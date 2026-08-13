Gustavo Quinteros se va de Independiente. La caída de los Diablos Rojos ante Atlético Tucumán, por 4-0, que les costó la eliminación en la Copa Argentina derivó en la dura determinación que adopta la dirigencia del club de Avellaneda. El DT deja el puesto que asumió en septiembre de 2025.

El exentrenador de Universidad Católica y Colo Colo alcanzó a dirigir 32 partidos en el equipo transandino. El balance arroja 14 victorias, ocho empates y 10 caídas. Sin embargo, en una mirada más práctica, termina siendo manchado por la no clasificación a torneos internacionales y la pérdida de la opción de seguir avanzando en la segunda competencia en orden de importancia en el calendario del fútbol argentino.

Independiente despide a Gustavo Quinteros y ya le tiene reemplazante

Quinteros disparó contra la dirigencia apenas se produjo la abrupta caída del equipo tucumano. “Ni mi cuerpo técnico ni los jugadores somos responsables de los fracasos de Independiente”, estableció antes de referirse a una de las materias que suele ocupar como dardo contra las dirigencias.

“Tenemos el mismo plantel que cuando llegamos y se han ido 15/16 jugadores, no llegó ningún refuerzo de los que queríamos. Es lógico que juguemos un partido bien y otro mal. Por una cosa u otra no hemos podido conformar un equipo competitivo”, amplió.

Gustavo Quinteros (Foto: Photosport) RAMON MONROY/PHOTOSPORT

Esas declaraciones terminaron por costarle el puesto. Este jueves, la dirigencia que encabeza Néstor Grindetti convocó a una reunión de urgencia para analizar los dichos. La suma entre la virulencia de las quejas y el rendimiento deportivo dio como resultado el cese de la relación con el técnico.

Carlos Matheu, actual entrenador de la Reserva y figura histórica de la institución, asumirá el puesto. En principio, su gestión se prolongará hasta el término de la actual temporada.