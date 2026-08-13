La UC y Coquimbo sostienen la ilusión: Chile aspira a tener dos equipos en cuartos de Copa Libertadores después de 29 años

En la última jugada del partido, Coquimbo Unido rescató un empate con sabor a victoria desde el barrio de Vicente López, en Buenos Aires. Diego Sánchez contuvo un penal y luego, en el tiempo añadido, Guido Vadalá convirtió el 1-1 que sería definitivo ante el Platense de Martín Palermo, dejando totalmente abierta esta llave de octavos de final de la Copa Libertadores.

El campeón vigente del fútbol nacional enfrenta una situación inédita en su historia: jugar una serie de eliminación directa por el máximo torneo de clubes del continente, en su segunda participación. Sacó un punto que lo deja mejor aspectado de cara a la revancha, a disputarse el miércoles de la próxima semana en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

“Fue un resultado justo. No es demagogia. En el trámite del partido se vio que intentamos jugar de igual a igual y sabíamos que teníamos que tratar de que no nos convirtieran y después nos dimos cuenta que podíamos competir y que somos un equipo que hacemos historia. Pero debemos poner los pies en la tierra porque la vuelta será un partido igual de difícil que hoy (miércoles)”, declaró Hernán Caputto luego del duelo contra el Calamar.

La semana de reanudación de la Libertadores 2026, post Mundial, le deja un aire satisfactorio al fútbol chileno, en el sentido de que se puede competir en estas esferas. Tanto los piratas como Universidad Católica empataron en sus visitas a Argentina, lo que no deja de ser digno de destacar, más allá de la performance efectuada en la cancha y los aspectos a corregir por cada entrenador. Ambos comenzaron en desventaja y lograron igualar en la parte final de los encuentros, alimentando las esperanzas de cara a las revanchas.

Las campañas de la UC y de Coquimbo han mejorado la pálida imagen que estaba mostrando el balompié local en las competencias continentales, salvo excepciones contadas con los dedos de una mano. Pasaron 14 años para que dos equipos chilenos se metieran en octavos de la Libertadores. En 2012, lo habían conseguido Unión Española y la U. Durante este siglo, solo cuatro veces se dio que hubiera más de un club nacional en la ronda de 16 mejores. En 2001, fueron Deportes Concepción y Cobreloa. Mientras que en 2002 fueron nuevamente los loínos junto a la Católica.

¿Dos chilenos en cuartos de final?

El buen pasar de Coquimbo permitió que un equipo de provincia llegara a octavos de final después de 23 años. El último fue Cobreloa, en 2003. En aquella ocasión, el elenco minero superó a Pumas de la UNAM y accedió a cuartos, donde quedaría en el camino a manos de Boca Juniors. Además, por primera vez sacó un punto en Argentina, tras cinco encuentros coperos. Mientas que los cruzados están invictos como visitante en esta edición: triunfos en Belo Horizonte (2-1 a Cruzeiro), Guayaquil (2-1 a Barcelona) y Buenos Aires (1-0 a Boca), más el reciente empate en La Plata.

Tomando las últimas 10 ediciones de la Copa Libertadores, solo dos veces un representante nacional se metió entre los ocho mejores. Fue Colo Colo, en 2018 y 2024. Pero tener dos en esa instancia sería, derechamente, romper los esquemas y lograr un hito.

En 1997, Colo Colo y la UC llegaron a los cuartos de final. Foto: Asifuch

Hace 29 años que los cuartos de final del torneo no cuentan con dos chilenos. En 1997, el certamen contaba con otro formato, menos elencos y solo abarcaba el primer semestre. Católica y Colo Colo accedieron a esa fase, con la mala fortuna de enfrentarse entre sí. Con un global de 4-3, avanzaron los albos, que luego caerían en semis ante Cruzeiro.

La década de los 90′ fue notable para el fútbol nacional respecto al protagonismo que tuvieron los equipos en la Libertadores. Además del título del Cacique en 1991, la UC jugó la final en 1993 (última vez que un club chileno la disputó) y la U alcanzó las semifinales en 1996 (con la polémica llave ante River). En tiempos más cercanos, la costumbre era quedar en el sótano de Sudamérica por los reiterados malos resultados.

La próxima semana se sabrá si el fútbol nacional conseguirá un hito que no sucede hace casi tres décadas. “Ese espíritu competitivo, de humildad, hace que podamos salir a cada cancha y no darlo (el partido) por perdido. Logramos rescatar un lindo empate”, dijo Alejandro Camargo, volante coquimbano, quien también resaltó lo que hizo Católica ante los Pincharratas.

“Felicitarlos por el empate de ayer (martes). Está bueno que nos ayudemos en el fútbol chileno. Esperemos que todo esto sirva para que tanto ellos como nosotros podamos pasar”, manifestó, en relación a que no jugarán el fin de semana el duelo que los ponía cara a cara por la Liga de Primera. Pospusieron el juego, para enfocarse en las vueltas coperas.