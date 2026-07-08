SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Benjamín Moreno: “Libertarios han estado en todas las situaciones que el gobierno lo ha requerido y no han pedido nada a cambio”

    En el programa de streaming de La Tercera, el jefe de bancada de los diputados del Partido Republicano, además, insistió en una frase que sacó ronchas en los últimos días en Chile Vamos: "Ideológicamente, a quien objetivamente somos más cercanos es al Partido Nacional Libertario". En una de las semanas más tensas en el oficialismo también dijo que hay "grados de responsabilidad compartida".

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel
    14/05/2026. El jefe de bancada de los diputados del Partido Republicano, Benjamín Moreno. Foto: Mario Téllez. MARIO TELLEZ

    Con el Presidente de la República, José Antonio Kast, se reunirán este martes en Cerro Castillo los legisladores del Partido Republicano, colectividad que fundó el Mandatario.

    En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción -entrevistado por Rodrigo Álvarez y Jorge Arellano-, el jefe de los diputados republicanos, Benjamín Moreno, aseguró que la cita no hay que leerla “en una clave de que pasó algo”, sino como una “tradición” de la colectividad en que “nos íbamos juntando cada cierto tiempo”.

    Esto, pese a que se encontrarán en una de las semanas más complejas para el oficialismo por el fuego cruzado tras la fallida acusación constitucional en contra de Nicolás Grau que promovieron republicanos y el Partido Nacional Libertario (PNL), colectividad opositora al Ejecutivo.

    Sin lugar a duda, el encuentro se da en medio de una tensión en el oficialismo por esta política de alianzas. Tras el fracaso de la AC contra Grau, usted dijo que no creía que se pueda avanzar hacia una coalición. ¿Ha cambiado de opinión?

    El resultado de la acusación no tiene nada que ver con lo que yo dije. Una coalición tú la tienes que formar sobre algo más profundo (...). Cuando tú vas a formar una alianza o un conglomerado un poco más grande, que tiene distintos partidos políticos, no es simplemente por un tema coyuntural o por un tema de conveniencia o compartir un nombre común, tienes que tener alguna matriz y alguna raíz que compartas. Si decides avanzar o no en una coalición de partidos de centro a la derecha, uno esperaría que las personas que avancen en esa línea aspirarían a que sea una coalición que se pueda mantener 15, 20, 30 años. Por eso digo que tiene que estar fundada en algo un poco más profundo para que no sea algo meramente instrumental. Eso no significa que tú puedas tener grados de coordinación ya dentro de las elecciones que se vienen. Y eso ya entra en el plano de la estrategia electoral (...). Creo que hoy día lo que necesitamos, más que tener un cascarón común, un nombre de fantasía común en esto, es ir mejorando los espacios de comunicación entre nosotros.

    ¿Cuánta responsabilidad tienen los propios republicanos (en la tensión interna)?

    Creo que tenemos grados de responsabilidad compartida. Tenemos que tratar de no ser todos tan reactivos y reaccionar solamente por los titulares (...). Siempre para pelear se necesitan dos.

    ¿Vamos a dejar de escuchar opiniones de algunos republicanos diciendo que se sienten más cerca de libertarios?

    Es que no son opiniones, yo diría que es una reflexión bastante de sentido común. Parte por un dicho del diputado (Agustín) Romero, que yo lo comparto. ‘¿Usted de quién se siente más cercano? Naturalmente que del Partido Nacional Libertario’. Saquémonos la careta política, el punto político del oficialismo. Ideológicamente a quien objetivamente somos más cercanos es al Partido Nacional Libertario, porque varios de sus personeros vienen del Partido Republicano (...).

    La AC contra Nicolás Grau la presentaron junto a libertarios. ¿No les da un punto a aquellos que dicen que el PNL actúa desde un lugar más fácil, porque es distinto ser gobierno que ser oposición?

