¿Fin a la luna de miel? Alcaldes se dividen por discusión de fondo sobre contribuciones e inician lobby con Senado

Hasta la sede del Congreso Nacional en Santiago llegará este lunes, a partir de las 15 horas, un grupo transversal de alcaldes, entre los que se cuentan a Gustavo Alessandri (Zapallar), Karina Delfino (Quinta Normal) y Carlos Adasme (Isla de Maipo). ¿El objetivo? Reunirse con la senadora de la Comisión de Hacienda, María José Gatica (RN), para discutir por la exención de contribuciones contenida en la megarreforma.

Una cita que a esta altura se torna clave luego de que el gobierno, a través del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, culminara las negociaciones con los jefes comunales sin concederles todas sus demandas respecto de las compensaciones por los ingresos de menos que percibirán los municipios, y los conminara a continuar negociando con el Congreso, toda vez que la propuesta del Ejecutivo ya está en su segundo trámite en la discusión particular en el Senado.

Pero el problema para los alcaldes es que llegan divididos a las conversaciones, diferencias que se fueron acentuando durante los últimos días. En lo concreto el Ejecutivo busca eximir del pago de contribuciones a los adultos mayores, lo que implicará una menor recaudación para los municipios por unos US$ 70 millones . Los alcaldes se unieron para emplazar a La Moneda a que les compense el 100% de este monto y Quiroz les planteó alternativas, como aumentar la fiscalización de los cobros de patentes comerciales y derechos de aseo , así como crear a largo plazo una prima a partir de la invariabilidad tributaria y crear un fondo que irá a los municipios.

La reunión de los alcaldes con el gobierno.

Pero las diferencias son más de fondo y ahora se evidenció en un tema ideológico que divide a la izquierda y la derecha. Alcaldes del oficialismo como Catalina San Martín (Las Condes), Felipe Alessandri (Lo Barnechea) y José Manuel Palacios (La Reina) han dicho que están a favor de que los mayores de 65 años dejen de pagar el impuesto territorial, dado que han pagado por ese inmueble toda la vida y es injusto que se les cobre por siempre.

Pero alcaldes de oposición como Delfino y Tomás Vodanovic (Maipú) no están de acuerdo con ello y sostienen que no es justo que adultos mayores con los recursos suficientes se eximan del pago. De hecho, parte de su propuesta de focalización -a la que Hacienda le cerró la puerta- planteaba no eximir a adultos mayores con ingresos superiores a $3 millones mensuales o cobrar el impuesto territorial a través de la venta o la herencia cuando los inmuebles superaran el avalúo fiscal de $250 millones.

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN).

Estas diferencias quedaron plasmadas en una entrevista a La Tercera en la que Palacios -que es además el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) que agrupa principalmente a municipios de derecha- dijo que “algunos alcaldes han tratado de llevar el tema al debate valórico”, o que sobre las medidas planteadas por el gobierno “algunos municipios no quieren que esto funcione”.

La entrevista generó réplicas en sus pares. La alcaldesa Delfino dice a este diario que “la única discusión ideológica que ocurre es la que trata de introducir el alcalde Palacios para defender al gobierno. Y creo que lo importante es que continuemos el dialogo en el Senado. Me parece que este tipo de declaraciones lo único que hacen es tratar de quebrar un movimiento municipalista que se ha unido en torno al bienestar de vecinos y vecinas a lo largo de Chile ”.

Desde Renca, Claudio Castro asevera que la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM, la agrupación más grande de municipios) “es la única institución que representa la transversalidad de las opiniones políticas que existen entre alcaldes y alcaldesas. Y, por lo tanto, nosotros valoramos que dentro de la AChM hayamos logrado un acuerdo transversal para defender una propuesta central”.

En tal sentido, añade que “el gobierno debe focalizar la exención de contribuciones para personas mayores de 65 años para que esto aplique para aquellas personas mayores que necesitan un apoyo del gobierno. Eso también reduce el déficit que se genera en el financiamiento municipal, haciendo más abordable el reparar ese déficit con medidas que son permanentes y que no dependan del gobierno de turno o de la discusión presupuestaria que se da todos los años. Nos parece importante que los alcaldes y alcaldesas de todo Chile seamos capaces de sostener el acuerdo transversal alcanzado en la AChM”.

Y cierra: “Desde ahí yo entiendo que las opiniones del alcalde Palacios las hace representando a los municipios de derecha que se articulan en la AMUCH, y, por lo tanto, no representa el global colectivo de los municipios de nuestro país”.

Pero desde Lo Barnechea el alcalde Alessandri defiende el punto marcado por Palacios: “Lamentablemente algunos han intentado transformar este debate en una discusión ideológica entre ricos y pobres, cuando en realidad estamos hablando de justicia y dignidad para nuestros adultos mayores. Una persona que trabajó toda su vida, que pagó impuestos al comprar su vivienda y que contribuyó durante décadas al desarrollo del país, no debiera verse obligada a seguir pagando por el simple hecho de permanecer en la casa donde construyó su proyecto de vida”.

Agrega que “lo que no corresponde es instalar la idea de que un adulto mayor merece o no un alivio tributario según una clasificación ideológica o por el valor de una propiedad que muchas veces adquirió hace décadas. Las contribuciones fueron concebidas como un impuesto territorial, no como un castigo para quienes envejecen en sus propios hogares . La discusión debe centrarse en cómo protegemos a nuestros adultos mayores y cómo fortalecemos simultáneamente a los municipios, no en enfrentar a unos chilenos contra otros”.

Cabe recordar que fue tras la reunión del pasado jueves con el ministro Quiroz que los alcaldes progresistas salieron disconformes luego de que Hacienda cerrara la puerta al tema de la focalización. En esa cita, Quiroz les manifestó que no era posible que el gobierno patrocinara una medida de focalización, pues para ellos la exención de contribuciones respondía a un tema de principios. Fue ahí que les propuso las medidas compensatorias. Y si bien la derecha quedó conforme con parte de las ideas, la oposición se fue con sabor a poco.

Una vez terminado el encuentro en Palacio se escuchó a Vodanovic y Delfino conversar acerca de reunirse con los senadores de derecha de la Comisión de Hacienda, entre ellos Gatica y también Javier Macaya (UDI).

La senadora Gatica en eso tiene ciertas ideas en común con los alcaldes progresistas: “Estoy de acuerdo en que la exención se otorgue en función de los ingresos de las personas y no del patrimonio que poseen. Hay muchos adultos mayores que pueden tener una vivienda de mayor avalúo, pero eso no significa que tengan ingresos altos para pagar contribuciones. El criterio debe ser la capacidad real de pago, por eso la exención debe basarse en los ingresos demostrados y no en el valor del patrimonio”.

Además, el lobby con los senadores también ha estado marcado por dos reuniones previas que tuvieron los alcaldes con la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN). El alcalde Vodanovic le entregó directamente a Núñez las propuestas de focalización y luego los jefes comunales se reunieron con la líder de la Cámara Alta el pasado jueves, previo a la cita con Hacienda.

Esta semana será clave pues se aumentó el plazo del ingreso de indicaciones para el proyecto desde este lunes hasta el viernes.