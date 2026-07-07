“Nuestra propuesta es hacer un solo sistema de admisión”: Arzola detalla iniciativa que modifica al SAE frente a comisión de Educación

En la comisión de Educación de la Cámara de Diputados continuó la tramitación del proyecto de ley que modifica el Sistema de Admisión Escolar (SAE), el cual considera la creación de dos mecanismos complementarios de admisión: Elección Mutua (EM) y Asignación Aleatoria (AA).

En la instancia, la ministra de Educación, María Paz Arzola, se centró en contestar las dudas que, en una sesión anterior, los diputados le realizaron respecto a la iniciativa. Donde inició con la aclaración de cifras de las matrículas que presentaron anteriormente.

En ese contexto, explicó que “en el caso de los estudiantes que son clasificados como de alto rendimiento académico por provenir del 20% superior de notas de su curso anterior, en primero medio, para tomar un nivel en el cual hay un alto flujo de postulantes, el 47% de los estudiantes calificados como de alto rendimiento queda en su primera preferencia versus el 56% de quienes no son reconocidos como de alto rendimiento”.

“Ahí hay una brecha que explica que estudiantes de mayor rendimiento quedan con menor frecuencia en su primera opción y que es una de las razones que tenemos nosotros y que nos motiva a buscar a través de este proyecto de ley reconocer el mérito académico de tal manera de hacer que esa brecha, ojalá, se elimine”, argumentó la ministra.

Asimismo, Arzola reiteró la explicación del proyecto que los convocó en la comisión, donde expresó que “lo primero es que la propuesta nuestra es hacer un solo sistema de admisión. Los postulantes van a postular todos en una misma etapa y se van a matricular también en una misma etapa”.

“La diferencia es que nuestra propuesta apunta a que, en el momento de postulación, los estudiantes se van a encontrar con establecimientos que van a verificar criterios propios en un proceso presencial”, señaló.

“Por lo tanto, se abre una etapa en la cual, luego de la postulación, el establecimiento se va a poner en contacto con el postulante, lo va a invitar a verificar estos criterios, dentro de los cuales está el reconocimiento o la selección académica, solamente a partir de séptimo básico, tal como era antes de, digamos, la ley que crea el sistema”, añadió.

Tensión en medio de preguntas

Tras la palabra del Ejecutivo, se dio la palabra a los diputados, donde la parlamentaria Emilia Schneider (FA) insistió en que no se le contestó respecto a una pregunta que realizó anteriormente, que consistía en la situación de la mesa técnica del Ejecutivo del gobierno pasado, “donde la ministra participó y firmó el informe final. Y efectivamente, ahí había una visión muy diferente del SAE, muy diferente del SAE”, indicó Schneider.

“En relación a la mesa técnica, yo le quiero responder, presidente, que mi opinión está bien consignada en ese informe; aprecio especialmente el diagnóstico. Naturalmente, que hay diferentes formas de abordar ese diagnóstico, pero que mi opinión está bien consignada en ese informe y que, de hecho, este proyecto de ley que nosotros hemos presentado responde en bastante medida a ese diagnóstico”, sostuvo Arzola en respuesta.

“Voy a reiterar que nosotros estamos proponiendo un solo sistema; ya expliqué que hay ciertos aspectos del texto que pueden prestarse a confusión. La verdad es que acá yo no me puedo hacer cargo de si siguen, digamos, no creyendo lo que estoy diciendo y, por lo tanto, de hecho he dicho que estamos dispuestos a corregir aspectos del texto o precisar que no estén suficientemente claros, pero nosotros lo que estamos proponiendo es un solo sistema”, recalcó la ministra.

Testimonios

En la instancia se presentaron apoderadas con experiencia en el Sistema de Admisión Escolar, donde hablaron a favor de una modificación, debido a que ambas mujeres expresaron su desacuerdo con la forma.

Primero, se indicó que una de ellas no encontró cupo para su hija, y cuando lo hizo, la niña fue discriminada en el colegio que quedó; de ello le preguntó a los parlamentarios: “¿De qué sirve que postule a 21 colegios?”, ya que no fue aceptada en ninguno.

El segundo caso era lo contrario: la mujer tenía cinco hijos, de los cuales, con el actual sistema, quedaron todos en colegios distintos. “El sistema actual trata a los hermanos como individuos, aislados, ignorando que pertenecen a un mismo núcleo que necesita cohesión para subsistir. Pero aún esta realidad genera una profunda grieta en el desarrollo económico de los hogares. El sistema actual del SAE es completamente incompatible con una rutina laboral estable”, expresó Catalina Cariola, apoderada que asistió a la comisión.