    No creo que estén en una posición tampoco necesariamente más fácil, porque, si tú miras cómo ha actuado el Partido Nacional Libertario, se ha cuadrado en todas las cosas que son diametralmente importantes para el gobierno, se ha cuadrado sin pedir nada a cambio. Te lo podrían plantear de otra forma, te podrían decir el Partido Nacional Libertario ha estado con todos sus votos y no ha pedido nada a cambio y tú podrías decir: ¿eso no es asumir algún costo? También podría ser (...). Han estado en todas las situaciones que el gobierno lo ha requerido y no han pedido nada a cambio, y eso yo creo que es muy noble con el país.

    ¿Por qué, entonces, cree que rehúsan ser parte del gobierno?

    No sé por qué no quisieron entrar.

    El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, dijo acá en el programa que es problemático que un partido de gobierno se relacione así con otro de oposición.

    Es distinta la relación que tú puedes tener con el Partido Nacional Libertario, con el PDG, con el Partido Socialista -hasta ahí yo llego más o menos- versus lo que puede ser el Frente Amplio, el Partido Comunista. Eso no quiere decir que no agradezcas infinitamente y estés al tanto o estés consciente del valor que están agregando muchas personas que están en el oficialismo que en este caso pueden ser de Chile Vamos, independientes, republicanos, socialcristianos, que están contribuyendo de una gran manera al gobierno.

    Entiendo que usted suena para futuro presidente de la colectividad.

    Espero que no.

    ¿No le gustaría?

    Yo creo que Arturo (Squella) ha hecho un gran trabajo, es una persona que tiene un ascendiente importante sobre los diputados, los senadores, tiene una trayectoria que habla por sí sola, tiene la experiencia. Espero que Arturo ojalá pueda seguir en ese cargo. Si Arturo no sigue en eso, habrá que ver en su respectivo minuto, pero nosotros estamos abocados a las elecciones regionales que tenemos ahí. Me gustaría que siguiera Arturo, porque creo que lo hace muy bien.

    Más sobre:Desde la RedacciónBenjamín MorenoPartido RepublicanoPartido Nacional LibertarioChile VamosGobierno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    OTAN 3.0: Las medidas que toma Europa para contrarrestar la falta de apoyo de EE.UU.

    Alerta ambiental para este miércoles 8 de julio en la RM: revisa la restricción vehicular

    LarrainVial prevé un impacto “marginalmente favorable” en mercado local al pasar de multifondos a fondos generacionales

    Fiscalía y PDI desbaratan banda que obligaba a pagar membresía a sus vendedores para usar el nombre del Tren de Aragua en La Araucanía

    Crisis laboral: ofertas de empleo caen 6,1% en junio y suman ocho meses consecutivos de retrocesos

    Avanzan cambios sobre tramitación ambiental de megarreforma: se extienden plazos y se ratifica regreso del Comité de Ministros

    Lo más leído

    1.
    PGU y Ley de 40 Horas aseguradas por 10 años: bancada PPD presenta reforma para “invariabilidad” de derechos sociales

    PGU y Ley de 40 Horas aseguradas por 10 años: bancada PPD presenta reforma para “invariabilidad” de derechos sociales

    2.
    “Nos sentimos totalmente sorprendidos”: DC y PPD manifiestan molestia por anuncio del PS de recurrir al TC por la megarreforma

    “Nos sentimos totalmente sorprendidos”: DC y PPD manifiestan molestia por anuncio del PS de recurrir al TC por la megarreforma

    3.
    “No se lo comuniqué”: diputado Venegas admite que decisión de la bancada PS de recurrir al TC por megarreforma no fue informada a Vodanovic

    “No se lo comuniqué”: diputado Venegas admite que decisión de la bancada PS de recurrir al TC por megarreforma no fue informada a Vodanovic

    4.
    La fallida declaración en favor de Vodanovic y Castro por sus roles en megarreforma y cómo se agrandó la crisis socialista

    La fallida declaración en favor de Vodanovic y Castro por sus roles en megarreforma y cómo se agrandó la crisis socialista

    5.
    Los cruces del ministro Rabat y diputados de la oposición por reforma para ampliar retención de migrantes irregulares

    Los cruces del ministro Rabat y diputados de la oposición por reforma para ampliar retención de migrantes irregulares

    6.
    Revuelta socialista contra megaproyecto reduce margen de un acuerdo de sus senadores con Quiroz y Alvarado

    Revuelta socialista contra megaproyecto reduce margen de un acuerdo de sus senadores con Quiroz y Alvarado

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Servicios

    Asignación Familiar: ¿Quiénes reciben el beneficio y cuáles son los tramos para 2026?

