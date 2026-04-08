SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La UC cae en la trampa de Boca Juniors y tiene un debut amargo en la Copa Libertadores

    El retorno de Universidad Católica al máximo certamen continental, tras cuatro años de ausencia, fue con una derrota. El oficio de los xeneizes, liderados por Leandro Paredes, fue más en el Claro Arena. El cuadro azul y oro se impuso por 2-1. La reacción cruzada fue tardía. La lectura inicial de Garnero, fallida.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    La UC cae en la trampa de Boca Juniors y tiene un debut amargo en la Copa Libertadores. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Después de largos cuatro años, Universidad Católica tuvo su regreso a la Copa Libertadores. Lo hizo abriendo las puertas de su joya, el Claro Arena, ante un rival de linaje: Boca Juniors. Ante los xeneizes, el cuadro de la Franja arrancó su trigésima participación en el principal torneo de clubes de la región. Este esperado estreno fue con una amarga derrota de 2-1.

    Ambos elencos llegaban a este duelo con el ánimo elevado, luego de sus recientes victorias a nivel doméstico. Pero la Libertadores es otra cosa. Otra exigencia, otra intensidad, otra mentalidad. Hipotéticamente, Católica contaba con el plus de la cancha sintética de su estadio, aspecto al cual los argentinos no están acostumbrados y que fue el subtexto de la (desmedida) presión xeneize en tener 2.000 hinchas en Las Condes. Esto no influyó.

    Daniel Garnero apostó para salir con el mediocampo reforzado, con la inclusión de Gary Medel y Cristián Cuevas, dejando a Eugenio Mena como lateral izquierdo. El sacrificado fue Matías Palavecino. El Pitbull jugó de Jhojan Valencia, y el colombiano jugó de Medel (uno en el eje, el otro de interior). La UC salió sin un creador y se notó. El 4-1-4-1 contempló también a Montes y Giani bien abiertos. Primó la cautela.

    Fue un típico partido copero, con harta refriega. En los 8′ saltaron chispas, con un encontrón entre ambos elencos tras una fea falta en contra de Justo Giani, desestimada por el juez Gustavo Tejera. Esa acción pudo haber marcado un quiebre, porque los cruzados se exasperaron. Se irritaron en exceso y reclamaban cada acción, algo que no era negocio en este tipo de partidos. Esto, independiente a lo discutible de los cobros del uruguayo.

    Boca tenía paciencia para elaborar. Se tomaba su tiempo. También la UC le permitía aquello, al no presionar alto. La primera llegada acabó en el 1-0 de los argentinos, de Leandro Paredes, mediante un remate desde fuera del área. Le quedó la pelota tras un rechazo fallido de Díaz. El campeón del mundo en Qatar 2022 fue el mejor del partido. Con libertad para trasladar y generar, fue el faro de claridad para Boca. Católica nunca lo pudo bloquear.

    Pese a la idea de juntar a Valencia, Medel y Cuevas, la UC no logró imponerse o disputar el mediocampo. Esa zona fue comandada prácticamente todo el duelo por los azul y oro (con Ascacibar, Paredes y Delgado). En el primer tiempo, el local no remató al arco. Giani, desconectado. Y Zampedri, desasistido. Montes le ponía empeño, más no claridad.

    Si bien se pensaba en que Palavecino era cambio cantado en el entretiempo, el primer en entrar fue Zuqui, por Medel. El ex 10 de Coquimbo ingresó más tarde. La Católica esbozó una reacción, corriendo más riesgos en su campo. El punto es que nunca encontró la llave para hacerle daño a la zaga argentina. La más clara fue en los 55′, con un testazo de Zampedri que obligó a una gran estirada del portero Brey, tras un desborde de Montes.

    La UC podía pelear el partido. Necesitaba serenarse, ser un equipo menos atarantado y empezar a manejar la pelota. Boca no es en absoluto un conjunto lírico. No es ninguna maravilla. De hecho, no escatimó en hacer tiempo cuando fue necesario para bajar el ritmo. Pero con aquello le bastó para sacar adelante un partido ante un rival que le inquietó poco. El oficio de Paredes fue clave para que el desarrollo del juego se inclinara hacia los xeneizes.

