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    Novak Djokovic gana una batalla de más de cinco horas a Félix Auger-Aliassime y se cita en las semifinales de Wimbledon

    En el partido más largo de la historia en los cuartos de final del Grand Slam inglés, el serbio derrotó al tenista canadiense tras un marcador de infarto. Jannik Sinner, por el otro lado del cuadro, también se metió en la ronda de los cuatro mejores. Ambos se cruzarán por el paso a la gran final.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Novak Djokovic gana a Félix Auger-Aliassime y se mete en semifinales de Wimbledon.

    En una definición que quedará para el recuerdo, Novak Djokovic (8° del ranking ATP) accedió a las semifinales de Wimbledon y sigue soñando con la opción de levantar su ansiado título número 25 de Grand Slam. Tras una batalla de más de cinco horas (fue el partido más largo en la historia de los cuartos de final del torneo), el tenista serbio sacó a relucir el nivel que lucía en antaño y le ganó al canadiense Félix Auger-Aliassime (4°) por un marcador de 7-6 (10), 3-6, 6-3, 6(4)-7 y 7-6 (4). De infarto.

    La batalla de colosos dejó asombrado al público en la Catedral del tenis. Desde el inicio, ambos deportistas dieron cuenta de una paridad que se iba a mantener a la largo de todo el cotejo. Sin ir más lejos, desde el primer set, se fueron a un tie-break que contó con un total de 22 puntos. Aquel parcial fue para el balcánico.

    Sin embargo, después de dos mangas en las que intercambiaron ventajas, un nuevo tie-break volvió a ocurrir y ahí el vencedor fue distinto: de forma más cómoda, el norteamericano igualó el trámite.

    De esta manera, el panorama indicaba que todo se decidía en una última manga. Y la definición no pudo ser más apretada. Luego de que ambos tenistas mantuvieran el servicio y establecieran el 6-6 en el marcador, el duelo llegó hasta el super tie-break, es decir, ganaba el primero que llegaba a 10 puntos.

    En ese marco, el que demostró mayor entereza fue Nole. El multicampeón, a sus 39 años, alcanzó su décimo quinta semifinal en el certamen inglés y la 55 contando todos los Grand Slam. A raíz de este logro, Djokovic valoró su excelso rendimiento. “Lo saqué adelante con la raqueta y mucho corazón. Logré manejar los nervios y la tensión en un partido que había que sostenerlos. El marcador parejo lo demuestra. Estaba para cualquiera. Estos son los momentos que me siguen motivando a jugar tenis. Me hubiese encantado que fuera una final, porque así no tenía que preocuparme por mi cuerpo al día siguiente”, lanzó entre risas.

    Ahora, en la semifinal a jugarse el viernes, chocará con el número uno del mundo: Jannik Sinner.

    Jannik Sinner y Novak Djokovic chocarán en semifinales de Wimbledon 2026. Foto referencial de archivo

    Más récords para Sinner

    Del lado del otro duelo de cuartos de final que se jugó este martes por la mañana, Sinner se instaló sin complicaciones en semifinales. En tres sets corridos, se impuso al alemán Jan-Lennard Struff (74°) por parciales de 7-5, 7-6(4), 6-3, en dos horas y 33 minutos.

    El italiano accedió por tercera vez en su carrera a la ronda de los cuatro mejores en el pasto británico (2023, 2025, 2026), igualando su mejor marca hasta ahora fijada en el Abierto de Australia (2024-26).

    Pero en la lista de los hitos, eso no es todo. El transalpino se anotó con el importante registro de 10 semifinales en los majors antes de los 25 años de edad. Algo únicamente al alcance de Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal y Carlos Alcaraz en lo que va de siglo. El selecto club ahora cuenta con un integrante más.

    En la definición ante Nole, esperará acercarce a una nueva instancia decisiva y defender con éxito el título que obtuvo en la Catedral el año pasado.

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    Más sobre:WimbledonNovak DjokovicTenisJannik SinnerGrand SlamFélix Auger-Aliassime

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