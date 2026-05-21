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    Abogado de chilenos de flotilla Sumud exige a Cancillería gestiones urgentes para proteger a los detenidos por Israel

    El exembajador Nelson Hadad, representante legal de la delegación chilena de la misión humanitaria a Gaza, se reunió con personeros del Ministerio de Relaciones Exteriores para exigir gestiones diplomáticas urgentes.

    Por 
    Lya Rosen
    Naves de la Global Sumud Flotilla. Foto: Global Sumud Flotilla Press.

    El representante legal de la delegación chilena de la misión humanitaria Global Sumud, el exembajador Nelson Hadad, sostuvo este miércoles una reunión con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores para exigir gestiones diplomáticas urgentes para proteger a los chilenos detenidos por Israel.

    En la cita con el director de Medio Oriente de la Cancillería, embajador Carlos Morán, y con el subsecretario de la cartera, Patricio Torres, el miembro de Abogados por Palestina entregó un informe relativo a las graves violaciones cometidas contra la flotilla que se dirigía a Gaza, el cual detalla el carácter humanitario, civil y pacífico de la misión, como también la ilegalidad de su interceptación en aguas internacionales.

    El texto manifiesta especial preocupación por la situación de los ciudadanos chilenos Claudio Caiozzi, Víctor Chanfreau, Carolina Eltit e Ignacio Ladrón de Guevara, de quienes se desconoce su paradero exacto y situación de salud desde el lunes 18 de mayo.

    El exembajador Nelson Hadad y familiares de los ciudadanos chilenos de la Global Sumud Flotilla detenidos por Israel

    La alerta del abogado de los connacionales se fundamenta, además, en el precedente sucedido el pasado 29 de abril, cuando fuerzas israelíes interceptaron otras embarcaciones de la misma misión y trasladaron contra su voluntad a sus tripulantes, entre ellos la chilena Macarena Chahuán.

    En el documento, Hadad además solicita al Estado de Chile presentar una protesta diplomática formal por la interceptación ilegal de la flotilla y exigir reparaciones y el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Israel respecto al trato de los detenidos, el ingreso de ayuda humanitaria y garantizar el acceso consular permanente y defensa jurídica independiente para los ciudadanos chilenos.

    Asimismo, demandó trabajar por la liberación inmediata e incondicional de todos los participantes secuestrados y documentar posibles casos de tortura, violencia sexual, negación de atención médica y otros abusos denunciados, así como mantener informadas de manera permanente tanto a las familias de los detenidos como a sus representantes legales.

    Interceptación de naves de la Global Sumud Flotilla por parte de Israel. Foto: Global Sumud Flotilla Press

    Tras la reunión, el exdiplomático señaló que “entregamos al ministro un conjunto de imputaciones penales que hay que formularle a Israel, por las cuales tiene que responder, incluso la reparación de todos los daños causados a las víctimas. Así que estamos a la espera de un pronunciamiento del ministerio sobre este suceso”.

    “Los participantes de la Global Sumud viajaban con un fin muy noble: entregar alimento, agua y medicina a los niños de Gaza que están hoy sufriendo un genocidio y además muriendo por inanición por la falta de alimentos. Esta era una flotilla pacífica, sin armas. En consecuencia, le hemos entregado un documento donde consta el conjunto de delitos, aparte de la violencia física que se ha ejercido contra los voluntarios”, argumentó.

    Situación de los detenidos por Israel

    De acuerdo con antecedentes difundidos por Adalah, la organización de abogados que brinda asistencia jurídica a los participantes de la flotilla detenidos por Israel, la mayoría de los activistas estarían siendo trasladados a la prisión de Ktziot y comparecerían este jueves ante un tribunal en espera de su deportación.

    El equipo legal denunció, además, violaciones sistemáticas al debido proceso, junto con abusos físicos y psicológicos generalizados contra los participantes de la misión humanitaria.

    Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores nacional informó a Hadad y a los familiares de los chilenos en la Global Sumud que el cónsul de Chile en Israel, Jorge Torres, los visitaría este jueves en la prisión para constatar directamente su estado físico, mental y condiciones de reclusión.

    Más sobre:Global Sumud FlotillaAbogadoChilenosNelson HadadCancilleríaIsraelDocumentoNacional

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