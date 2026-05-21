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    Política

    Tras el debut de dos nuevos biministros: La Moneda apuesta por avanzar en fusionar carteras

    El cambio de gabinete constituye un primer paso del diseño del gobierno de Kast para reducir el número de ministerios. Se trata de una promesa de campaña del Mandatario. En paralelo, la UDI y republicanos comenzaron a presionar para que se avance en esa dirección.

    Por 
    Rocío Latorre
     
    Cristóbal Fuentes
    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    En Chile existen 25 ministerios. Pero tras el ajuste ministerial efectuado el martes por la noche, el gobierno de José Antonio Kast dispone de 22 secretarios de Estado. Esto responde a que tres de ellos están a cargo de dos carteras cada uno: Claudio Alvarado (Interior y Secretaría General de Gobierno), Daniel Mas (Economía y Minería) y Louis de Grange (Transportes y Obras Públicas).

    Que Alvarado y De Grange pasaran a ser biministros (Mas lo ha sido desde el inicio del gobierno) da cuenta de un diseño de reducción de ministerios que La Moneda planea comenzar a implementar próximamente.

    En el Ejecutivo no han olvidado que Kast comprometió la fusión de ministerios en tiempos de campaña. Por lo mismo, desde el gobierno adelantan que se avanzará en la modificación legislativa para hacerlo, en consideración de que la unión de carteras debe pasar por el Congreso. Y no solo en los ministerios que hoy están bajo el mando de un mismo secretario de Estado, sino que también en el caso de otras carteras.

    En campaña, Kast planteó: “Para eliminar un ministerio hay que hacer un proceso legislativo, que podría tomar más tiempo. Estamos dispuestos a hacerlo (...). Sería interesante pensar en un ministerio que pueda abordar Economía, Minería y Energía“.

    La mañana de este miércoles, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, deslizó esa idea en conversación con Radio BioBio. “Había 24 ministros, ahora hay 22. Eso obedece a una decisión. El Presidente de la República, desde que era candidato, propone la reflexión de la necesidad de los ministerios que nuestro país necesita para funcionar”, dijo.

    En paralelo a los planes de La Moneda, dos de las colectividades que sustentan su gobierno, el Partido Republicano y la UDI, comenzaron a presionar al Ejecutivo para fusionar ministerios.

    A través de un comunicado, el presidente de los republicanos, el senador Arturo Squella, planteó la necesidad de abrir una discusión institucional sobre una eventual fusión entre Interior y la Segegob, que hoy están a cargo de Alvarado (UDI). “No tiene ningún sentido que existan como tal por separado”, señaló.

    El timonel republicano advirtió, eso sí, que una eventual fusión requeriría una modificación legal y, por lo tanto, un acuerdo político amplio. Squella, además, sostuvo que esta discusión debe mirarse en el contexto del compromiso del gobierno de avanzar hacia un Estado más austero y con menor carga política.

    Por otra parte, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, junto a los diputados Flor Weisse y Sergio Bobadilla, solicitaron a Kast aprovechar la cuenta pública del próximo 1 de junio para anunciar la presentación de una reforma constitucional relativa a la fusión de ministerios.

    Los parlamentarios UDI calificaron el ajuste materializado el martes como una “oportunidad” para avanzar en una reforma estructural al Estado que reduzca la duplicidad de funciones. En ese sentido, recordaron que el año pasado su bancada presentó una solicitud al Congreso Nacional -que ya fue aprobada por la Cámara y el Senado- para crear una comisión bicameral que se encargue de discutir sobre la reestructuración de los ministerios sectoriales, entre otros temas.

    Este tipo de iniciativas son bien recibidas por parte de la oposición. Por ejemplo, en 2024 el entonces diputado Vlado Mirosevic (del Partido Liberal, actual senador) propuso eliminar la Segegob y la Secretaría General de la Presidencia, para concentrar las tareas políticas en Interior.

    Más sobre:PolíticaCambio de gabinetePresidente KastJosé Antonio KastLa Moneda

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