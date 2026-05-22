Gobierno lanza su estrategia nacional contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes

“Marco de Acción contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (ESNNA) 2024–2032″. Así se titula el plan de acción presentado por el gobierno con el objetivo de avanzar hacia la erradicación progresiva de una de las formas más graves de violencia contra la niñez.

La estrategia nacional nace desde el trabajo coordinado entre la Subsecretaría de la Niñez del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y UNICEF, con la colaboración técnica de la Defensoría de los Derechos de la Niñez, la cual busca consolidar una respuesta estatal contundente, descentralizada y con un enfoque de derechos humanos.

Este plan del Ejecutivo enfatiza que el consentimiento de la víctima jamás podrá invocarse para descartar el delito, pues la vulnerabilidad limita su real capacidad de decisión, en un fenómeno que se ha complejizado con los años, dada sus múltiples formas, que van desde la explotación directa presencial y digital, la trata de personas y las relaciones asimétricas de “padrinazgo”, hasta la producción, almacenamiento y comercialización de material de abuso en internet.

Asismismo, se sostiene que las consecuencias en el desarrollo biopsicosocial, la salud y el bienestar presente y futuro de las víctimas son devastadoras, abarcando desde traumas psicológicos severos y conductas de riesgo, hasta la posibilidad de consecuencias fatales.

Cebe recordar que la ESSNA consiste en la utilización de menores de edad en acciones sexuales y en actividades de significación sexual a cambio de -o con promesa de- una retribución o remuneración en dinero o de cualquier otra índole (regalos, drogas, protección, alojamiento, alimentos, etc.) para la víctima o para terceras personas.

Desde el Estado se ha venido trabajando en marcos de acción en esta materia desde 1999. Sin embargo, la entrada en vigencia de la Ley 21.430 en 2022, que creó el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, y la urgente necesidad de adaptarse a las nuevas dinámicas tecnológicas exigieron el diseño de este cuarto instrumento estratégico para abordar este fenómeno que se ha incrementado en los últimos años.

“Cuando hablamos de explotación sexual infantil no hay espacio para mirar al lado. Aquí el Estado tiene que actuar unido, con decisión y poniendo a los niños primero. Esta estrategia refleja justamente eso: trabajo intersectorial, coordinación real y una prioridad clara de nuestro gobierno, que es proteger la infancia con urgencia, responsabilidad y humanidad”, destacó la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf.

De acuerdo con cifras del Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez, entre 2022 y 2024 la cantidad de víctimas identificadas aumentó en un 72%, pasando de 979 a 1.691 casos.

Además, el entorno digital se consolida como uno de los principales factores de riesgo para la captación, afectando en un 90% a mujeres adolescentes de entre 14 y 17 años en delitos de obtención y facilitación; mientras que en lo que se refiere a los agresores, el 85% corresponde a personas de la comunidad (no familiares directos), y en su mayoría hombres. A nivel geográfico, son las zonas urbanas las que concentran la mayor cantidad de casos, aunque las regiones con mayor tasa de casos son las de Magallanes (165 por cada 100 mil menores), seguida por la de Ñuble (75) y Los Ríos (48).

“El abordaje de la explotación sexual de NNA requiere fortalecer la prevención, la detección temprana de factores de riesgo y la protección integral de las víctimas. Este nuevo Marco de Acción nos permite avanzar hacia respuestas más coordinadas y especializadas, organizando el trabajo de la Secretaría Ejecutiva y de las Mesas de Articulación Interinstitucional en sus distintos niveles, con foco en los territorios, la articulación intersectorial y la protección efectiva de NNA”, agregó el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez.

En cuanto a la operatividad de este marco estratégico, éste se estructurará en 20 acciones intersectoriales, divididas en cinco grandes ámbitos: prevención y promoción; protección de derechos; seguimiento y acompañamiento; estudios e investigación y aspectos transversales.

“Desde el Servicio elaboramos un plan para avanzar de manera efectiva en la interrupción de este delito y en la reparación de las víctimas, a través del fortalecimiento de la detección temprana y las alertas institucionales, la mejora de las rutas de protección y el refuerzo del trabajo coordinado con el sistema de justicia”, precisó el director nacional del Servicio de Protección, Claudio Castillo.

En tanto, el defensor de la Niñez, Anuar Quesille valoró “el esfuerzo interinstitucional liderado por la Subsecretaría de la Niñez para consolidar un marco de acción frente a esta gravísima vulneración de derechos. Hoy no solo enfrentamos un fenómeno complejo, sino una conducta delictual instalada y esperamos que esta estrategia genere compromisos y resultados concretos para enfrentar y prevenir esta problemática en Chile”.

Finalmente, la representante de UNICEF, Violet Speek-Warnery, señaló que “UNICEF valora el nuevo Marco de Acción contra la ESNNA, dando cuenta del compromiso sostenido del Estado de Chile con los estándares internacionales de derechos de la niñez y la Convención sobre los Derechos del Niño ratificada por Chile en 1990, que obligan a los Estados a tomar medidas para proteger a niños, niñas y adolescentes de todas las formas de violencia, incluyendo el abuso y la explotación sexual”.