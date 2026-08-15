SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Nuevo balance de víctimas tras terremoto de magnitud 7,7 en Indonesia: fallecidos aumentan a 38

    El sismo se registró frente a la región de Flores y provocó derrumbes de edificios y viviendas. Las autoridades emitieron inicialmente una alerta de tsunami, que posteriormente fue levantada tras descartarse cambios significativos en el nivel del mar.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Terremoto de magnitud 7,7 deja al menos 38 muertos en Indonesia SLAMET RIYADI

    Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió durante las primeras horas de este sábado 15 de agosto la costa de Indonesia, dejando hasta el momento al menos 38 personas fallecidas, además de edificios y viviendas derrumbadas.

    Las autoridades emitieron inicialmente una alerta de tsunami y llamaron a los habitantes de las zonas costeras a trasladarse a sectores más elevados. Posteriormente, la advertencia fue levantada luego de que la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia indicara que el monitoreo no mostraba cambios significativos en el nivel del mar que representaran una amenaza.

    De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo afectó a la región indonesia de Flores a una profundidad de 10 kilómetros. El epicentro se localizó a 68 kilómetros al norte-noroeste de la ciudad de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental.

    Terremoto de magnitud 7,7 deja al menos 38 muertos en Indonesia

    El terremoto fue seguido por varias réplicas. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres informó que los equipos de rescate recuperaron los cuerpos principalmente en las tres regencias más afectadas: Sikka, Manggarai y Manggarai Oriental.

    Además, al menos 13 personas fueron trasladadas de urgencia a hospitales cercanos, dos de ellas con heridas graves. Las autoridades todavía se encuentran evaluando el alcance total de los daños.

    Más sobre:IndonesiaTerremotoAsiaTragediaTsunamiVíctimasFallecidos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Autoridad marítima del Reino Unido reporta ataque con proyectil en el estrecho de Ormuz: no se registran lesionados

    Marruecos frena intento masivo de cruce irregular hacia Ceuta: hay 61 detenidos y 111 migrantes interceptados

    UDI acusa “grave intromisión” de la ONU por críticas a la Corte Suprema y pide a Cancillería expresar molestia

    Explosión de balón de gas deja cuatro bomberos lesionados durante incendio en local de comida en Viña del Mar

    Por qué se restringen los cabezazos en el fútbol juvenil, investigador de la UEFA explica qué dice la ciencia

    Bombardeo israelí en Líbano deja siete fallecidos

    Lo más leído

    1.
    Canciller de Filipinas: “El próximo secretario general de la ONU debe ser mujer y de América Latina”

    Canciller de Filipinas: “El próximo secretario general de la ONU debe ser mujer y de América Latina”

    2.
    Consecuencias del cierre de Ormuz y el fenómeno de El Niño: Buque paga 4 millones de dólares para saltarse la fila en el Canal de Panamá

    Consecuencias del cierre de Ormuz y el fenómeno de El Niño: Buque paga 4 millones de dólares para saltarse la fila en el Canal de Panamá

    3.
    Cinco años de yugo talibán: la peor crisis de derechos de las mujeres en el mundo

    Cinco años de yugo talibán: la peor crisis de derechos de las mujeres en el mundo

    4.
    ¿Qué está pasando en el USS Abraham Lincoln?: Jefe del Pentágono sale al paso por denuncias sobre estado de la tripulación tras despliegue récord

    ¿Qué está pasando en el USS Abraham Lincoln?: Jefe del Pentágono sale al paso por denuncias sobre estado de la tripulación tras despliegue récord

    5.
    Paros por alza de combustibles y homicidios al alza: las complejas dos primeras semanas de gobierno de Keiko Fujimori

    Paros por alza de combustibles y homicidios al alza: las complejas dos primeras semanas de gobierno de Keiko Fujimori

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones
    gratis

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 15 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Así funciona la red de Metro este sábado 15 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Temblor hoy, sábado 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Tras insistencia del tribunal: Gendarmería concreta traslado de exasesor de Lavín León desde Santiago 1 a Capitán Yáber
    Chile

    Tras insistencia del tribunal: Gendarmería concreta traslado de exasesor de Lavín León desde Santiago 1 a Capitán Yáber

    UDI acusa “grave intromisión” de la ONU por críticas a la Corte Suprema y pide a Cancillería expresar molestia

    Explosión de balón de gas deja cuatro bomberos lesionados durante incendio en local de comida en Viña del Mar

    Capitalizar, no retirar, no endeudar
    Negocios

    Capitalizar, no retirar, no endeudar

    Ricardo Ffrench Davis: “El gran error de la izquierda es haber descuidado el crecimiento económico, pero el crecimiento no es bajar impuestos”

    Inmobiliarias empiezan a reactivar, con cautela, sus inversiones en viviendas tras las medidas de la autoridad

    Por qué se restringen los cabezazos en el fútbol juvenil, investigador de la UEFA explica qué dice la ciencia
    Tendencias

    Por qué se restringen los cabezazos en el fútbol juvenil, investigador de la UEFA explica qué dice la ciencia

    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia este sábado, según el pronóstico

    Matt Sanders: “Es inútil pensar que podemos resolver los problemas de violencia juvenil con enfoques más punitivos”

    En vivo: las Diablas enfrentan a Países Bajos en el Mundial de Hockey Césped
    El Deportivo

    En vivo: las Diablas enfrentan a Países Bajos en el Mundial de Hockey Césped

    Técnico del Montreal revela su reacción al enterarse del fichaje de Alexis Sánchez

    Claudio Bravo evoca el duro momento de Marcelo Díaz en la Copa Confederaciones: “Tengo el recuerdo de verlo destrozado”

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo
    Tecnología

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Reseña de libros: de Enrique Lihn a Lula Almeyda
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Enrique Lihn a Lula Almeyda

    Catalina y las Bordonas de Oro: “Queremos entregar a la gente algo de calidad, con narrativa, no lanzar por lanzar”

    El libro recomendado: cuando Alfonso Alcalde siguió a los sicópatas de Viña

    Autoridad marítima del Reino Unido reporta ataque con proyectil en el estrecho de Ormuz: no se registran lesionados
    Mundo

    Autoridad marítima del Reino Unido reporta ataque con proyectil en el estrecho de Ormuz: no se registran lesionados

    Marruecos frena intento masivo de cruce irregular hacia Ceuta: hay 61 detenidos y 111 migrantes interceptados

    Nuevo balance de víctimas tras terremoto de magnitud 7,7 en Indonesia: fallecidos aumentan a 38

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”
    Paula

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta