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    Shakira, otra vez vencedora: cómo usó a su favor su duro juicio con Hacienda española

    La estrella colombiana ganó el juicio con la Hacienda española, la que deberá devolverle dineros cobrados. Un triunfo absoluto a poco tiempo de cantar en la final de la Copa del Mundo, y corona un período de reinvención en que hizo de su dolor parte de su obra y la impulsó a volver a las giras, con un éxito total de masas. Su estrella, no decayó.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal
    Shakira en Chile Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera.

    “Me dejaste de vecina a la suegra/Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”, canta Shakira en su afamada Bzrp Music Sessions, Vol. 53/66. El hit del verano austral 2023 ya resumía lo que vivía la estrella colombiana con una referencia a su batalla judicial con la Hacienda española.

    El meollo del asunto tenía que ver si Shakira podía ser considerada residente fiscal de España y con ello, tributar por las ganancias de su actividad artística. Todo derivó un largo juicio, en que a la artista debió pagar, entre liquidaciones y sanciones, casi 55 millones de euros. Pero finalmente cantó el poderoso son de la victoria.

    La sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional española falló a favor de la cantante y anuló las sanciones. Mas aún, el dinero que había pegado se le deberá ser devuelto y con intereses. Pero lo más importantes es que la resolución considera que Shakira no debía ser considerada residente fiscal en España en 2011.

    Shakira

    La razón, argumentó la Audiencia Nacional, es que para que una persona sea considerada residente fiscal en España debe haber pasado en el país más de 183 días. Sin embargo, durante el juicio la Hacienda solo pudo probar un total de 163. En otras palabras, le dio la razón al argumento que mantuvo la defensa de la cantante.

    Eso sí, la resolución no afecta a la sentencia por la que la artista fue condenada en 2013 por impuestos no pagados en años posteriores, de 2012 a 2014, ocasión en que aceptó los cargos y pagó una multa de 7,3 millones pero no ingresó a prisión.

    La artista celebró su victoria en un comunicado. “Después de más de ocho años soportando un señalamiento público brutal, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches enteras sin dormir que terminaron afectando a mi salud y al bienestar de mi familia, por fin la Audiencia Nacional ha puesto las cosas en su sitio. Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto”.

    Pero la batalla puede tener alguna escaramuza más. La Agencia Tributaria, el ente acusador en el caso, anunció que recurrirá a la sentencia en casación ante el Tribunal Supremo. De su lado, la defensa de la cantante asegura que hay tranquilidad y conformidad con el fallo. “Yo pienso que no prosperará el recurso de casación, tenemos la razón. La propia Audiencia Nacional, al resolver esta situación, se ha basado en sentencias del Tribunal Supremo, por lo tanto tenemos mucha confianza en que se ratifique”, aseguró a EFE el abogado de Shakira, José Luis Prada.

    Y aunque bien puede decirse que la de Shakira fue una victoria pírrica, por los montos que debió pagar, los cambios en el equipo de abogados y su mudanza a Miami, la artista puso en juego su astucia comercial. Hizo de su desgracia parte de su obra, en la misma sesión con Bizarrap, donde impuso el mantra global: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, el que trepó hasta el número 2 de la lista Billboard Global 200.

    Misma situación en temas como Monotonía, La fuerte o Te felicito (con Rauw Alejandro), donde además hace clara referencia a su quiebre con el exfutbolista Gerard Piqué. Además su colaboración con Shakira, TQG, le dio una mayor presencia y la acercó a una nueva generación. La canción se metió en el Top 10 del Billboard 100 y escaló al número 1 en el Billboard Global 200. Nada menor porque su último gran hit fue Chantaje, junto a Maluma, lanzado en 2016.

    Sea por necesidad de hacer caja o de darse un baño de masas, la artista salió de gira como no lo hacía desde El Dorado Tour de 2018. Eso le permitió pasar por Chile en 2025, con cuatro espectaculares presentaciones sold out en el Parque Estadio Nacional. Es decir, pese a todos los líos, el público la acompañó.

    El triunfo judicial de Shakira tuvo además un gran timming. La artista, nuevamente, es la voz de una canción oficial de la Copa del Mundo, como ya lo hizo con la recordada Waka Waka (Sudáfrica 2010) y La La La (Brasil 2014). De cara al mundial de Norteamérica, su voz suena en Dai Dai, junto al nigeriano Burna Boy, un tema en que mezcla idiomas y menciona a leyendas del fútbol.

    “Es un mundial que se siente distinto a los demás. Obviamente, mi recorrido con La La La (Brasil 2014), con Waka Waka (2010) ha sido extraordinario. Waka Waka es una de mis canciones más entrañables y ambas también son parte de mi legado musical”, explicó la barranquillera durante la presentación del tema, cuyas ganancias donará en su totalidad al Fondo de la Educación de la Fifa.

    Además de cantar la canción principal, Shakira se aseguró un lugar en el inédito show de medio tiempo que se realizará en la final de la Copa del Mundo junto a dos colosos, Madonna y el grupo estrella del k-pop, BTS. Una selección que fue realizada por Chris Martin, el cantante de Coldplay a través de la productora con fines benéficos Global Citizen. Para la artista, un día después de la tormenta, cuando menos lo pensó, salió el sol.

    Lee también:

    Más sobre:ShakiraLa Tercera PMHaciendaBzrp Music Sessions, Vol. 53/66Gerard PiqueDai DaiBTSMadonnaMúsicaMúsica Culto

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