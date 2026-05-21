Universidad de Concepción anuncia que apelarán a la resta de puntos e insisten en que un robo no les permitió cumplir

Universidad de Concepción sufrió la resta de tres puntos después de que el Tribunal de Disciplina de la ANFP lo sancionara por realizar el pago de IVA fuera de plazo. El golpe fue duro para el club, pero en las últimas horas presentaron sus descargos, o mejor dicho, justificaciones.

El fallo dictaba que: “El artículo 70 del Reglamento de la ANFP establece un detallado catálogo de antecedentes que conforman la denominada ‘Información mensual’, que todos los clubes deben presentar mensualmente a la Unidad de Control Financiero, a través del Portal de Clubes. Dentro de este listado, el literal F”.

“Los clubes que reciban Liquidación-Factura por concepto de la cuota de licenciamiento de transmisión televisiva, deberán presentar; el registro de compra y venta mensual del club, incluyendo el respectivo documento; y además el formulario 2S de declaración mensual y pago simultaneo del Servicio de Impuestos Internos, acreditando así el correcto pago de su obligación fiscal, al día 20 de cada mes”, añadieron.

La justificación y el anuncio de apelación

Desde Universidad de Concepción emitieron un comunicado en las últimas horas, refiriéndose a esta resta de puntaje. En el club insisten en que fueron víctimas de un robo, lo que no les permitió cumplir con lo establecido: “El incumplimiento se originó en el robo de dispositivos electrónicos pertenecientes a nuestro Gerente General, hecho que generó una imposibilidad material de efectuar transferencias bancarias hasta que los mecanismos de seguridad fueron restituidos”.

Por último, anunciaron que apelarán a la sanción: “Se trata de un caso de fuerza mayor, imprevisible y ajeno a la voluntad del Club, que el fallo no reconoce adecuadamente. Por ello, el Club ejercerá su derecho a apelar ante la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina, instancia ante la cual confiamos plenamente en que la sentencia será revocada. Universidad de Concepción mantiene su compromiso con la transparencia y el cumplimiento normativo, y defenderá con convicción sus legítimos intereses dentro del fútbol chileno”.