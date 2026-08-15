Claudio Bravo evoca el duro momento de Marcelo Díaz en la Copa Confederaciones: “Tengo el recuerdo de verlo destrozado”

Esta semana Marcelo Díaz realizó un importante anuncio. El volante de Universidad de Chile comunicó su pronto retiro del fútbol profesional. Tras ello, vino el recuerdo de los éxitos y los momentos complicados que ha vivido el volante en su carrera.

Uno de los momentos negativos ocurrió en la final de la Copa Confederaciones de 2017 contra Alemania. En el primer tiempo, un fallo de Díaz permitió que Lars Stindl pudiera convertir el que sería el único gol del partido.

Sobre aquello, Claudio Bravo contó como panelista de ESPN cómo vio a su compañero tras aquella situación. “Yo tengo el recuerdo bien fresco de llegar al vestuario y verlo destrozado, destrozado anímicamente”, partió relatando.

“Todos entendemos que la equivocación en el fútbol es parte de esto, le puede pasar a cualquier jugador. Fuimos muchos los que estuvimos al lado de él apoyándolo con una buena palabra, con un incentivo, intentando tranquilizarlo”, prosiguió el excapitán de la Roja.

“Hay cosas que son externas, que son más de hinchas. Dentro de una interna es todo lo contrario: no hay recriminación, no hay insultos porque te equivocaste. Son palabras de ánimo, palabras de aliento, cosas que suceden dentro del fútbol”, apuntó sobre el ánimo dentro del camarín cuando algo así ocurre en la cancha.

De todas maneras, destacó la importancia que tuvo Díaz en la etapa más exitosa de la Selección. “Es una situación puntual dentro de muchas positivas que él tuvo en la selección. No sé cuántas veces más se equivocó perdiendo un balón. Era la primera opción de pase que yo tenía en ese entonces”, comentó.

“Era el jugador que más se te mostraba, el que más te pedía el balón, el que más quería participar; y la mayoría de las veces salió airoso de eso”, concluyó.

El mensaje de despedida

Marcelo Díaz ocupó sus redes sociales para dar a conocer su determinación de dejar el fútbol.

“Quiero compartir con ustedes algo muy importante. Estoy próximo a cumplir 40 años. Llevo más de 21 años jugando al fútbol de manera profesional y sin descanso alguno y, hoy, con la tranquilidad de haber entregado hasta la última gota, quiero anunciar que esta será mi última temporada como futbolista profesional”, sostuvo en una publicación realizada en Instagram.

“Siempre les dije a mis compañeros y a los trabajadores de cada lugar donde estuve que cuando me retirara mi única misión era que me recordaran por haber sido una buena persona. El mayor logro es haber hecho realidad el mayor sueño que tuve desde niño: ser futbolista profesional. Ese sueño se transformó día a día en mi máximo orgullo”, añadió.

“Me voy vacío. Entregué todo lo que tenía. No es una decisión fácil. Nunca lo es cuando algo ha sido tu vida entera. Empecé en las divisiones inferiores de Universidad de Chile siendo apenas un niño y hoy, 30 años después, me despido con el orgullo de ser su capitán”, prosiguió.

“De todos los regalos que me dio este deporte, el más grande, sin dudas, fue la gente que crucé en el camino. Mis compañeros de una generación irrepetible, con la que tuvimos la fortuna de ser bicampeones de América y jugar un Mundial”, valoró.

Además sobre su presencia en Universidad de Chile, aseguró que “Volver a la U no fue fácil, pero siempre supe que sería mi último destino”.