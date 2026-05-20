Acoso, amenazas y un nuevo número 1 en 2026: Michael Jackson y la historia de Billie Jean

Estaba totalmente abstraído. Michael Jackson se había entusiasmado tanto con su nueva canción, Billie Jean, que de alguna forma le hacía ignorar la realidad. “Estaba totalmente absorto en esa canción -detalló en su autobiografía Moonwalk- Un día, durante un descanso en una sesión de grabación, iba por la autopista Ventura con Nelson Hayes, que trabajaba conmigo en ese momento".

Mientras conducía, la canción -que acaba de posicionarse en el #1 del Billboard Global 200- le sonaba en su cabeza como en loop, una y otra vez. “Billie Jean me rondaba por la cabeza y solo pensaba en eso -recordó Jackson-. Salíamos de la autopista cuando un chico en moto se detuvo y nos dijo: ‘¡Su coche está en llamas!’. De repente, vimos el humo, nos detuvimos y toda la parte inferior del Rolls-Royce estaba en llamas. Ese chico probablemente nos salvó la vida".

Original del álbum Thriller (1982), el disco que cambió la vida de Michael Jackson, el tema estuvo cerca de no publicarse. Al productor, el célebre Quincy Jones, no le convencía del todo. Derechamente, no le gustaba la introducción (larga para el estándar pop de la época) ni el bajo caminante que la define. “¡Pero esa es la gracia!... Eso es lo que me da ganas de bailar”, le replicó Jackson.

Michael Jackson

La letra de Billie Jean cuenta una historia. Una chica popular que quiere bailar con el hablante. “Ella me dijo que su nombre era Billie Jean, mientras armaba un escándalo/Entonces todas las cabezas se dieron vuelta con ojos que soñaban ser el elegido”, canta Jackson.

Según contó el mismo Rey del Pop en 1996, la imagen de Billie Jean resume a las groupies que conoció en la época de los Jackson 5. “Se pasaban el rato cerca de las puertas de los camerinos, y con cualquier banda que viniera a la ciudad tenían algún tipo de relación, y creo que escribí esto basándome en mi experiencia con mis hermanos cuando era pequeño. Había muchos Billie Jeans por ahí. Todas las chicas decían que su hijo era pariente de uno de mis hermanos”.

Otra versión, del biógrafo J. Randy Taraborrelli, dice que Jackson se inspiró en una acosadora que sostenía que él era el padre de uno de sus gemelos (como si semejante prodigio de la naturaleza fuese posible). Mientras, a Quincy Jones no le convencía el nombre de la canción, pensando que podía llamar a confusión con la tenista Billie Jean King. De hecho, le propuso titularla Not my lover, pero finalmente el gallito lo ganó Michael.

Michael Jackson

Con su habitual oreja afilada para el pop, Billie Jean tuvo como referencia al hit I Can’t Go for That (No Can Do) de Hall & Oates. “Michael Jackson me dijo una vez directamente que esperaba que no me importara que se hubiera apropiado de ese ritmo. No pasa nada; es algo que todos hacemos”, recordó Daryl Hall.

Según detalló años más tarde el ingeniero de sonido, Bruce Swedien, Michael Jackson grabó sus partes de voz cantando a través de un tubo de cartón de casi dos metros. Después de recibir entrenamiento vocal, logró grabar la pista principal de la voz en una sola toma.

Swedien también recibió un encargo de Quincy Jones; la batería debía tener una identidad sonora. Y lo consiguió. “No hay muchas piezas musicales en las que puedas escuchar las primeras tres o cuatro notas de la batería e identificar inmediatamente de qué pieza se trata. Pero creo que ese es el caso de Billie Jean, y eso se lo atribuyo a su personalidad sonora", recordó años después.

Billie Jean fue el segundo single de Thriller (después de The Girl is Mine) y tuvo un memorable videoclip. Dirigido por Steve Barron y producido por Gowers Fields Flattery, mostraba a Michael caminando por una calle, mientras suelta algunos pasos de baile. Debutó en MTV el 1 de agosto de 1981, no sin polémica.

Por entonces, a los artistas negros no se les programaba en MTV. Allí las versiones difieren; en el libro I Want My MTV, varias fuentes que trabajaron en la señal afirmaron que la cadena quería emitir primero el video de Beat It, porque Eddie Van Halen tocaba en él. Sin embargo, Walter Yetnikoff, director de CBS Records (Jackson firmó con su filial, Epic), recuerda haber amenazado con retirar todos los vídeos de CBS de MTV si no emitían Billie Jean. Esta última escena se recreó en la película biográfica Michael. Como sea, fue efectivamente el primer video de Jackson es lograr difusión, lo que fue clave para trabajos posteriores.

Pero lo más recordado de la canción, es el hito indivisible del moonwalk, el legendario paso en que Jackson caminaba rítmicamente hacia atrás. Lo ejecutó por primera vez cuando la interpretó en el especial televisivo Motown 25: Yesterday, Today, Forever.

En la ocasión, Jackson vistió chaqueta negra con brillantes, calcetines blanco y su guante que se volvería icónico. El original era un guante de golf modificado. “El guante era simplemente... pensé que uno era mejor que dos. Me encanta resaltar el movimiento. La mirada se dirige hacia donde está el blanco, ya sabes, el guante“, recordó años después. Un momento clave en la cultura pop, que hoy vuelve a resonar, había nacido.