Roja a los 9 minutos: la violenta patada sobre Clemente Montes que deja a la UC con un jugador más ante Barcelona

Barcelona se queda con un hombre menos con prácticamente todo el partido por delante. Walter Chalá se fue expulsado a los 9′ por una durísima entrada sobre Clemente Montes.

Lo que parecía ser un prometedor ataque de los ecuatorianos, se disipó rápidamente tras un error de Darío Benedetto.

El ariete se quedó reprochándole a un compañero, mientras que la UC inició con un contragolpe que tendría consecuencias. Montes recibió por la derecha e hizo gala de su velocidad. Superó a Chalá, que respondió con una violenta barrida cuando el chileno se disponía a ingresar al área.

El atacante cruzado quedó tendido en el césped con notorias muestras de dolor, al igual que el defensor ecuatoriano.

Tras unos minutos de reclamos, el árbitro Juan Gabriel Benítez recibió el llamado del VAR. El paraguayo se percató del planchazo en el gemelo de Montes y rápidamente tomó la determinación. Expulsó a Chalá, que dejó con diez futbolistas a Barcelona en el noveno minuto de partido. Para remate, el ecuatoriano abandonó la cancha entre lágrimas en el vehículo de asistencia médica.