La pena de Colombia tras la eliminación ante Suiza: “Es inexplicable; ya está bueno de quedarnos siempre en la puerta”

Resignación total en Colombia. En el papel, la selección cafetalera corría con el favoritismo en el duelo de octavos de final ante Suiza. Sin embargo, el fútbol volvió a dar una muestra de su carácter impredecible: tras igualar 0-0 en el tiempo extra, los helvéticos se impusieron por 4-3 en penales y sepultaron el sueño del elenco sudamericano en el Mundial 2026.

Automáticamente, la desazón embargó a los futbolistas colombianos. Daniel Muñoz, quien fue una de las grandes figuras de la selección con dos goles en el certamen, fue el primero en dar la cara. Allí, el lateral derecho que milita en el Crystal Palace sorprendió con un particular análisis. “El destino tiene que ser así y es aceptar la voluntad de dios. No hay nada que reprochar, yo creo que lo dimos todo, creamos ocasiones y, por momentos, fuimos superiores. No quiso entrar el balón. A los penales mucha gente le dice suerte, pero yo les digo que así estaba escrito el destino”, señaló.

Daniel Muñoz lamentó la caída por penales de Colombia ante Suiza.

De igual forma, el oriundo de Medellín sacó algunas conclusiones positivas. “En lo personal, estoy muy agradecido con esta linda y maravillosa familia. No nos ahorramos nada, dejamos cada gota de sudor en la cancha, dejamos el nombre de Colombia en alto y lastimosamente otra vez volvió a quedar esa sensación de que faltó un poquito más. Pero el fútbol es así. Ahora, lo duro es volver a ponerse las botas el día de mañana y volver a levantarnos. Esto sigue para todos”, agregó.

El delantero Luis Suárez, por su lado, también se mostró apenado, pero dejó un mensaje de cara al futuro del combinado cafetalero. “Es un día triste. Creo que este equipo y selección estaba para mejores cosas. Desafortunadamente, dios, el fútbol y la vida nos pusieron aquí. Simplemente hay que darles las gracias a todo el país y a la gente que llenó cada estadio donde jugamos. Esperemos que sea un punto de inflexión grande, porque lo que se vio de este país en este Mundial hay que mirarlo del lado positivo, aunque siempre queda lo triste”, valoró.

Jhon Arias, en cambio, entregó un balance mucho más crudo. “Es inexplicable. Infelizmente, nos quedamos a la puerta, con ese sinsabor por la ilusión grande que teníamos. Creíamos que podíamos llegar al último día. Nos vamos precipitadamente de la Copa. Dios permita que hoy se haga un cambio en la selección, ya está bueno de quedarnos siempre en la puerta, de no llegar. Nos falta hacer lo humanamente posible para llegar hasta ahí”, lanzó.