Otro portazo de Erick Pulgar: volante se baja de los amistosos de la Roja ante Portugal y Congo

Otra vez, se bajó de la nómina. Erick Pulgar nuevamente le dijo que no a Nicolás Córdova y no estará en la lista de jugadores que conformarán la Selección Chilena que enfrentará a Portugal y República Democrática del Congo en junio próximo.

La idea del volante es privilegiar su presente en el Flamengo, dónde no ha podido repetir la gran temporada 2025 debido a diversas lesiones, y estudiar las ofertas que se le presentaron desde Qatar y Estados Unidos (Al Rayyan, Austin y Cincinnati).

Con ello, Pulgar prolonga su ausencia en la Roja y repite lo mismo que hizo en marzo pasado, cuando también rechazó el llamado por sentir que los amistosos del equipo nacional no eran “relevantes” en su planificación deportiva.

Claro que Pulgar no será el único ausente en los enfrentamientos ante europeos y africanos. Tampoco aparecerán en la convocatoria Ben Brereton y Marcelino Núñez. El primero se operó la rodilla tras finalizar la Championship de Inglaterra y Núñez hizo lo mismo, pero su cirugía fue nasal.

Foto: Rodrigo Saenz/AgenciaUno. RODRIGO SAENZ/AGENCIAUNO

Brayan Cortés regresa tras su gran presente en Argentina

Así cómo habrá ausencias importantes, también existirán regresos. Córdova decidió llamar nuevamente a Brayan Cortés, el cual había sido el titular indiscutido de Chile en las Eliminatorias hasta que Ricardo Gareca renunció a la banca tras caer ante Bolivia (23 de junio de 2025).

Hasta entonces, Cortés sumaba 23 partidos con la camiseta de todos y tras pasar por Peñarol, su gran presente en Argentinos Juniors lo traen de regreso a pelear un puesto con Lawrence Vigouroux.

De hecho, durante esta semana, el otrora portero de Colo Colo fue la gran figura de su escuadra al atajar dos penales en la definición desde los 12 pasos ante Belgerano. Pero para su mala suerte, sus compañeros no estuvieron finos en los disparos y cayeron 4-3 en las semifinales del certamen transandino.

“No era el resultado , pero estoy orgulloso del equipo, de cada uno de los integrantes staff, área médica, cuerpo técnico... todos intentamos dar lo mejor. Además, esto no para. Seguiremos en búsqueda de la gloria como lo merecemos, trabajar, creer y seguir para adelante, siempre fuerte y unidos”, soltó el el nacido en Antofagasta tras dicho encuentro.

Chile enfrentará a la Portugal de Cristiano Ronaldo el próximo sábado 6 de junio en Lisboa y ante República Democrática del Congo se medirá el martes 9 de junio en Cádiz (España).

La nómina de la Roja

Arqueros

Lawrence Vigouroux

Brayan Cortés

Tomás Gillier

Defensas

Felipe Faúndez

Francisco Salinas

Francisco Sierralta

Matías Pérez

Iván Román

Guillermo Maripán

Igor Lischnovsky

Gabriel Suazo

Diego Ulloa

Volantes

Rodrigo Echeverría

Víctor Méndez

Vicente Pizarro

Felipe Loyola

Matías Sepúlveda

Lautaro Millán

Agustín Arce

Nils Reichmuth

Atacantes

Maximiliano Gutiérrez

Dario Osorio

Gonzalo Tapia

Iván Morales

Lucas Cepeda

Clemente Montes