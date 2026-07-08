Crisis laboral: ofertas de empleo caen 6,1% en junio y suman ocho meses consecutivos de retrocesos

El mercado laboral sigue en una mala situación. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reportó la semana pasada que la tasa de desocupación nacional llegó a 9,4% en el trimestre móvil marzo-mayo, lo que representa un aumento de 0,5 puntos porcentuales (pp.) respecto de igual período del año anterior.

Se trata de la cifra más alta desde junio de 2021, cuando el desempleo llegó a 9,5%, en plena pandemia y es tres décimas mayor a lo registrado en el trimestre inmediatamente anterior de febrero-abril.

Y ahora las perspectivas para lo que vienen siguen sin ser auspiciosas. Así se desprende de algunos indicadores líderes, como el Índice de Avisos Laborales que mensualmente publica el Banco Central.

En junio este índice llegó a 70,7 puntos, lo que implica una disminución anual de 6,1%, con lo cual completa ocho meses consecutivos de contracciones.

Con todo, una leve luz de optimismo se podría tener al mirar el dato en relación al de mayo, donde se evidencia un alza de 4,9%, luego de dos caídas mes contra mes consecutivas. Con todo, el nivel del ínicador es el menor para junio desde 2024.

Este indicador corresponde al promedio simple de los avisos publicados en los principales portales de empleo web en Chile, con cobertura a nivel nacional, y permite monitorear cómo estará el empleo con las ofertas laborales por internet que se ofrecen mes a mes.

El índice, en general, muestra un comportamiento similar a lo que pasa con los datos de empleo asalariado de la Encuesta de Empleo del INE, aunque con un rezago, que puede ser mayor a un mes, debido al tiempo que demoran las plazas en ser llenadas.

Como cada cierre de trimestre, el Banco Central también entregó un detalle región por región. Ahí, la mayor caída en las ofertas de empleo en el segundo trimestre se registró en la región de Magallanes, con una baja interanual de 19,8%, seguida por La Araucanía, con una baja de 14,1%. Mientras, el nivel más bajo del país en la serie se da en Arica y Parinacota, con 54,1 puntos en el índice.

En el otro extremo de los resultados, la mayor alza se registró en Aysén, con un aumento de 20,9% y luego en Atacama, con 13,9%.

Por grupo ocupacional, la mayor caída estuvo en las llamadas “ocupaciones elementales”, con una baja de 21,1% en el trimestre. Este grupo incluye auxiliares de aseo y trabajadores de casa particular; obreros agropecuarios, pesqueros, forestales, de la minería, la construcción, la industria manufacturera y el transporte, cocineros de comida rápida y ayudantes de cocina, entre otros.

Por su parte, en el grupo de técnicos y profesionales de nivel medio las ofertas de empleo anotaron una caída de 7,7%, y en los de directores, gerentes y administradores la baja fue de 7%.

Mal escenario

Carmen Cifuentes, economista de Clapes-UC, afirma que este indicador permite “anticipar” la evolución de la creación de empleo formal en el sector privado. “En ese sentido, si bien en junio se observa un leve repunte respecto de mayo, el hecho de que el índice acumule ocho meses consecutivos de caídas en términos anuales confirma que la demanda por nuevas contrataciones sigue siendo débil”.

La experta indica que “esto es consistente con el deterioro que hemos observado en el mercado laboral durante el último año. De hecho, ya acumulamos cinco trimestres móviles consecutivos de destrucción de empleo privado formal, y todo indica que este patrón se repetirá en el siguiente periodo. A ello se suma un escenario macroeconómico poco favorable, con cifras de crecimiento que han sido negativas durante los primeros cinco meses del año, lo que obviamente reduce los incentivos de las empresas para expandir sus dotaciones”.

Por su parte, Juan Acuña, economista del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), indica que “si bien este es un índice que se asocia a la demanda por empleo asalariado formal en el sector privado, está alineada a otras cifras como las de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), donde el empleo asalariado formal en el sector privado completó en el trimestre marzo-mayo de 2026 el quinto mes consecutivo de destrucción de este tipo de empleo. Además, con la entrega del último dato de Imacec, se completaron cinco meses consecutivos de contracción económica, reflejando un menor dinamismo que influye en el debilitamiento del mercado laboral. Este escenario hace que sea poco probable que el índice de avisos y otros indicadores del mercado laboral muestren mejoras significativas en el corto plazo”.

Además, señala que respecto a la comparación mensual, “si bien se observa un aumento de 4,9% respecto al mes anterior, cabe señalar que este tipo de indicadores son bastante volátiles en general lo que una mejora en un mes dato no entrega evidencia categórica sobre una mejora del indicador como por ejemplo, ocurre en el caso de la comparación anual donde la tendencia se consolidó de forma clara”.

Para adelante, Cifuentes agrega que en los meses que vienen el panorama enfrenta un desafío estacional adicional. “Durante el invierno, sectores como la construcción, la agricultura y parte de los servicios tienden a reducir su actividad, lo que históricamente se traduce en una menor creación neta de empleo. Por ello, salvo que se produzca una recuperación más marcada de la actividad económica y de las expectativas empresariales, es esperable que el mercado laboral, y especialmente el empleo asalariado formal privado, continúe mostrando una evolución débil durante los próximos meses”.

Remuneraciones

Este martes además el INE informó que el Índice Real de Remuneraciones -que mide la evolución de las remuneraciones ajustadas por la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC)- creció 3,2% en doce meses, acumulando una variación de 1,2% en lo que va del año.

El dato de junio marca una aceleración respecto a los meses previos y es el mayor crecimiento desde junio del año pasado.