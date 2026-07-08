La tensa comisión política de RN en la que se reforzaron las críticas a republicanos

El lunes en la tarde los dirigentes de Renovación Nacional (RN) entraron intranquilos a la sesión de la comisión política del partido.

En medio de las tensiones en la derecha, el encuentro era el primero desde el viernes, cuando el Presidente José Antonio Kast se reunió con los timoneles del oficialismo. Por lo mismo, se esperaba que la instancia sirviera para conocer los detalles y la postura de la directiva tras la cita.

En ese contexto, la primera en intervenir fue la presidenta del partido, Andrea Balladares, quien estuvo acompañada por la secretaria general, Katherine Martorell.

La senadora explicó que se trató de una conversación “franca” en la que se acordó establecer reuniones de forma semanal con La Moneda para reforzar la coordinación y evitar que se repitan episodios como el rechazo de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, levantada por libertarios y republicanos.

Pero los cuestionamientos no tardaron en llegar y apuntaron directamente al Partido Republicano. Según presentes, algunos de los dirigentes advirtieron a la directiva que la reunión con el Mandatario no había logrado disminuir la molestia con la colectividad liderada por Arturo Squella y pusieron en duda un cambio de actitud por parte de republicanos.

En el partido, no solo resienten las críticas que -bajo el apelativo de la “derecha cobarde”- se arrastraron después de que cuatro de los diputados de la bancada decidieran rechazar el libelo contra Grau, sino que también miran con distancia la relación que han establecido con la tienda liderada por Johannes Kaiser, en un contexto en el que no son parte del gobierno.

El primero en levantar la inquietud fue el integrante de la instancia, Marcelo Brunet. El abogado cuestionó que desde republicanos dejaran pasar las críticas que han realizado los libertarios a Chile Vamos durante los últimos días y apuntó directamente a los dichos de Kaiser el fin de semana.

“Kast no puede prescindir de Chile Vamos, pero otra cosa es dejar que ellos establezcan el ritmo (...). Lo que yo veo hasta el momento es la voluntad de ciertos actores, no todos, de Chile Vamos, de imponer sus condiciones aunque sea a costa del programa de gobierno”, apuntó el excandidato presidencial en entrevista con La Tercera.

“Uno esperaría que si los republicanos están realmente interesados en que sigamos trabajando juntos, al menos que reaccionen cuando el Partido Nacional Libertario nos deslegitima”, criticó Brunet según los presentes.

A él también se sumaron algunos dirigentes como la diputada Ximena Ossandón, Luis Pereira, Guido Benavides y Claudio Eguiluz, quienes calificaron como “contradictorio” el rol que ha asumido la tienda fundada por el Mandatario, y recordaron que en ese partido llevaban varios días calificando a los libertarios como sus “aliados naturales”.

Sin ir más lejos, este martes el jefe de bancada de los diputados, Benjamín Moreno, insistió en esa tesis. “Saquémonos la careta política, el punto político, el oficialismo. Ideológicamente a quien somos más cercanos es al Partido Nacional Libertario, porque varios de sus personeros vienen del Partido Republicano”, apuntó en entrevista con Desde la Redacción de La Tercera.

El asunto ya había generado ruido durante la semana pasada después de que el diputado Agustín Romero y el propio Squella salieran públicamente en esa línea, lo que desató las críticas de Chile Vamos y los emplazamientos para que libertarios defina su ingreso al gobierno.

Pero más allá de esos dichos, en RN recalcan que lo del lunes fue síntoma de una molestia que se ha seguido acumulando en las bases del partido, y así lo alertaron a Balladares.

En esa línea, otros dirigentes como Luis Pereira cuestionaron que desde republicanos han ignorado la molestia de la colectividad y, al mismo tiempo, puso en duda si este tipo de disputas generaban algún tipo de ganancia para la colectividad.

Al respecto, según presentes, la senadora planteó que tanto en republicanos como en La Moneda están al tanto de la molestia interna y que como mesa han insistido en que si bien mantendrán su apoyo al gobierno, eso no significa que aceptarán las descalificaciones de los otros partidos del oficialismo.

En la directiva si bien han apostado por mantener el tono en el sector, reconocen que los reclamos en la interna por el rol de republicanos se han ido intensificando, por lo que están a la espera de las nuevas instancias de coordinación para tomar cualquier decisión.

En la comisión política, eso sí, advierten que no hay espacio para nuevas descalificaciones por parte de republicanos, por lo que de ser necesario -advierten- podrían volver a subir el tono y repetir la declaración que emitieron hace unas semanas, en la que acusaron un “trato hostil” por parte del partido liderado por Squella.