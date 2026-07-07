Mohamed Salah arremete contra el arbitraje tras la derrota de Egipto ante Argentina: “Está a la vista de todos lo que pasó”

Egipto sufrió una agónica remontada en el Mundial ante Argentina. Un 3-2 que hace que todos en el país africano apunten contra el árbitro François Letexier. Principalmente por un gol anulado y el reclamo de una infracción en el inicio de la jugada del tercer gol transandino.

Mohamed Salah, la principal figura de los Faraones, fue una de las voces que criticó al juez, pero con menos efusividad que sus compañeros. “Ante todo, fue la voluntad de Dios. Ese era el destino del partido y del resultado. Tuvimos una excelente primera parte y también estuvimos bien durante buena parte de la segunda. Cometimos algunos pequeños errores y, en cuanto al arbitraje, prefiero no opinar. Está a la vista de todos lo que pasó. No tengo mucho más que añadir...”, lanzó.

Argentina le remontó a Egipto. Foto: FIFA

“Nos anularon un gol y también nos pitaron un penal en contra. Después, ellos contraatacaron y marcaron. El entrenador nos felicitó por nuestro desempeño. Quería que llegáramos más lejos en la competición, pero así lo quiso Dios. Seguiremos construyendo sobre lo logrado en esta campaña y, si Dios quiere, el futuro será aún mejor”, añadió.

El atacante se refirió al camino de Egipto hasta los octavos de final. “Nos enfrentábamos a los campeones del mundo y sabíamos que sería un partido muy difícil. Nos preparamos muy bien para este rival, y eso quedó claro desde el inicio del encuentro. Al final, este era el destino que Dios nos tenía reservado”, comentó el exLiverpool.