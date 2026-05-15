Los argumentos de la TV en la primera demanda que se revela en contra de Google por abuso de posición dominante

El pasado jueves 30 de abril , Canal 13, TVN, Mega, Chilevisión y TV+ presentaron demandas individuales contra Google ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), acusando a la multinacional de abuso de posición dominante y competencia desleal.

Hasta el momento, el TDLC solo ha publicado en su página web la demanda de TV+ . Sin embargo, la acción legal es patrocinada por el estudio Bering, liderado por Ricardo Riesco (exfiscal nacional económico), firma que además representa las demandas individuales presentadas por los demás canales que también accionaron contra Google. Por esto, se anticipa que los argumentos serían similares.

La estación televisiva TV+ exige una multa a beneficio fiscal que podría corresponder al 30% de los ingresos publicitarios de Google en Chile durante el periodo de la infracción, al doble de los beneficios económicos obtenidos por la empresa mediante estos servicios, o a la cifra que el tribunal determine adecuada.

En la demanda, TV+ acusó que existe una gran “opacidad con que Google fija sus precios y tarifas”. El canal argumentó que ni los anunciantes ni los medios obtienen suficiente información sobre cómo se reparte el dinero de la publicidad digital. Esta falta de transparencia (sumada a la acusación de que Google eliminó una enorme cantidad de datos anteriores a 2021) hace que el canal no pueda calcular por su cuenta la cifra matemática exacta de cuánto dinero ha perdido, delegando esa tarea a la investigación que se desarrolle en el juicio.

La acción cuenta con 159 páginas y en ella TV+ califica a Google como un “un socio comercial inevitable”, pues al ser propietario de YouTube estar presente en esta plataforma se vuelve “condición prácticamente indispensable para alcanzar audiencias relevantes, sostener ingresos publicitarios y preservar su visibilidad en el entorno digital”.

“Google es el único actor en la industria que participa, de manera simultánea, en todos los principales segmentos de la cadena de intermediación publicitaria digital, a través de distintos productos y servicios que cumplen funciones diferenciadas”, consignó TV+.

Según la estación televisiva “la integración completa de los datos que Google obtiene a través de sus diversas líneas de negocio, incluyendo Search, Google Analytics, YouTube, Chrome y Gmail, amplifica este efecto de largo plazo, puesto que Google puede utilizar información detallada y diversificada sobre los comportamientos y preferencias de los usuarios para fortalecer su posición en el mercado publicitario si se enfrentara a nuevos entrantes, en una forma que otros actores no pueden replicar”.

Una de las principales fuentes de esta ventaja acumulada es el acceso privilegiado que Google ha tenido a través de prácticas como el “first look” y “last look” en las subastas en AdX. Estas prácticas le han permitido tener acceso prioritario a los datos de subasta y conocer las pujas de los competidores antes de tomar sus propias decisiones. A lo largo del tiempo, este flujo continuo de datos le ha otorgado a Google un conocimiento detallado de las tendencias de precios, la demanda de los anunciantes y las estrategias de sus rivales, consolidando su poder de mercado.

Cifras

La demanda revela que el tráfico originado en Google representa, en promedio, el 56,1% del tráfico total que llega al sitio web del canal (www.tvmas.tv), medido entre abril de 2025 y febrero de 2026. Esto evidencia que el canal no puede simplemente “salirse” de Google sin arriesgar la quiebra de su área digital.

También detalló que e AdX (la herramienta de intercambio publicitario de Google) cobra una tarifa de alrededor del 20% del valor total de cada transacción publicitaria. No obstante, acusan que esta tarifa es “dinámica”, permitiendo a Google manipularla en tiempo real en beneficio propio.

TV+ explicó en su demanda que el 95% del gasto total de los anunciantes en Google Ads se canaliza forzosamente a través de su propia plataforma AdX, y que su herramienta de compra para anunciantes (DV360) concentra entre un 30% y un 40% del mercado.

Estrategia

Para ilustrar el beneficio económico de Google derivado de estas prácticas de amarre publicitario, el documento expone que las ganancias de AdX crecieron en 283% en 2009 y en 844% en 2010 tras imponer ciertas restricciones en el mercado.

Según TV+, Google utilizó su poder inmenso en el mercado de búsquedas (donde agrupa a millones de anunciantes a través de Google Ads, antes AdWords) como palanca. Google decidió unilateralmente que sus anunciantes solo podrían comprar espacios publicitarios a través de AdX (la plataforma que acababan de comprar), bloqueándolos de participar en ad exchanges (bolsas de anuncios) de la competencia.

Al amarrar toda la demanda publicitaria de Google Ads exclusivamente a AdX, los medios de comunicación y creadores de contenido se vieron forzados a utilizar AdX si querían acceder a esos ingresos. Si un medio intentaba usar una plataforma rival para vender sus banners o videos, simplemente perdía acceso a la mayor red de anunciantes del mundo. Esto “secó” de liquidez a la competencia y forzó una migración masiva hacia la herramienta de Google, señala TV+.

El documento también detalló que Google configuró sus sistemas (específicamente el servidor de anuncios para editores, DFP) para otorgarle ventajas desleales a AdX frente a otros competidores. Implementaron mecanismos (conocidos en la industria como Dynamic Allocation o “última mirada”) que le permitían a AdX ver las ofertas de la competencia antes de que cerrara la subasta, dándole la oportunidad de ganar la puja ofreciendo apenas una fracción más, asegurándose así las mejores impresiones publicitarias.

Consultado el TDLC por la demora en proveer las demandas de los canales en contra de Google, respondió:

“Las demandas fueron presentadas conjuntamente y, como ocurre habitualmente, el Tribunal revisa cada una junto con sus antecedentes antes de resolver sobre su admisibilidad, para que se resuelvan en una misma fecha. En esa revisión se detectó un aspecto formal en una de las demandas que debe ser resuelto previamente antes de continuar con el análisis correspondiente”.