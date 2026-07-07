Polémica en el Mundial: revisa el golazo anulado a Egipto ante Argentina
El árbitro anula la conquista del cuadro africano por una infracción sobre Lisandro Martínez en el inicio de la jugada.
Se enciende la polémica en el Mundial. Mostafa Ziko anotaba el 2-0 para Egipto ante Argentina en los octavos de final. Sin embargo, el VAR llamó al árbitro François Letexier a revisar la acción y tras ver la jugada en el monitor anuló la conquista.
Era un golazo para el equipo africano. Haissam Hassan condujo el balón desde campo propio. Habilitó a Ziko, quien superó a Emiliano Martínez.
No obstante, se revisó una infracción previa de Marwan Attia a Lisandro Martínez en la recuperación.
Pese al tanto anulado, Egipto no decayó y minutos después el propio Ziko pudo anotar, ahora sí, el 2-0 tras asistencia del propio Hassan.
Lo Último
Lo más leído
2.
3.
4.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.