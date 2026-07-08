Benjamín Moreno: “Libertarios han estado en todas las situaciones que el gobierno lo ha requerido y no han pedido nada a cambio”

Con el Presidente de la República, José Antonio Kast, se reunirán este martes en Cerro Castillo los legisladores del Partido Republicano, colectividad que fundó el Mandatario.

En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción -entrevistado por Rodrigo Álvarez y Jorge Arellano-, el jefe de los diputados republicanos, Benjamín Moreno, aseguró que la cita no hay que leerla “en una clave de que pasó algo”, sino como una “tradición” de la colectividad en que “nos íbamos juntando cada cierto tiempo”.

Esto, pese a que se encontrarán en una de las semanas más complejas para el oficialismo por el fuego cruzado tras la fallida acusación constitucional en contra de Nicolás Grau que promovieron republicanos y el Partido Nacional Libertario (PNL), colectividad opositora al Ejecutivo.

Sin lugar a duda, el encuentro se da en medio de una tensión en el oficialismo por esta política de alianzas. Tras el fracaso de la AC contra Grau, usted dijo que no creía que se pueda avanzar hacia una coalición. ¿Ha cambiado de opinión?

El resultado de la acusación no tiene nada que ver con lo que yo dije. Una coalición tú la tienes que formar sobre algo más profundo (...). Cuando tú vas a formar una alianza o un conglomerado un poco más grande, que tiene distintos partidos políticos, no es simplemente por un tema coyuntural o por un tema de conveniencia o compartir un nombre común, tienes que tener alguna matriz y alguna raíz que compartas. Si decides avanzar o no en una coalición de partidos de centro a la derecha, uno esperaría que las personas que avancen en esa línea aspirarían a que sea una coalición que se pueda mantener 15, 20, 30 años. Por eso digo que tiene que estar fundada en algo un poco más profundo para que no sea algo meramente instrumental. Eso no significa que tú puedas tener grados de coordinación ya dentro de las elecciones que se vienen. Y eso ya entra en el plano de la estrategia electoral (...). Creo que hoy día lo que necesitamos, más que tener un cascarón común, un nombre de fantasía común en esto, es ir mejorando los espacios de comunicación entre nosotros.

¿Cuánta responsabilidad tienen los propios republicanos (en la tensión interna)?

Creo que tenemos grados de responsabilidad compartida. Tenemos que tratar de no ser todos tan reactivos y reaccionar solamente por los titulares (...). Siempre para pelear se necesitan dos.

¿Vamos a dejar de escuchar opiniones de algunos republicanos diciendo que se sienten más cerca de libertarios?

Es que no son opiniones, yo diría que es una reflexión bastante de sentido común. Parte por un dicho del diputado (Agustín) Romero, que yo lo comparto. ‘¿Usted de quién se siente más cercano? Naturalmente que del Partido Nacional Libertario’. Saquémonos la careta política, el punto político del oficialismo. Ideológicamente a quien objetivamente somos más cercanos es al Partido Nacional Libertario, porque varios de sus personeros vienen del Partido Republicano (...).

La AC contra Nicolás Grau la presentaron junto a libertarios. ¿No les da un punto a aquellos que dicen que el PNL actúa desde un lugar más fácil, porque es distinto ser gobierno que ser oposición?

No creo que estén en una posición tampoco necesariamente más fácil, porque, si tú miras cómo ha actuado el Partido Nacional Libertario, se ha cuadrado en todas las cosas que son diametralmente importantes para el gobierno, se ha cuadrado sin pedir nada a cambio. Te lo podrían plantear de otra forma, te podrían decir el Partido Nacional Libertario ha estado con todos sus votos y no ha pedido nada a cambio y tú podrías decir: ¿eso no es asumir algún costo? También podría ser (...). Han estado en todas las situaciones que el gobierno lo ha requerido y no han pedido nada a cambio, y eso yo creo que es muy noble con el país.

¿Por qué, entonces, cree que rehúsan ser parte del gobierno?

No sé por qué no quisieron entrar.

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, dijo acá en el programa que es problemático que un partido de gobierno se relacione así con otro de oposición.

Es distinta la relación que tú puedes tener con el Partido Nacional Libertario, con el PDG, con el Partido Socialista -hasta ahí yo llego más o menos- versus lo que puede ser el Frente Amplio, el Partido Comunista. Eso no quiere decir que no agradezcas infinitamente y estés al tanto o estés consciente del valor que están agregando muchas personas que están en el oficialismo que en este caso pueden ser de Chile Vamos, independientes, republicanos, socialcristianos, que están contribuyendo de una gran manera al gobierno.

Entiendo que usted suena para futuro presidente de la colectividad.

Espero que no.

¿No le gustaría?

Yo creo que Arturo (Squella) ha hecho un gran trabajo, es una persona que tiene un ascendiente importante sobre los diputados, los senadores, tiene una trayectoria que habla por sí sola, tiene la experiencia. Espero que Arturo ojalá pueda seguir en ese cargo. Si Arturo no sigue en eso, habrá que ver en su respectivo minuto, pero nosotros estamos abocados a las elecciones regionales que tenemos ahí. Me gustaría que siguiera Arturo, porque creo que lo hace muy bien.