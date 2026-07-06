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    Kast encabeza ceremonia de reconocimiento a bomberos que acudieron a Venezuela a prestar ayuda humanitaria tras terremotos

    “Puedo decirles que los chilenos nos sentimos orgullosos de nuestros bomberos y de los rescatistas USAR", destacó el Mandatario.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Al mediodía de este lunes, el Presidente José Antonio Kast encabezó una ceremonia de reconocimiento a 45 rescatistas del Grupo “Usar” de Bomberos de Chile que acudieron a Venezuela a prestar asistencia humanitaria tras el terremoto doble que remeció ese país.

    El evento, que fue realizado en el salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, buscó destacar la capacidad de respuesta internacional de Chile ante catástrofes.

    En detalle, durante diez días, 45 rescatistas chilenos desarrollaron labores de búsqueda y apoyo técnico en el estado de La Guaira, participando, entre otros hitos, en el rescate con vida de una de las personas atrapadas bajo los escombros.

    Previo a la entrega de reconocimientos, el Mandatario brindó un discurso de agradecimiento. “Nunca hay que olvidar porqué estamos en lo que estamos, porqué le dedicamos la vida al servicio público, y literalmente los bomberos son aquellos servidores públicos, quizás más ejemplares, que en otros países muchas veces no lo entienden, dicen que no tienen un sueldo”, dijo.

    “Puedo decirles que los chilenos nos sentimos orgullosos de nuestros bomberos y de los rescatistas USAR, es algo que a cualquier chileno lo llena de orgullo, nos alegramos que hayan vuelto todos sanos y salvos, y que ya puedan encontrarse con sus familias”, continuó.

    “Nosotros nos sentimos orgullosos, pero ese agradecimiento es del pueblo venezolano. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, entrega un reconocimiento, que es un reconocimiento a ustedes, es un reconocimiento a cada uno de ustedes por esa disposición, ese esfuerzo que realizaron por una nación que sufre el drama de un terremoto”, agregó.

    Más sobre:José Antonio KastRescatistasBomberosVenezuelaTerremotos

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