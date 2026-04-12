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    Expulsado por increpar al árbitro: la furia de Gustavo Quinteros en el polémico empate de Boca e Independiente

    El exentrenador de Colo Colo vio la tarjeta roja después de encarar al árbitro Andrés Merlos por un controvertido penal a favor del Xeneize.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Andrés Merlos expulsó a Gustavo Quinteros luego de que lo increpara por un polémico penal. Foto: captura de pantalla.

    Independiente le ganaba por la mínima a Boca Juniors con un gol de Matías Abaldo tras un grandísimo pase de Maximiliano Gutiérrez, que fue titular y jugó todo el encuentro. El Rojo estuvieron en la banca Lautaro Millán y Luciano Cabral, misma situación que Williams Alarcón en el Xeneize. Carlos Palacios, en tanto, recién se está reintegrando al grupo tras ser operado.

    Fue un partido deslucido en La Bombonera, con un equipo local plagado de suplentes tras vencer a Universidad Católica en el Claro Arena por Copa Libertadores.

    Independiente parecía manejar el encuentro con el gol tempranero (9′), pero vino la polémica. Alan Velasco chocó con Sebastián Valdez y quedó tendido en el césped. La jugada continuó e incluso el Rojo tuvo un remate con peligro. Habían pasado los cuatro minutos agregados cuando el VAR llamó al árbitro.

    Andrés Merlos cobró un cuestionado penal que desató la furia del equipo de Avellaneda. Milton Giménez lo cambió por gol en el undécimo minuto de añadido.

    El enojo de Quinteros

    El cobro provocó el fastidio del Rojo, principalmente de Gustavo Quinteros: “¡Qué vergüenza, la con... de su madre!”, se le escuchó gritar, además de aplaudir sarcásticamente desde el banco. El extécnico de Colo Colo increpó al árbitro apenas pitó el final del primer tiempo. El juez lo expulsó al instante y terminó dirigiendo desde una cabina por celular.

    En Independiente cuestionaron duramente el rendimiento del controvertido Merlos: “En cuanto a la decisión del árbitro, para mí no fue penal. La vi en la tablet del banco y no fue, me extrañó porque fueron al VAR y se cobró, y creo que después de eso hubo un bajón anímico”, indicó Leandro Desabato, ayudante de Quinteros.

    El exdefensor explicó el episodio: “Cuando ves un penal que te cobran así, te da bronca, las pulsaciones están a mil. Yo estaba al lado de Merlos cuando le dijo. No lo insultó, pero después de que le sacó la roja sí. Si todos los que estamos acá nos preguntamos si fue penal o no, el 80 por ciento te va a decir que fue dudoso”, añadió.

    No se deberían cobrar esos penales, pero ya está, eso un poco lo sintió el equipo al final del primer tiempo. Haber hecho un buen partido, no haberlo dejado jugar a Boca porque tuvo una sola situación. Después hicieron los cambios, entraron sus dos delanteros titulares, tuvimos ahí, el primer mano a mano, y después lo controlamos bien”, continuó.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalLiga ArgentinaFútbol ArgentinoIndependienteBoca JuniorsGustavo QuinterosMaximiliano Gutiérrez

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