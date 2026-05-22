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    Cencosud anuncia su ingreso al mercado de supermercados de descuentos con nueva marca Don Salva

    Con tiendas de aproximadamente 180 m² y bajo el slogan de "acá sí alcanza", Cencosud espera “incorporar un formato que responde a nuevas necesidades de los consumidores”.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    Supermercado Don Salva, Santo Domingo.

    El holding de retail Cencosud anunció el lanzamiento de su nueva marca de supermercados, esta vez, caracterizado por ofrecer permanentemente precios con descuento.

    Según explicó la empresa en un comunicado, esta decisión busca “incorporar un formato que responde a nuevas necesidades de los consumidores”.

    Ante las nuevas exigencias del mercado, “Don Salva opera bajo un modelo simple y altamente eficiente, que permite ofrecer los mejores precios sin necesidad de compras en grandes volúmenes”, indicó.

    Con el slogan “Acá sí alcanza”, Don Salva se suma al portafolio de supermercados administrados por la familia Paulmann, que también incluye Jumbo, Santa Isabel y SPID.

    “Las dinámicas de consumo están evolucionando rápidamente y en Cencosud buscamos estar atentos a las nuevas necesidades de nuestros clientes”, comentó el gerente general de la División Supermercados de Cencosud en Chile, Cristián Siegmund.

    Las instalaciones de Don Salva contemplan locales de alrededor de 180 m2de superficie, con productos de abarrotes, panadería, perfumería, botillería, perecibles y otros productos esenciales, además de contar con marcas propias del grupo Cencosud.

    El primer local de la cadena ya se encuentra operativo desde el 22 de mayo y se ubica en la calle Santo Domingo, en el centro de Santiago. Para su primer año planean una expansión en las principales comunas de la Región Metropolitana.

    Más sobre:cencosudconsumosupermercadosahorrodescuento

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