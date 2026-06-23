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    Alcaldes aceleran negociación por contribuciones: nueva propuesta excluye de pago total a quienes ganan menos de $ 3 millones

    Los jefes comunales de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) se reunieron este lunes con el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Sebastián Figueroa. En la instancia, los ediles propusieron que la exención de contribuciones no aplique para quienes tienen ingresos superiores a los $ 3 millones mensuales.

    Por 
    Luciano Jiménez

    Hasta el Ministerio de Hacienda, en Teatinos 120, llegaron este lunes los dirigentes de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) liderada por el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri (Ind. RN), acompañado de otros alcaldes, entre ellos el de Maipú, Tomás Vodanovic (Frente Amplio), y de La Pintana, Claudia Pizarro (DC). ¿El motivo? Reunirse con el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), Sebastián Figueroa, en la antesala de que la megarreforma del gobierno -que contempla eximir el pago de contribuciones para los adultos mayores- se vea este miércoles en la sala del Senado para su votación en general.

    La medida impactará directamente las arcas municipales, pues hay unos US$ 70 millones que se dejarán de recaudar del impuesto territorial y el gobierno ha dicho que no los repondrá, a diferencia del Fondo Común Municipal -unos US$ 130 millones que las comunas con más recursos traspasan a las más vulnerables- que sí serán repuestos. En algunas comunas como Lo Barnechea, Las Condes, La Reina y Providencia, alcanza hasta un 8% menos del presupuesto anual. De ahí que los alcaldes buscan continuar las negociaciones con el Ejecutivo.

    El subdere Sebastián Figueroa. Foto: Mario Téllez / La Tercera. MARIO TELLEZ

    En la propuesta de los alcaldes de 13 páginas -a la que La Tercera tuvo acceso- se plantea la relevancia del “principio de focalización como criterio rector del beneficio, reconociendo que la exención no debe tener carácter universal”. De ahí que dentro del documento se propone hacer excepciones para los casos de mayores ingresos y también los de un avalúo fiscal más abultado.

    Además, uno de los principios rectores de la propuesta es que cualquier medida que se adopte sea compensada, de manera que ningún municipio reciba menos recursos de los que le habrían correspondido originalmente.

    Es así que la ACHM propone una limitación por tramo de ingresos: Aquellos adultos mayores con ingresos mayores de $ 3 millones mensuales deben pagar todas sus contribuciones, los que reciban entre $ 1,5 millones y $ 3 millones mensuales pagarán la mitad de las contribuciones y quienes obtengan ingresos mensuales inferiores a $ 1,5 millones quedan eximidos del pago de contribuciones.

    Para efectos de ingresos, la ACHM consideró tanto rentas como pensiones, dividendos y cualquier tipo de ingreso. Dichos montos serán reajustados por ley.

    El líder de la ACHM, Gustavo Alessandri.

    Otra medida apuntó al valor del inmueble: Aquellos eximidos de pagar que tengan propiedades por sobre un avalúo fiscal de $ 250 millones el pago no se elimina, sino que se difiere al momento de la venta del inmueble -o herencia- cuando se deberán pagar las contribuciones acumuladas. También se estableció que la eximición aplicará sobre solo una sola vivienda principal, la que se entenderá es aquella donde la persona reside.

    El documento incluye otras medidas como una declaración jurada de los propietarios, además de que la trazabilidad de las platas quede registrada mediante transparencia. Por último, se requirió un articulado para crear “un aporte fiscal compensatorio especial destinado a reponer los recursos que las municipalidades y el Fondo Común Municipal dejen de percibir por aplicación de esta exención o rebaja”.

    Los alcaldes de Renca, Claudio Castro, Quinta Normal, Karina Delfino y Maipú, Tomás Vodanovic.

    Tras la reunión, los alcaldes comentaron que el Ejecutivo quedó de estudiar la propuesta y analizarla a la luz de sus antecedentes técnicos y financieros, para luego retomar las conversaciones la próxima semana. De hecho, durante los próximos días debería definirse una nueva cita, instancia que será clave, ya que se espera que en ella participe el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

    De todas maneras, los alcaldes recalcaron que “estamos de acuerdo en no cargarle la mochila a ninguna persona mayor que tenga dificultad para pagar contribuciones, pero también nos parece justo que aquellas personas que sí cuentan con buenos ingresos, que tienen viviendas de un alto valor fiscal y tienen capacidad y disposición de pagar contribuciones, no dejen de hacerlo”.

    Las propuestas de la ACHM se complementan con las presentadas por la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), que reunió a los alcaldes de las comunas más afectadas por el alza de las contribuciones -entre ellas Vitacura, Providencia, La Reina, Lo Barnechea y Las Condes-. Entre las medidas planteadas figura reducir el aporte que estas comunas realizan al Fondo Común Municipal, argumentando que son las que más recursos transfieren a las municipalidades con menores ingresos.

    Con todo, la discusión se ha tensionado entre el gobierno y los alcaldes, quienes han advertido que las medidas propuestas podrían desfinanciar a los municipios, obligándolos a recortar programas sociales. La Moneda, en tanto, ha refutado que se puede recortar presupuesto en temas como el gasto de personal que ha ido creciendo, y además ha recalcado que el impacto no es tan alto como estiman los municipios.

    En eso el Ejecutivo hasta el minuto no ha sincerado a los alcaldes cuál es la propuesta formal del gobierno, pero el ministro Quiroz se ha abierto a implementar gradualmente cualquier recorte de contribuciones. La idea es que alcaldes y gobierno trabajen conjuntamente en la redacción de una indicación.

    Más sobre:ContribucionesAlcaldesSubdereAsociación Chilena de Municipalidades

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