    En los 65′, llegó el 2-0 de Adam Bareiro, quien apareció libre por el segundo palo. En los dos goles, quedó retratado Juan Ignacio Díaz. Ese golpe dejó casi nocaut a los cruzados. En lo que restaba del juego, apeló al empeño y al amor propio para rasguñar un descuento. No habían muchas ideas.

    Luego de un tiro de esquina, cerca del epílogo, Juani Díaz se redimió al anotar el descuento. De manera inexplicable, la acción tuvo una eterna revisión en el VAR, frenando el impulso que había generado el gol en los locales. Se demoraron cinco minutos en analizar un supuesto off side. Si bien el resultado no pasó por el arbitraje, el manejo de Tejera resultó más que cuestionable.

    El debut fue con derrota para Católica. Desde 2006 que los estudiantiles no ganan en un estreno en fase grupal. Y hace 25 años fue la única vez que derrotó a Boca (Mercosur 2001). Tropiezo para Garnero y compañía, que la próxima semana deberán viajar a Brasil.

    FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Ficha del partido

    U. Católica: V. Bernedo; D. González (90′+3, D. Corral), B. Ampuero, J. I. Díaz, E. Mena; J. Valencia (87′, D. Valencia); C. Montes (55′, M. Palavecino), G. Medel (46′, F. Zuqui), C. Cuevas (87′, J. Martínez), J. Giani; y F. Zampedri. DT: D. Garnero.

    Boca Juniors: L. Brey; M. Weigandt (76′, J. Barinaga), L. Di Lollo, A. Costa, L. Blanco; S. Ascacibar, L. Paredes, M. Delgado, T. Aranda (90′+4, M. Pellegrino); A. Bareiro (76’, M. Giménez) y M. Merentiel (70′, A. Herrera). DT: C. Úbeda.

    Goles: 0-1, 16′, Paredes, remate desde fuera del área; 0-2, 65′, Bareiro, define libre por el segundo palo; 1-2, 83′, Díaz, captura rebote luego de un córner.

    Árbitro: G. Tejera (URU). Amonestó a Zampedri, Valencia, Zuqui, Cuevas (UC); Paredes, Blanco (BOC).

    Estadio Claro Arena. Asistieron 20 mil personas, aprox.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolCopa LibertadoresLa UCBoca JuniorsUniversidad CatólicaClaro Arena

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Jara acusa fracaso inicial de Kast: “Se ha empezado a dar cuenta de que muchas de las promesas que hizo en campaña eran incumplibles”

    Cretton y ‘Reconstrucción Nacional’: “Se decide aplazar para socializarlo mejor con el oficialismo”

    Sedini se ausenta de comisión por segunda vez en el Congreso y desata recriminaciones

    Cámara inicia tramitación de proyecto que agrava penas por delitos en colegios y gobierno descarta sumar centros de salud

    La última carta de la secretaria del “Mamo” Contreras para evitar su extradición a Chile

    Fidae inauguró nueva edición con acrobacias, la presencia de Kast y un saludo desde el espacio

    Lo más leído

    1.
    Deportan a Mauro Martin, líder de La 12, la barra brava de Boca Juniors, al ingreso a Santiago

    Deportan a Mauro Martin, líder de La 12, la barra brava de Boca Juniors, al ingreso a Santiago

    2.
    Tres bombos para la visita y 1.200 xeneizes con carnet chileno: el plan para controlar a la barra de Boca ante la UC

    Tres bombos para la visita y 1.200 xeneizes con carnet chileno: el plan para controlar a la barra de Boca ante la UC

    3.
    Nicolás Jarry pone fin a su mala racha de 13 derrotas consecutivas tras imponerse en el Challenger de Madrid

    Nicolás Jarry pone fin a su mala racha de 13 derrotas consecutivas tras imponerse en el Challenger de Madrid

