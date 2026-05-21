Qué son los péptidos, la terapia de moda en las redes sociales que promete beneficios (y qué tan reales son). Foto: Pexels

En redes sociales, celebridades e influencers los presentan como una suerte de atajo a la juventud, la fuerza y la longevidad.

Los péptidos , dicen, prometen una piel luminosa, músculos más grandes, mejor recuperación e incluso más años de vida . Pero ¿qué son exactamente y qué tan sólidas son esas promesas?

Según un reciente reportaje de The New York Times, desde el punto de vista químico los péptidos son cadenas cortas de aminoácidos que cumplen funciones clave en el organismo, como regular hormonas o reducir la inflamación.

El cuerpo humano produce miles de ellos de forma natural y otros tantos se sintetizan en laboratorios.

Algunos son ampliamente conocidos y utilizados en medicina. Las endorfinas son péptidos, al igual que hormonas como la insulina y la oxitocina. Incluso medicamentos como Ozempic pertenecen a esta categoría.

Sin embargo, cuando en redes sociales se habla de “terapia con péptidos”, el concepto suele referirse a productos emergentes o experimentales vinculados al cuidado de la piel , el fitness o el llamado biohacking.

¿Piel más joven?

El interés por los péptidos en cosmética se ha disparado.

Grandes cadenas como Sephora comercializan cientos de cremas y sueros que prometen estimular el colágeno, dar volumen a los labios o reducir arrugas.

Qué son los péptidos, la terapia de moda en las redes sociales que promete beneficios (y qué tan reales son)

El dermatólogo Adam Friedman, citado por el NYT, sostiene que estos productos pueden ofrecer “ciertos beneficios” y que no son una estafa.

Péptidos como el palmitoil pentapéptido (conocido comercialmente como Matrixyl) o el GHK-Cu han mostrado potencial para estimular la producción de colágeno y favorecer la regeneración cutánea .

Incluso existen compuestos con efectos similares al bótox, que ayudan a relajar los músculos faciales.

No obstante, la evidencia es limitada y uno de los principales desafíos históricos ha sido lograr que estas moléculas penetren la barrera cutánea sin degradarse.

Las nuevas formulaciones con nanoemulsiones y liposomas buscan superar ese obstáculo, pero los especialistas recomiendan moderar las expectativas: los péptidos pueden ser un complemento, no un ingrediente milagroso .

Protector solar, hidratantes y retinoides siguen siendo la base del cuidado antiedad.

¿Más músculo?

Otra tendencia es el uso de péptidos que estimulan la producción de hormona del crecimiento humana (HGH).

En Estados Unidos, la ley federal restringe el uso de HGH sintética a indicaciones aprobadas por la FDA, principalmente en personas con déficit.

Como alternativa, algunas clínicas prescriben péptidos como la sermorelina o la tesamorelina, que incentivan al propio cuerpo a producir más hormona.

Aunque su prescripción puede ser legal en ciertos contextos, la evidencia sobre sus beneficios en adultos sanos es modesta .

Qué son los péptidos, la terapia de moda en las redes sociales que promete beneficios (y qué tan reales son)

Algunos estudios han mostrado aumentos leves en masa corporal magra en hombres mayores, pero sin mejoras claras en fuerza o recuperación.

Además, niveles elevados y sostenidos de HGH se han asociado a riesgos como diabetes, ciertos cánceres y acromegalia.

Biohacking y longevidad

En el mundo del biohacking, figuras como Joe Rogan han relatado experiencias personales con péptidos como BPC-157, apodado “Wolverine”, para tratar lesiones.

Otros compuestos como epitalon, melanotan II, semax o selank se promocionan como potenciadores de la longevidad, la libido o la cognición.

El problema, advierten expertos citados por el medio, es que gran parte de la investigación se limita a estudios en células o etapas muy preliminares .

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Muchos de estos productos se venden como “grado de investigación”, sin cumplir los estándares de calidad y regulación exigidos a los medicamentos aprobados. No hay garantías sobre su pureza, estabilidad o potencia.

En ese contexto, los especialistas recomiendan cautela frente a promesas de vivir más o recuperar la juventud con una inyección.

Antes de probar cualquier terapia, sugieren preguntarse si existen tratamientos probados y regulados para el objetivo buscado. A menudo, la respuesta es sí (y puede que no impliquen péptidos en absoluto).