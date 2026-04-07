Liderado por un campeón mundial: Boca Juniors, el gigante que pone a prueba a la UC y al Claro Arena en Copa Libertadores

Boca Juniors, el primer rival de Universidad Católica en el Grupo D de la Copa Libertadores 2026, tiene una obsesión: volver a ser el mejor del continente. Año tras año, su objeto de deseo es ganar nuevamente el máximo cetro de América a nivel de clubes. En sus vitrinas cuenta con seis títulos. El lío radica en la extensa sequía, porque la última coronación fue en 2007, con Juan Román Riquelme siendo la figura del equipo. Casi 20 años después, el icónico 10 es el presidente del club y mantiene una férrea amistad con Gary Medel, quien irá a la banca esta noche, a las 20.30, en el Claro Arena, tras recuperarse de una lesión muscular.

Al otro lado de la cordillera se repite y exacerba que los xeneizes van por la “Séptima”. Esta temporada tienen una nueva oportunidad, luego del fracaso de 2025, cuando quedaron fuera en la fase 2 a manos de Alianza Lima, en La Bombonera, en tanda de penales. Aquel traspié marcó a fuego la estadía de Fernando Gago (actual entrenador de la U) en el elenco de la Ribera. Hoy, esa mochila le corresponde a Claudio Úbeda, quien quedó al mando tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

La labor del exdefensa como estratega de Boca (trabajo altamente expuesto en Argentina) ha dejado dudas en el exigente, efervescente y, a veces, irascible medio periodístico transandino, y también en los hinchas. Más allá de que se trate de un DT que no proviene del riñón del club, los cuestionamientos han pasado porque el juego no ha logrado convencer. De todas formas, sus números le dan respaldo.

Racha invicta

En 2026, Boca Juniors exhibe un balance de seis triunfos, cinco empates y dos derrotas en 13 partidos (59% de rendimiento). Tiene un invicto de nueve encuentros consecutivos, entre el campeonato de Primera y la Copa Argentina, con cinco igualdades y cuatro victorias. El último partido fue el pasado jueves, derrotando por la mínima a Talleres de Córdoba, donde Úbeda apostó por hacer una mixtura, reservando titulares para el partido copero.

Si se toma netamente el factor financiero (además de lo histórico, por cierto), Boca está llamado a ser protagonista. Dejando de lado a los brasileños, el equipo oro y cielo es el más valorizado de la Libertadores 2026, tomando como referencia los datos de Transfermarkt: 105 millones de dólares. Tres son los jugadores más valiosos de la plantilla: los mediocampistas Santiago Ascacibar y Milton Delgado, y el extremo Exequiel Zeballos, todos en los 8 millones de dólares.

El factor Paredes

Boca es un equipo construido para tener la pelota. Considerando sus 12 juegos por el Apertura argentino, promedia un 61,8% de posesión, con un 75,2% de pases acertados en campo contrario (datos de Sofascore). Cuenta con una media de 11,9 tiros totales por partido, que se reduce a 3,6 hacia la portería.

Carlos Palacios y Williams Alarcón.

Dentro del engranaje ofensivo del equipo, Carlos Palacios contaba con una alta consideración. Sin embargo, una lesión mermó su continuidad. En rigor, es una sinovitis en la rodilla derecha, que lo obligó a ser intervenido quirúrgicamente. En 2026, no tiene partidos. Su última presentación fue el 7 de diciembre de 2025, ante Racing. El otro chileno del plantel, Williams Alarcón, alterna. Lo que perjudica los intereses al exHuracán es la alta cantidad de volantes que dispone el equipo.

Uno de ellos es un campeón del mundo: Leandro Paredes. El año pasado volvió al club donde nació, tras una larga etapa en Europa, con la misión de ser un referente. Campeón en Qatar 2022, tiene en el punto de mira el Mundial 2026. Parece fijo en la lista de Lionel Scaloni. “Es un líder súper positivo”, mencionó Úbeda.

El 4-4-2 que utiliza este Boca Juniors presentará una novedad en el arco, por la baja de Agustín Marchesín (por lesión). Atajará Leandro Brey. La dupla de centrales está conformada por Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa, mientras que otro fijo es Lautaro Blanco como lateral izquierdo. Por la banda derecha, Marcelo Weigandt y Juan Barinaga han peleado por el puesto. No obstante, el primero se está imponiendo. En el medio, Úbeda tiene variantes. Ascacibar, ex Estudiantes de La Plata, es una pieza relevante para el Boca 2026, junto a Paredes y a Milton Delgado, mundialista Sub 20 en Chile. La cuarta pieza del mediocampo es Tomás Aranda, de 18 años, quien ha sido la irrupción más notable del club durante la temporada. Es el enlace de los xeneizes.

“No quiero hablar demasiado de él para protegerlo. Lo dije la primera vez: tenemos que cuidarlo entre todos. Es un chico joven, con una proyección importante, que entiende el juego, que trabaja muchísimo para defender cuando no tenemos la pelota, que es inteligente para ocupar posiciones y que tiene hambre de ganar”, manifestó el técnico, tras el juego con Talleres.

En el ataque, Miguel Merentiel es el delantero más importante del equipo. Su dupla es el paraguayo Adam Bareiro, exRiver, quien llegó tras una etapa en Fortaleza de Brasil. Ha convertido cuatro goles en siete partidos. ¿Y Edinson Cavani? Está en proceso de recuperación por una lesión lumbar. No estará en el Claro Arena. El laureado ariete uruguayo ha sido una decepción en Argentina.

Este domingo, el elenco bonaerense cambió su habitual cancha de práctica y entrenó en una de césped sintético, para acostumbrarse a las características del campo de Universidad Católica. El estadio cruzado vivirá su debut internacional ante uno de los rivales más linajudos de América y el mundo, con la presencia de 2.000 hinchas visitantes. El máximo torneo de clubes del continente representará un enorme desafío para el club precordillerano no solo desde lo deportivo, sino también desde lo logístico e institucional.

La formación que prepara el técnico de la UC, Daniel Garnero, es la siguiente: Vicente Bernedo, en el arco; Daniel González, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz y Cristian Cuevas, en la defensa; Jhojan Valencia, Jimmy Martínez y Matías Palavecino, en el mediocampo; Clemente Montes, Fernando Zampedri y Justo Giani, en la ofensiva.