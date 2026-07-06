Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

Hasta ahora, se han registrado seis sismos en Quintero . Estos movimientos se sintieron con intensidad en la zona central: el primero fue de 5.2 a las 12:15 horas, con una profundidad de 34 kilómetros.

A los pocos minutos, le siguieron varios movimientos más: 4.6, 3.6, dos de 2.8 y un último de 4.1.

Esta secuencia mantiene en alerta a la población más cercana al epicentro. No obstante, en conversación con La Tercera, el académico de geofísica de la UDD y sismólogo, Luis Donoso, hace un llamado a la calma.

“Esta actividad es normal en este sistema de convergencia activa de placas”, asegura el especialista. Además, es posible que continúen por un tiempo más.

Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

¿Esta seguidilla de sismos es precursor de algo más grande?

Donoso explica que en la zona central, la actividad sísmica es gobernada por la colisión entre las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana.

“En el caso del reciente sismo M5.2, a unos 34 km al NO de Papudo representa el clásico sismo asociado al contacto entre placas, en su parte más superficial” , asegura.

Por tanto, se trata de un movimiento normal y esperable de este sistema de convergencia activo. Y no precursor de algo más grande: “La sismicidad es recurrente con una frecuencia en el tiempo que no es predecible ni tampoco asociable a ningún evento de mayor magnitud”, dice Donoso.

Pero, ¿por qué le siguieron varios sismos más al primero más intenso?

“Los sismos recientes posteriores al M5.2 (M4.6, M3.6, M2.8 hasta ahora) corresponden a réplicas ocurridas en la misma zona del M5.2 y también es un fenómeno normal, luego de un sismo de esas características (en el contacto interplaca) y en una zona de convergencia activa entre ellas”.

Para el caso de la zona central, “estos sismos no representan ni indican de manera alguna un indicador de sismo mayor”, asegura el sismólogo.

Cuándo podría ser el próximo gran terremoto en la zona central

Históricamente, el segmento de la zona central ha tenido grandes sismos en 1647, 1730, 1822, 1906 y 1985. Esta secuencia muestra una tendencia de que un gran sismo mayor a 8 podría suceder cada 70 a 90 años.

Como el último fue el 3 de marzo de 1985, es probable que ese ciclo se cierre con altas probabilidades de un terremoto entre 2055 y 2075.

Hasta entonces, “lo que sí tendremos es actividad como esta, incluso un poco más en magnitud, tal como ha ocurrido antes, porque es parte de la actividad que ocurre durante el tiempo que toma el desarrollo y madurez de estos grandes ciclos”, concluye el experto.