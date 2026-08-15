Nuevo balance de víctimas tras terremoto de magnitud 7,7 en Indonesia: fallecidos aumentan a 38

Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió durante las primeras horas de este sábado 15 de agosto la costa de Indonesia, dejando hasta el momento al menos 38 personas fallecidas, además de edificios y viviendas derrumbadas.

Las autoridades emitieron inicialmente una alerta de tsunami y llamaron a los habitantes de las zonas costeras a trasladarse a sectores más elevados. Posteriormente, la advertencia fue levantada luego de que la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia indicara que el monitoreo no mostraba cambios significativos en el nivel del mar que representaran una amenaza.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo afectó a la región indonesia de Flores a una profundidad de 10 kilómetros. El epicentro se localizó a 68 kilómetros al norte-noroeste de la ciudad de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental.

Terremoto de magnitud 7,7 deja al menos 38 muertos en Indonesia

El terremoto fue seguido por varias réplicas. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres informó que los equipos de rescate recuperaron los cuerpos principalmente en las tres regencias más afectadas: Sikka, Manggarai y Manggarai Oriental.

Además, al menos 13 personas fueron trasladadas de urgencia a hospitales cercanos, dos de ellas con heridas graves. Las autoridades todavía se encuentran evaluando el alcance total de los daños.