Juan Tagle pide mesura por los fichajes de la UC: “Armamos un plantel para todo el año”

Juan Tagle, presidente de Cruzados, abordó la relevancia del clásico entre Universidad Católica y Colo Colo. El conjunto precordillerano recibió al Cacique en el Santa Laura, en un cotejo clave para las aspiraciones de ambas escuadras.

“Es un partido importante para los dos equipos. Claro, no se juega la fecha original por los problemas que todos sabemos que tuvimos el estadio y que esperamos nosotros por lo menos arreglar pronto, pero es un partido que los dos equipos llegan con mucha expectativa. Ambos necesitamos ganar para meternos realmente en la parte alta de la tabla”, aseguró la testera de la UC, en un punto de prensa previo al encuentro.

“Los equipos llegan bien, con casi sus planteles completos. Mucha expectativa en nuestra hinchada. Mucho apoyo al nuevo técnico. Hay expectativa por ser su segundo partido, así que esperamos que sea un lindo espectáculo y nos podamos llevar al triunfo”, añadió.

Tagle se refirió al estreno en clásicos de Daniel Garnero, el nuevo técnico cruzado que afrontó su segundo cotejo al mando del club. “La verdad es que él se ha encontrado con una muy buena disposición del equipo. Ha habido un buen afiatamiento, muy buen trabajo. Yo he estado un par de veces viéndolo de entrenamiento y lo veo a él muy compenetrado en la cancha, dirigiendo. Es como esos técnicos que dirigen mucho dentro de la cancha, acompañándolo a los jugadores, dando instrucciones. Me ha gustado lo que he visto. Los jugadores también están muy motivados con él, reconociendo su trayectoria como jugador y como técnico, que eso siempre para los futbolistas es importante. De esta manera que tenemos la mejor expectativa para lo que viene”, indicó.

Fichajes e inauguración del Claro Arena

Tagle también entregó detalles sobre cómo abordará la UC el mercado invernal, descartando cualquier grande inversión. “Hemos hablado, a través del gerente deportivo se hablan esos temas. Pero la verdad es que el foco de Daniel ha sido absolutamente este partido, la llegada. No nos ha estado hablando de refuerzos, por ahora. Nosotros estamos trabajando en eso, pero el foco de él ha sido absolutamente el equipo, el plantel con el que cuenta, los jugadores que tiene y no los que no tiene. Y eso para nosotros es algo muy importante”, indicó.

“Nosotros armamos un plantel para el año. Vamos a hacer un esfuerzo de traer alguna incorporación ahora, pero el plantel que armamos fue para este año. Es el plantel que el técnico conoció para venir y que a él lo entusiasma para lograr los objetivos que tenemos”, siguió.

El presidente de la UC aseguró que seguramente no utilicen los tres cupos en contrataciones, a pesar de las bajas. “No, probablemente no, porque armamos el plantel para el año y hemos señalado también nuestras limitaciones presupuestarias. Tenemos que ser responsables en eso. Vamos a hacer lo máximo posible dentro de lo que nuestras posibilidades financieras lo permitan. Ha habido bajas. Algunas estaban consideradas. La salida de Jader (Gentil) estaba considerada. Hay que ver qué bajas realmente generan recursos para el club y cuáles no. De tal manera que hasta ahora no hay una baja que realmente genere recursos, salvo probablemente los derechos de formación de Thomas Gillier, que son un monto importante, pero que toma su tiempo cobrar. Y el resto, como digo, es el presupuesto que tenemos considerado para el plantel de todo el año”, dijo.

Finalmente, habló sobre la inauguración del Claro Arena. “Estamos trabajando intensamente por eso. Ya el Claro Arena va a estar prácticamente terminado a mediados de julio. La cancha debe estar lista el 15 de julio. Luego, por supuesto, es que estamos trabajando en probar todos los sistemas que tienen que funcionar. Y lo que va quedando luego son los permisos. Primero, la aprobación de la delegación presidencial del recinto, bajo la ley de derechos y deberes del fútbol. Tenemos que tener contacto con la autorización de la delegación presidencial. Y luego, la aprobación de la recepción municipal por parte de la dirección de obras, que está avanzando bien. Ellos hicieron una visita el día 30 de junio. Nos van a entregar sus actas de observaciones. Ya, de alguna manera, las adelantaron durante la visita. Y creemos estar bien encaminados para enfrentarlas, pero tenemos que recibir esa acta, cumplir con todas esas observaciones. Y para eso, créanme que estamos trabajando de lunes a domingo 24 horas para llegar a ese partido del 26 o 27 de julio. Si no llegamos ahí, ya tendría que ser para el 10 o 11 de agosto, la próxima fecha del local”, sentenció.