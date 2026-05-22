El ICE arresta a hermana de la presidenta ejecutiva del conglomerado financiero cubano Gaesa

El ICE arresta en Miami a la hermana de la presidenta ejecutiva de la empresa cubana GAESA. Foto: ICE Press.

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) dio a conocer este jueves el arresto de la hermana de Ania Lastres Morera, la presidenta ejecutiva del Grupo de Administración Empresarial S.A. (Gaesa), el conglomerado financiero que controlaría el 70% de la economía de Cuba.

A través de un comunicado, el DHS informó que Adys Lastres Morera, quien vivía legalmente en Miami, fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) luego de que su presencia en el país fuera considerada “una amenaza que socava los intereses de la política exterior estadounidense”.

“Gaesa, controlada por el ejército cubano y núcleo del sistema comunista cleptocrático de ese país, controla hasta 20 mil millones de dólares en activos ilícitos” , afirmó John Condon, el director ejecutivo asociado interino del organismo.

🚨 BREAKING: Today, HSI successfully apprehended Adys Lastres Morera, an alien from Cuba in lawful permanent resident status, after @SecRubio issued a determination of deportability under applicable law. pic.twitter.com/8WoCkiK25R — Homeland Security Investigations (@HSI_HQ) May 21, 2026

En la misma declaración se detalló que “la presencia de Adys Lastres Morera en Estados Unidos podría tener graves consecuencias para la política exterior de nuestra nación, y el secretario de Estado, Marco Rubio, ha determinado que es deportable conforme a la Ley de Inmigración y Nacionalidad”.

“Permitir que Lastres Morera permanezca en el país enviaría un mensaje de que las redes vinculadas al régimen cubano podrían seguir accediendo a las instituciones financieras, educativas y sociales de Estados Unidos, lo cual no es el caso”, agrega.

De acuerdo con el DHS, Ania Lastres Morena, es la responsable de administrar los activos ilícitos de Gaesa que operan a nivel internacional, con ingresos que superaran en más del triple el presupuesto del gobierno cubano y benefician únicamente a élites corruptas.

Los que, en sus palabras, “se desviaban a cuentas bancarias ocultas en el extranjero mientras los cubanos de a pie seguían sufriendo bajo el régimen comunista”.

En una publicación en X, Rubio añadió que la hermana de la presidenta de Gaesa “administraba bienes raíces y residía en Florida, mientras también colaboraba con el régimen comunista de La Habana, hasta que le revoqué la residencia permanente” .

Adys Lastres Morera is the sister of the Executive President of GAESA, the Cuban military-controlled financial conglomerate that steals millions in aid for the Cuban people at the behest of the regime.



Morera was managing real estate assets and living in Florida, while also… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 21, 2026

Adys Lastres Morera ingresó a EE.UU. como residente permanente legal el 13 de enero de 2023, durante la Administración de Joe Biden, pero el pasado miércoles 20 de mayo el Departamento de Estado de EE.UU. determinó que podía ser deportada conforme a la Sección 237(a)(4)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Esto la convirtió en “residente permanente legal deportable”, por lo que este jueves se hizo efectivo su arrestó por parte del ICE, pocos días después de que el Departamento de Justicia estadounidense imputara al expresidente cubano Raúl Castro de asesinato, por el derribo de dos avionetas que causó la muerte de cuatro personas en 1996.

Lastres Morera permanecerá bajo custodia del ICE en espera de los trámites de deportación.

Rubio vs. Gaesa

Este miércoles, en el día de la Independencia de Cuba, el secretario de Estado estadounidense ya había atacado a Gaesa en su mensaje de cinco minutos en español a los habitantes de la isla, donde hizo hizo énfasis en el presunto papel del conglomerado, fundado por Raúl Castro hace 30 años, en la crisis económica que atraviesa la isla.

“Hoy, mientras ustedes sufren, estos empresarios (…) se benefician de hoteles, construcción, bancos, tiendas e incluso del dinero que sus familiares les envían desde los Estados Unidos. Todo, todo pasa por sus manos. De esas remesas retienen un porcentaje, pero de las ganancias de Gaesa nada les llega ”, afirmó en su breve discurso el jefe de la diplomacia estadounidense.

En días anteriores, la administración Trump ya había intensificado su campaña contra el gobierno cubano, no solo imputando a Castro por asesinato sino también sancionando a varios organismos y funcionarios de la isla.