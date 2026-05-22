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    Miles de personas salen a la calle en La Habana para protestar contra la imputación en EE.UU. de Raúl Castro

    La marcha fue convocada por la Unión de Jóvenes Comunistas y movimientos estudiantiles y juveniles de Cuba, y estuvo encabezada por el presidente de país, Miguel Díaz-Canel.

    Por 
    Europa Press
    Personas participan en una concentración en la Tribuna Antiimperialista "José Martí", en La Habana, el 22 de mayo de 2026. Foto: Xinhua/Joaquín Hernández [e]Joaquin Hernandez

    Miles de personas han salido a las calles de la capital de Cuba, La Habana, para protestar por la imputación del expresidente Raúl Castro por el derribo hace tres décadas de dos aviones civiles pertenecientes a una organización de la oposición, un incidente que dejó cuatro muertos.

    Los presentes han acudido a la cita con banderas de Cuba y retratos de Castro. Allí, han arremetido contra las acciones de las autoridades estadounidenses y han expresado su apoyo al Gobierno, según informaciones del diario cubano Granma.

    El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel (c-frente), participa en una concentración en la Tribuna Antiimperialista "José Martí", en La Habana, el 22 de mayo de 2026. Foto: Xinhua/Joaquín Hernández [e]Joaquin Hernandez

    La marcha ha sido convocada por la Unión de Jóvenes Comunistas y movimientos estudiantiles y juveniles de Cuba, y ha estado encabezada por el presidente de país, Miguel Díaz-Canel, al que se han unido otros altos cargos del Gobierno y las Fuerzas Armadas.

    Esta misma semana, el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, anunció que Castro, de 94 años, había sido imputado por “conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses” en relación con el derribo de las dos avionetas.

    Músicos cubanos realizan una presentación en una concentración en la Tribuna Antiimperialista "José Martí", en La Habana, el 22 de mayo de 2026. Foto: Xinhua/Joaquín Hernández [e]Joaquin Hernandez

    A las sanciones económicas que el presidente estadounidense, Donald Trump, viene imponiendo a Cuba desde principios de año, se suman ahora la imputación de Castro por unos hechos ocurridos en 1996, en una maniobra que recuerda a la emprendida contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

    Más sobre:CubamanifestaciónRaúl CastroEE.UU.La HabanaUnión de Jóvenes ComunistasMiguel Díaz-CanelTrumpMundo

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