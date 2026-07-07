Venta de autos usados supera los 500 mil en enero- junio, el tercer nivel más alto de la historia para un primer semestre

El mercado de los autos usados sigue mostrando dinamismo en Chile. De acuerdo al informe mensual de la Cámara de Comercio Automotriz de Chile (Cavem), en junio se realizaron 90.299 transferencias de vehículos livianos y medianos, lo que reprresenta un aumento de 5,5% respecto del mismo mes de 2025,

Con este resultado, las transferencias totales en el periodo enero-junio 2026, llegaron a 559.415 unidades, esto es un crecimiento de 5,8% interanual y el tercer mejor primer semestre desde que existen registros, en 1990.

Según las estadísticas históricas del gremio, la cifra solo es superada por los primeros seis meses de 2021, cuando se transfirieron 734.198 unidades en medio del auge de consumo impulsado por los retiros previsionales y las ayudas fiscales de la pandemia, y por los de 2022, con 563.568 unidades.

En los últimos tres años, las transferencias han superado la barrera de los 500 mil en el primer semestre y tanto en 2024 como 2025, el ejercicio se cerró con más de 1 millón de unidades. De mantenerse este ritmo de compra ventas, en 2026 también se superaría esa cifra.

En junio se realizaron 90.299 transferencias de vehículos livianos y medianos.

“El mercado de vehículos usados volvió a confirmar su fortaleza durante el semestre”, destacó Cavem en su informe, donde subrayó que “las cifras ratifican que el mercado de usados continúa siendo uno de los principales motores de la industria”. De hecho, entre enero y junio se transfirieron 3,6 vehículos usados por cada vehículo liviano y mediano nuevo inscrito, relación que según el gremio “evidencia la profundidad de este segmento dentro del mercado automotor chileno”.

El resultado de junio permitió retomar el crecimiento tras dos meses consecutivos de caídas: en abril las transferencias habían retrocedido 0,4% y en mayo, 4,6%. El mejor mes del año ha sido marzo, con 104.959 operaciones.

SUV y camionetas lideran

Por categoría, los autos de pasajeros concentraron la mayor parte de las transferencias de junio, con 39.441 unidades y un alza de 4,4%. Les siguieron los SUV, con 27.703 unidades y un avance de 7,7%, el mayor del mes, y las camionetas, con 16.848 unidades y un incremento de 7,5%. Los comerciales fueron el único segmento en retroceso, con 6.307 unidades y una baja de 2,2%.

En el acumulado semestral, las camionetas exhiben el crecimiento más pronunciado, de 11,1%, hasta 103.165 unidades. Las personas naturales dominan este mercado: concentraron el 84% de las transferencias de junio, frente al 16% de las empresas.

En el ranking de marcas, Chevrolet se mantiene como líder con 10.509 unidades transferidas en junio, equivalentes a una participación de 11,6%. Más atrás se ubicaron Hyundai (7.480), Toyota (6.814), Kia (6.375) y Nissan (6.110).

A diferencia del mercado de vehículos nuevos, donde las marcas chinas ya representan el 34,7% de las ventas del semestre, en el de usados su peso llega a 12,68%, sin ninguna en el top ten, aunque su participación ha ido subiendo mes a mes hasta el 13,54% de junio.

En el ranking de marcas, Chevrolet se mantiene como líder con 10.509 unidades transferidas en junio.

A nivel territorial, la Región Metropolitana concentró el 59,5% de las transferencias del mes, con 53.731 operaciones y un alza de 8,9%. Destacaron también los incrementos de Aysén (223,1%), Antofagasta (71%) y Coquimbo (43,9%), mientras que Arica y Parinacota anotó el mayor descenso, de 84,8%.

“Optimismo con cautela”

Si a los livianos y medianos se suman los camiones usados, que crecieron 5,9% en junio, el mercado de segunda mano totalizó 581.426 transferencias en el semestre, un incremento de 5,9%.

De cara a los próximos meses, el gremio mantiene una visión de “optimismo con cautela”, considerando que “el escenario económico sigue marcado por un menor dinamismo del consumo, tasas de interés aún elevadas y un contexto de inversión que continúa generando incertidumbre”.

Con todo, Cavem sostuvo que la renovación del parque hacia vehículos más eficientes y seguros, “junto con el respaldo del sistema financiero para la adquisición de vehículos usados, permiten proyectar un segundo semestre con perspectivas favorables para el sector”.