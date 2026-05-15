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    El emotivo discurso de Vin Diesel sobre Paul Walker en el Festival de Cannes

    En el marco de la proyección especial de medianoche de Rápido y Furioso en el Festival de Cine de Cannes, el actor recordó a su fallecido compañero y emocionó al público con un discurso sobre la hermandad y el legado de la saga.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    El emotivo discurso de Vin Diesel sobre Paul Walker en el Festival de Cannes

    La familia siempre ha sido el corazón de la saga Rápidos y Furiosos. Esa idea volvió a tomar forma en la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes el miércoles de esta semana.

    Allí, Vin Diesel protagonizó uno de los momentos más conmovedores de la edición al recordar a su fallecido compañero Paul Walker durante la proyección especial de medianoche de Fast & Furious, que celebró los 25 años de la franquicia.

    El emotivo discurso de Vin Diesel sobre Paul Walker en el Festival de Cannes

    La función, realizada en el Théâtre Grand Lumière del Palais des Festivals, reunió a parte del elenco original: Jordana Brewster (Mia Toretto), Michelle Rodriguez (Letty Ortiz) y Meadow Walker, hija del actor fallecido en 2013 en un accidente automovilístico a los 40 años.

    El discurso de Vin Diesel

    La ovación por la película fue inmediata, pero la emoción alcanzó su punto más alto cuando Diesel tomó el micrófono.

    “Rezo para que en vuestras vidas puedas tener un hermano como Paul”, dijo el actor, visiblemente afectado, mientras los créditos de la cinta de 2001 aún resonaban en la sala.

    Más tarde, añadió: “Me resulta muy difícil verla porque hay muchos momentos en esta película que tú ves, y yo veo de forma diferente. La escena que tú ves, yo veo el momento en que Paul me dijo que tenía una hija de un año”.

    Antes de que comenzara la proyección, Diesel ya había dejado en claro que la noche tendría un tono profundamente personal.

    “Esta es una película donde mi hermano Paul y yo presentamos la hermandad a nuestro milenio”, continuó Diesel. “Y la persona que no iba a dejarme venir solo para representar esa hermandad es Meadow Walker”, desatando aplausos del público.

    “Voy a derramar una lágrima rápidamente”, agregó.

    La última película de la saga

    El actor también dirigió palabras a los seguidores de la saga, confirmando que la próxima y última entrega llegará en 2028.

    “La única razón por la que estamos haciendo el final de ‘Fast & Furious’ para 2028 es por cada uno de ustedes que nos han brindado su cariño y lealtad”, expresó.

    “Cada uno de ustedes que se ha sentido parte de nuestra familia, nos impulsa a seguir adelante. Nos inspira a querer que se sientan orgullosos. Lo que verán esta noche es el comienzo de una palabra, y esa palabra es amor. Los quiero a todos”.

    La familia en Rápidos y Furiosos

    Tras la exhibición, Meadow Walker también subió al escenario acompañada por Diesel.

    Él compartió una reflexión que ella le había confiado horas antes: “Me dijo: ‘Tengo 27 años y estoy viendo esta película que mi padre hizo a los 27′, y pensé: ‘¡Qué profundo!’“.

    El emotivo discurso de Vin Diesel sobre Paul Walker en el Festival de Cannes

    Luego, conmovido, concluyó: “Meadow ha sido una gran fuente de fortaleza para mí, y sé que (Paul) estaría muy orgulloso de ti”.

    La velada cerró con un abrazo entre ambos y una ovación de pie que se extendió por varios minutos.

    A 25 años del estreno de la primera entrega, el mensaje que resonó en Cannes fue el mismo que ha acompañado a Dominic Toretto desde el inicio: la familia no es solo un concepto, es un lazo que trasciende la pantalla.

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