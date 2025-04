Shakira tiene su revancha en Chile con un espectacular show (que incluyó cánticos contra Piqué)

Muchas cosas pasaron. Dos conciertos suspendidos en marzo, la polémica por el montaje de un escenario en el Estadio Nacional, un improvisado show en las afueras de un Hotel capitalino, pero finalmente Shakira regresó para presentar, ahora sí, la primera de sus tres fechas en Chile (las otras son el 5 y 7 de abril).

Los de Shakira en el Parque Estadio Nacional deben estar entre los shows más esperados de la temporada. No solo porque hasta el arranque de la acontecida gira Las mujeres ya no lloran world tour, en febrero pasado, estuvo siete años sin salir a la carretera. Y la vuelta no ha sido fácil; shows suspendidos en Medellín, Lima y Santiago, por problemas logísticos, le han traído complicaciones no esperadas.

Pero su categoría de estrella mundial del pop, la volvía una referencia ineludible para distintas generaciones: aquellas que compraron el cassette de Pies descalzos, hasta los más jóvenes que la siguen desde sus cruces con el reggaetón y su despechado hit con Bizarrap, en que apela al empoderamiento femenino.

Ya desde poco antes de las 18.00 horas era muy notorio el flujo de gente arribando al lugar. En su mayoría, público femenino de varias generaciones (muchas madres e hijas juntas) luciendo outfits a juego, caderines como los de la artista y por supuesto el glitter y los cintillos.

Con 15 minutos de retraso, Shakira se hizo esperar. Y para su entrada, vestida de plateado y lentes de sol, lo hizo dando una vuelta frente al sector preferencial, flanqueada junto a un grupo de personas, vestidas del mismo brillante gris plata. La sorpresa fue mayúscula. “Buenas noches Santiago”, dijo mientras sonaban los primeros beats de La Fuerte, en arreglo techno. La ovación atronó en el lugar.

La presencia de la barranquillera también fue clave por ser una prueba importante para el Parque Estadio Nacional. Desde su inauguración, en julio pasado, ha recibido eventos como el KnotFest y la Yein Fonda, pero este es el primer gran show masivo para un espacio que se proyecta como una alternativa para grandes conciertos.

El lugar, aunque dejaba al público algo encajonado, aguantó la ingente carga humana. El público en la cancha, de pie, se veía algo más incómodo, pero la preferencial ofrecía un mayor espacio.

“Estoy aquí, Chile”, señaló Shakira cuando cantó la canción del mismo nombre, arreglada en un mix con Las de la intuición. “Muchas gracias por esperarme y gracias por volver (...) por ustedes yo me salto cualquier obstáculo”, señaló con el habitual tribuneo de las estrellas.

El concierto tuvo un despliegue espectacular. Una pantalla de 6.6 millones de píxeles, de 49 metros de ancho y 9.6 metros de alto, permitía apreciarlo en todos sus detalles.

Del arranque más electrónico, Shakira pasó a un momento con banda, haciendo el hit Inevitable, coreado con fervor por la entusiasta fanaticada. Las pulseras con luces de colores que cambiaban con cada canción, al estilo de los shows de Coldplay, proporcionaron un marco impresionante. “¡Shakira!¡Shakira!”, gritaba el respetable en las tribunas instaladas a un costado del escenario.

El show propuso muchos momentos diferentes; casi uno por cada tema. Una imaginería rosa como de Barbie, cuando cantó Te felicito (uno de sus éxitos más recientes), al que pasó a un intenso verde esmeralda cuando hizo TQG, el hit que popularizó junto a la “Bichota”, Karol G.

“Qué felicidad estar en Chile, por fin”, señaló, para seguir con el discurso de empoderamiento que ha repetido en cada uno de sus shows. “No han sido días fáciles, pero nos sabemos levantar”. Y ahí se cuelga una Fender Mustang Rosa (y barnizada en glitter), para tocar Don’t bother en un arreglo que lindó con el glam rock. Mientras, parte del público dedicó un “amable” cántico al exmarido de la cantante, Gerard Piqué (“chúp….Piqué”).

La extensa pantalla permitió apreciar las visuales CGI que funcionaban como intermedio entre canciones, lo que permitía a la cantante ejecutar cambios de vestuario. Tras cantar Acróstico, pasa un mix de temas de corte más pistero como La bicicleta y La tortura (con uno de sus músicos cantando la parte que en la versión de estudio hizo Alejandro Sanz), desatando los pasos de baile del respetable.

Shakira siguió con un solo de danza, agitando las caderas con igual intensidad y precisión, antes de lanzarse con Hips don’t lie, otro momento que invitó a bailar. Más al seguir con Chantaje, que mostró a la cantante en una bien cuidada secuencia cambiándose el vestuario tras bastidor, para luego volver a escena para cantar el coro: “Puro, puro chantaje” en una animada versión arreglada a ritmo de salsa.

“Hay canciones que vienen a repararnos”, dijo, en otro momento que insistió con apelar al público. Así la noche siguió con temas como Addicted to you, Soltera, entre otras.

Además de mantener su voz en buena forma (aunque hay momentos en que claramente usó pista), Shakira es también una consumada showoman. Anima al público, baila con una envidiable soltura y marca los momentos del show con su discurso cargado de llamadas al amor propio y al empoderamiento.

Al hacer Ojos así, despliega una espectacular introducción con uso de sombras, luces de un rojo intenso y una estética oriental acompañada por un arreglo musical cargada al drum&bass, que dio paso a un segmento de percusiones para el lucimiento de los pasos de baile de la cantante.

De allí vino el segmento en que Shakira revisó sus hits de antaño. En la pantalla, un video revisó a la cantante en sus años de juventud, cuando se abría paso como una suerte de Alanis Morissette latina. El momento de inmediato desató el furor de la fanaticada; con banda en escena tocando a tope, revisó Pies descalzos, sueños blancos. Un momento muy especial celebrado por la fanaticada.

Y luego, un golpe al mentón. “Aquí está lo que ustedes querían… Antología”. El karaoke fue masivo. Unas registraron el momento con sus móviles, otras lloraron desbordadas por la emoción, otras solo cantaron a lo que les daba la voz. Un hit eterno sonó en el Parque Estadio Nacional.

El tramo final repasó hits como Objection (que pasa de acompañamiento de batucada a banda de rock), Ciega, sordomuda en un arreglo que coqueteaba con el regional mexicano, Suerte (Whenever, wherever), más cercana a la versión de estudio.

Para el final pasó Waka Waka, la que marcó su presencia como canción oficial de la Copa del Mundo Sudáfrica 2010 (la misma de la selección del “Loco” Bielsa), y el cierre fue con la energía a tope con She Wolf y el himno de ls temporada, la BZRP #53, la misma que impuso el lema que las mujeres ya no lloran.

El regreso de Shakira al país estará entre los buenos shows de la temporada. Un espectáculo de alto vuelo, pensado para el espectador y con todo el despliegue de tecnología disponible hoy. Aunque revisó algunas canciones en una repasada muy somera, las reversiones que presentó en otros momentos le permitió refrescar su material.

Todavía hay entradas disponibles para el show del día lunes 7 de abril, aunque ya se agotaron las localidades de Pacífico bajo y Pacífico lateral. Estas se pueden adquirir en el sitio web de Puntoticket. No habrá estacionamientos en el reducto.