Polémica en el Mundial: revisa el golazo anulado a Egipto ante Argentina. Foto: FIFA

Se enciende la polémica en el Mundial. Mostafa Ziko anotaba el 2-0 para Egipto ante Argentina en los octavos de final. Sin embargo, el VAR llamó al árbitro François Letexier a revisar la acción y tras ver la jugada en el monitor anuló la conquista.

Era un golazo para el equipo africano. Haissam Hassan condujo el balón desde campo propio. Habilitó a Ziko, quien superó a Emiliano Martínez.

No obstante, se revisó una infracción previa de Marwan Attia a Lisandro Martínez en la recuperación.

Pese al tanto anulado, Egipto no decayó y minutos después el propio Ziko pudo anotar, ahora sí, el 2-0 tras asistencia del propio Hassan.