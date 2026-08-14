La autocrítica de Buljubasich por no fichar un extremo para la UC: “Es mi responsabilidad no haber traído ese jugador”

José María Buljubasich abordó el mercado de fichajes de Universidad Católica. El gerente deportivo de Cruzados por qué la UC sumó a Agustín García Basso como refuerzo, pese a que compiten en la Copa Libertadores.

Según explicó, en parte de los recursos generados por la campaña internacional, las recaudaciones y los premios deportivos ya estaba contemplada en la planificación anual. “Quedaron entre 800 mil dólares y US$ 1 millón destinado a la contratación de jugadores. Ese dinero está. No hubo ningún dinero que se pasó al estadio”, explicó.

Buljubasich indicó que la UC buscó alternativas durante el mercado, pero que las condiciones económicas impidieron concretar algunas negociaciones. “Decidimos ir por un extremo, pero las platas que se piden desde el mercado eran imposibles de pagar”, afirmó.

“Es mi responsabilidad, recae en mi ir a buscar un jugador. Nosotros decidimos que fuera un extremo y que tenga la jerarquía suficiente para poder participar con este grupo de jugadores. Lamentablemente para lo que queríamos traer, el dinero era insuficiente. Las platas que se piden eran imposibles de pagar y en muchos casos tampoco merecedoras. Está dentro de mi responsabilidad no haber traido a ese jugador”, comentó.

“Justo Agustín García Basso finiquitó su contrato con Racing y era un jugador que habíamos visto en diciembre. Lo decidimos traer. Juani (Díaz) tiene para un mes y medio. El nuevo refuerzo nos puede dar jerarquía”, dijo.

José María Buljubasich.

En esa línea, explicó que Cruzados no pretende modificar su política de contrataciones. “Lo dijo Matías (Claro), nosotros estamos modernizando la secretaría técnica”, dijo.

Luego detalló: “La compra o no de jugadores es un debate más largo. A mi por lo menos me da más confianza, y creo que funciona mejor, las experiencias de Fernando Zampedri, Puch, Lanaro, Aued, Buonanotte, Kalinski, Noir... todos jugadores que la gente reconoce y llegaron libres o a préstamo”.

“Comprar jugadores no garantiza que sean muy buenos o muy malos. Si uno compra y no funciona, el costo de salida es muy alto. Si uno compra, está obligado a hacerle tres o cuatro años de contrato. Si no funciona, hay que pagar el contrato completo y después buscar otro. Hay que tener mucho cuidado”, añadió. “No descartamos el hecho de comprar jugadores. Hemos comprado desde 2010 hasta acá, en promedio, 500 mil dólares por año. Ese es el promedio”, enfatizó.

Luego abordó las posibilidades del mercado que finalizó este jueves. “Yo no puedo hacer una autocrítica y decir que tuve que traer un jugador por US$ 2 millones, US$ 1 millón... el dinero que se dispuso, no es un mal dinero. Pero el fútbol chileno es responsable por los pagos y no hacemos locuras. Eso hay que transmitirlo. Invertir un dinero que uno no tiene, no es responsable”, dijo.

“No creo en hipotecar los clubes, no corresponde. Por eso velamos a nivel Conmebol por un fair play financiero. Si uno sale a un mercado y los precios no son lógicos, es difícil contratar”, dijo.

El dirigente afirmó además que las decisiones sobre futuros fichajes no dependen exclusivamente de una persona. “Lo que se haga va a ser un consenso. No va a ser una decisión solamente de alguien, una decisión de un jugador o una decisión de uno. Va a ser una decisión de todos”, expresó.

Buljubasich agregó que el mercado de final de temporada entrega un margen mayor para negociar. “Diciembre es el mercado más abierto, siempre hay más opciones”, sostuvo.

Por otro lado, abordó la expectativa que generan los refuerzos. “Yo no tengo problemas de que me cuestionen porque no fui capaz de traer un jugador por 800 mil o US$ 1 millón. Pero no me gusta que me cuestionen por no traer un jugador por 5,6 millones de dólares. Esa no es la realidad”, remarcó.

También realizó una comparación con otros mercados. “River está jugando la Copa Sudamericana e invirtió US$ 67 millones... ¿cuánto te puedes endeudar para competir con ellos? ¿endeudarte para pasar una fase más? Yo creo que el valor está en el grupo, en la realidad nuestra", dijo.

“Hay que mirarlo desde ese lugar. No es falta de ambición, es realidad. ¿Cómo pagas esa deuda? Hay que ser responsable con los recursos que tenemos. Si creo en aumentar los recursos ordinarios del club para ser competitivos. No creo que sea un modelo de sustentabilidad de un club endeudarse para ganar la Copa Libertadores", enfatizó.