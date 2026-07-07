La denuncia de racismo que no fue considerada por el árbitro en el duelo entre Egipto y Argentina

En el partido entre Egipto y Argentina, por los octavos de final de la Copa del Mundo, ocurrieron muchas cosas: un elenco africano que ofreció una dura resistencia ante el campeón del mundo, una remontada, polémicas decisiones arbitrales y, lamentablemente, una denuncia por racismo.

La situación ocurrió a los 90+3′ luego de que Enzo Fernández marcara el 3-2 para la albiceleste. En ese momento, Hossam Hassan, entrenador del combinado egipcio, comenzó a hacer el gesto de una cruz con sus brazos, que es una seña que se utiliza para activar el protocolo contra el racismo, en caso de que la situación lo amerite.

No obstante, en esta oportunidad, el árbitro francés François Letexier no lo consideró y de inmediato amonestó al adiestrador.

Cabe destacar que si este gesto se hubiera tomado en cuenta y el protocolo se activaba, el partido se habría detenido para que el árbitro revisara qué sucedía, luego el duelo se suspendía o finalizaba según considerara el juez.

EL GESTO DE BRAZOS CRUZADOS QUE HIZO EL DT DE EGIPTO



Hossam Hassan hizo la seña frente al árbitro luego del 3 a 2 de Enzo Fernández que selló el pase de la Selección a cuartos de final del Mundial 2026. Se trata de un gesto universal que denuncia episodios de racismo y que ya… pic.twitter.com/qFV7y5krcM — Clarín (@clarincom) July 7, 2026

Quejas por el arbitraje

Una vez terminado el partido, Hassan se quejó contra las decisiones arbitrales y hasta acusó que se favorece a la selección de Lionel Messi: “¿Que pasó? Quizá influye el marketing. No quieren que Messi se vaya, quieren que el campeón siga en el Mundial... Yo le doy las gracia a los jugadores por cumplir, pero a veces haces lo que debes y otros factores deciden tu destino. Lo siento, esperaba hacer más felices a los fanáticos llegando más lejos, pero estoy orgulloso de todos los jugadores. Hemos mostrado un gran nivel y hemos hecho honor al fútbol egipcio, árabe y africano".

“Les hemos superado en todo. El resultado se ha visto influenciado por factores internos y antes del partido parece ser que desde Argentina se ha ejercido presión sobre el árbitro. Este ha sido el resultado. Nosotros hemos sufrido las consecuencias. Hemos hecho las cosas bien y hemos acabado sufriendo. Nos merecimos la victoria”, añadió.