    Asignación Familiar: ¿Quiénes reciben el beneficio y cuáles son los tramos para 2026?

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Consulta por pagos pendientes del Bono Marzo: ¿Hasta cuándo se puede cobrar el Aporte Familiar Permanente?

    Consulta por pagos pendientes del Bono Marzo: ¿Hasta cuándo se puede cobrar el Aporte Familiar Permanente?

    Alerta ambiental para este miércoles 8 de julio en la RM: revisa la restricción vehicular
    Chile

    Alerta ambiental para este miércoles 8 de julio en la RM: revisa la restricción vehicular

    Fiscalía y PDI desbaratan banda que obligaba a pagar membresía a sus vendedores para usar el nombre del Tren de Aragua en La Araucanía

    La tensa comisión política de RN en la que se reforzaron las críticas a republicanos

    LarrainVial prevé un impacto “marginalmente favorable” en mercado local al pasar de multifondos a fondos generacionales
    Negocios

    LarrainVial prevé un impacto “marginalmente favorable” en mercado local al pasar de multifondos a fondos generacionales

    Crisis laboral: ofertas de empleo caen 6,1% en junio y suman ocho meses consecutivos de retrocesos

    Avanzan cambios sobre tramitación ambiental de megarreforma: se extienden plazos y se ratifica regreso del Comité de Ministros

    Tu perro te obedece menos si estás de mal humor, según un estudio
    Tendencias

    Tu perro te obedece menos si estás de mal humor, según un estudio

    Las personas con músculos fuertes en el pecho y la espalda tienen menos probabilidades de sufrir un infarto, según un estudio

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    La pena de Colombia tras la eliminación ante Suiza: “Es inexplicable; ya está bueno de quedarnos siempre en la puerta”
    El Deportivo

    La pena de Colombia tras la eliminación ante Suiza: “Es inexplicable; ya está bueno de quedarnos siempre en la puerta”

    No habrá duelo con Argentina: Colombia no puede con la solidez de Suiza y queda eliminado del Mundial en penales

    Novak Djokovic gana una batalla de más de cinco horas a Félix Auger-Aliassime y se cita en las semifinales de Wimbledon

    Review del Honor 600 Pro: con generador de videos de IA a partir de fotos y una batería “inagotable”
    Tecnología

    Review del Honor 600 Pro: con generador de videos de IA a partir de fotos y una batería “inagotable”

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Sonos firma alianza de audio con Škoda para su nuevo vehículo eléctrico

    El festival itinerante Primavera Amor anuncia su primera fecha con Saiko, De Saloon y Claudio Valenzuela
    Cultura y entretención

    El festival itinerante Primavera Amor anuncia su primera fecha con Saiko, De Saloon y Claudio Valenzuela

    U2 vuelve sobre el planeta y lanza nueva canción: puedes ver el video aquí

    I Want to Hold your Hand: la canción que une a Paul McCartney con Taylor Swift y que el músico no tocaba hace 60 años

    OTAN 3.0: Las medidas que toma Europa para contrarrestar la falta de apoyo de EE.UU.
    Mundo

    OTAN 3.0: Las medidas que toma Europa para contrarrestar la falta de apoyo de EE.UU.

    Las implicancias de la suspensión del proceso de transición en Colombia

    Marine Le Pen habilitada se presentará a las presidenciales de 2027

    Madres singulares: una familia que la ley aún no reconoce plenamente
    Paula

    Madres singulares: una familia que la ley aún no reconoce plenamente

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+