    4.
    Carlos Caszely sepulta a Maximiliano Falcón por el acto de rebeldía que lo alejó de Colo Colo: “Ojalá no vuelva más”

    Carlos Caszely sepulta a Maximiliano Falcón por el acto de rebeldía que lo alejó de Colo Colo: “Ojalá no vuelva más”

    5.
    Entrevista con Fernando Zuqui, volante de la UC: “Este equipo tiene mucha personalidad, es muy valiente”

    Entrevista con Fernando Zuqui, volante de la UC: “Este equipo tiene mucha personalidad, es muy valiente”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile

    Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    Servicios

    A qué hora juega Christian Garin vs. Alexander Zverev y dónde ver el Masters de Montecarlo

    A qué hora juega Christian Garin vs. Alexander Zverev y dónde ver el Masters de Montecarlo

    A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Jiri Lehecka y dónde ver el Masters de Montecarlo

    A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Jiri Lehecka y dónde ver el Masters de Montecarlo

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Millonarios por la Copa Sudamericana

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Millonarios por la Copa Sudamericana

    Jara acusa fracaso inicial de Kast: “Se ha empezado a dar cuenta de que muchas de las promesas que hizo en campaña eran incumplibles”
    Chile

    Jara acusa fracaso inicial de Kast: “Se ha empezado a dar cuenta de que muchas de las promesas que hizo en campaña eran incumplibles”

    Cretton y ‘Reconstrucción Nacional’: “Se decide aplazar para socializarlo mejor con el oficialismo”

    Sedini se ausenta de comisión por segunda vez en el Congreso y desata recriminaciones

    Cambios de fondos de AFP anotaron en 2025 su menor monto en 15 años
    Negocios

    Cambios de fondos de AFP anotaron en 2025 su menor monto en 15 años

    Ministro Rau defiende agenda laboral de la administración Kast ante críticas opositoras

    Mercado laboral no repunta: ofertas de empleo aceleran su caída en el primer trimestre de 2026

    Por qué Reino Unido no permitió la entrada del rapero Kanye West: “Su presencia no sería beneficiosa”
    Tendencias

    Por qué Reino Unido no permitió la entrada del rapero Kanye West: “Su presencia no sería beneficiosa”

    Cuándo y cómo será el regreso de Artemis II a la Tierra, después de haber explorado la Luna

    Cómo el tipo de trabajo que tienes puede aumentar el riesgo de padecer demencia, según investigaciones

    La UC cae en la trampa de Boca Juniors y tiene un debut amargo en la Copa Libertadores
    El Deportivo

    La UC cae en la trampa de Boca Juniors y tiene un debut amargo en la Copa Libertadores

    O’Higgins se hace fuerte en casa con una brillante victoria sobre Millonarios en su estreno en la Copa Sudamericana

    Un infantil penal condena a Chile a una derrota ante Colombia en el Sudamericano Sub 17

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2
    Tecnología

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    OpenAI compra el show de tecnología favorito de Silicon Valley

    El medio siglo de Apple

    BTS arrasa en la preventa de sus shows en Chile y suma tercera fecha en el Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    BTS arrasa en la preventa de sus shows en Chile y suma tercera fecha en el Estadio Nacional

    La canción de su obra que a David Bowie nunca le gustó y que después terminó cantando como parodia

    Guernica: el grito eterno de Pablo Picasso convertido en símbolo y hoy en la polémica

    Irán confirma alto al fuego con EE.UU. y asegura el tránsito por el Estrecho de Ormuz “previa coordinación” con las FF.AA iraníes
    Mundo

    Irán confirma alto al fuego con EE.UU. y asegura el tránsito por el Estrecho de Ormuz “previa coordinación” con las FF.AA iraníes

    Trump cede y acepta extender su ultimátum a Irán en medio de inciertos escenarios en la región

    Trump acepta suspender ataques contra Irán por dos semanas, pero condiciona tregua a la apertura del estrecho de Ormuz

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando
    Paula

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando

    Caminatas para deshinchar, la nueva tendencia de bienestar

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo