SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Romero critica posible nueva carga opositora contra la megarreforma: “Estamos en presencia de un bloque que quiere destruir”

    "Nosotros esperamos que lo que se declaró inadmisible se entienda que no puede reponerse en la sala, porque finalmente sería una demostración evidente de querer dilatar la discusión", enfatizó el presidente de la Comisión de Hacienda.

    Por 
    Joaquín Barrientos
     
    José Miguel Wilson
    Romero critica posible nueva carga opositora contra la megarreforma: “Estamos en presencia de un bloque que quiere destruir”

    El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Agustín Romero (Republicano), cargó este viernes contra una eventual nueva carga desde la oposición al proyecto de Reconstrucción Nacional del Ejecutivo.

    Este jueves durante la madrugada fue aprobado gran parte de la iniciativa en la Comisión de Hacienda, en una maratónica sesión que se extendió hasta cerca de las 5 de la mañana. Así las cosas, ahora el proyecto continuará su trámite legislativo en Medioambiente y Trabajo.

    Romero abordó el avance de la megarreforma en el seminario “Desayunos de Actualidad” de la Universidad Gabriela Mistral y el Instituto Res Pública.

    Al respecto, enfatizó que “estamos hablando de un proyecto importantísimo para generar trabajo, inversión, crecimiento para el país. Por lo tanto, nosotros no vamos a permitir que ningún sector político secuestre la democracia a través de usar torcidamente herramientas que se han creado para garantizar el trabajo parlamentario”.

    En ese sentido, Romero criticó la posibilidad que desde la oposición se pueda busquen reingresar las indicaciones que ya habían sido votadas en la Comisión de Hacienda.

    Lo anterior, haciendo referencia a declaraciones por parte de Consuelo Veloso (FA) en el podcast “Provócame” de Darío Quiroga, donde enfatizó: “Yo creo que tenemos una misión y un deber importante de obstaculizar el avance de los retrocesos de José Antonio Kast desde el comienzo hasta el final. Ahí no tenemos que tener complejos ni tenemos que tener pudor”.

    En el mismo programa, la semana pasada Jaime Araya (Ind. PPD) había anunciado la presentación del llamado “tsunami” de 2.500 indicaciones al proyecto.

    Naturalmente eso vuelve a dejar en relieve y con claridad quienes están a favor de la democracia y quienes no quieren democracia para nuestro país, sino que quieren dilatarlo. Por esa razón nosotros vamos a tener que actuar con mucha fortaleza para sacar este proyecto adelante”, señaló al respecto Romero sobre esta posible nueva carga opositora.

    En ese sentido, el presidente de la Comisión de Hacienda espera que “lo que se declaró inadmisible se entienda que no puede reponerse en la sala, porque finalmente sería una demostración evidente de querer dilatar la discusión.

    “Si es eso, usted le suma que quiera alguien reclamar esa inadmisibilidad, naturalmente que eso ya comprueba fehacientemente que estamos en presencia de un bloque que no quiere construir, sino que quiere destruir”, concluyó el parlamentario oficialista.

    Lee también:

    Más sobre:Agustín RomeroMegarreformaConsuelo VelosoIndicaciones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Las exportaciones del pisco chileno caen en lo que va del año tras los récords de 2024 y 2025

    Oposición insiste en hostilidad sobre ministra Steinert por supuesta falta de formalidad en plan de Seguridad

    El Departamento de Justicia de EE.UU. estaría planeando procesar al expresidente de Cuba Raúl Castro

    Tasas de retorno esperadas en el mercado inmobiliario suben por incertidumbre internacional y alza de inflación

    ComunidadMujer elige a Magdalena Browne como la nueva presidenta de su directorio

    Volver al escenario después de los 60

    Lo más leído

    1.
    “No corresponde”: Kast critica cambio de régimen de Punta Peuco y no descarta volver a modificarlo

    “No corresponde”: Kast critica cambio de régimen de Punta Peuco y no descarta volver a modificarlo

    2.
    “No vimos delitos asociados”: Dorothy Pérez se refiere a informe de compra de terrenos del Minvu durante gestión de Montes

    “No vimos delitos asociados”: Dorothy Pérez se refiere a informe de compra de terrenos del Minvu durante gestión de Montes

    3.
    Comisión de Hacienda aprueba casi en su totalidad proyecto de Reconstrucción Nacional tras votación que se extendió hasta las 5 AM

    Comisión de Hacienda aprueba casi en su totalidad proyecto de Reconstrucción Nacional tras votación que se extendió hasta las 5 AM

    4.
    Carmona lanza advertencia a gobierno de Kast si opta por prescindir del PC en el debate político: “Va a tener consecuencias”

    Carmona lanza advertencia a gobierno de Kast si opta por prescindir del PC en el debate político: “Va a tener consecuencias”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Rating del jueves 14 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 14 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Aston Villa vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Aston Villa vs. Liverpool en TV y streaming

    Temblor hoy, viernes 15 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 15 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Oposición insiste en hostilidad sobre ministra Steinert por supuesta falta de formalidad en plan de Seguridad
    Chile

    Oposición insiste en hostilidad sobre ministra Steinert por supuesta falta de formalidad en plan de Seguridad

    ComunidadMujer elige a Magdalena Browne como la nueva presidenta de su directorio

    Romero critica posible nueva carga opositora contra la megarreforma: “Estamos en presencia de un bloque que quiere destruir”

    Las exportaciones del pisco chileno caen en lo que va del año tras los récords de 2024 y 2025
    Negocios

    Las exportaciones del pisco chileno caen en lo que va del año tras los récords de 2024 y 2025

    Tasas de retorno esperadas en el mercado inmobiliario suben por incertidumbre internacional y alza de inflación

    Chile está entre las prioridades de los dueños de Tinder: lanza Hinge, su nueva app de citas “serias”

    El emotivo discurso de Vin Diesel sobre Paul Walker en el Festival de Cannes
    Tendencias

    El emotivo discurso de Vin Diesel sobre Paul Walker en el Festival de Cannes

    NOAA confirma: el fenómeno El Niño llega antes de lo esperado y crece la probabilidad de que sea históricamente intenso

    Quién es Monica Witt, la exagente de la Fuerza Aérea de EEUU acusada de espiar para Irán

    Un salto al Mundial: Omar Carabalí es autorizado por la FIFA para defender a Ecuador
    El Deportivo

    Un salto al Mundial: Omar Carabalí es autorizado por la FIFA para defender a Ecuador

    Pesar en el fútbol chileno: fallece Marcos Kaplún, histórico dirigente de la U y exdirector de la ANFP

    Técnico de Colombia presiona a James Rodríguez de cara al Mundial: “Necesita un mejor ritmo de juego”

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos
    Tecnología

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

    Review del HP OmniBook 7 Aero: ¿Vale la pena este nuevo “AI PC” ultraliviano?

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    “Es un actor monumental”: película con Daniel Muñoz anuncia estreno en cines
    Cultura y entretención

    “Es un actor monumental”: película con Daniel Muñoz anuncia estreno en cines

    La Misteriosa Mirada del Flamenco llega al streaming: dónde ver la cinta chilena que triunfó en Cannes

    Mon Laferte en Movistar Arena: otra noche de llorar y provocar

    El Departamento de Justicia de EE.UU. estaría planeando procesar al expresidente de Cuba Raúl Castro
    Mundo

    El Departamento de Justicia de EE.UU. estaría planeando procesar al expresidente de Cuba Raúl Castro

    ¿Por qué Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos habrían bombardeado a Irán en “secreto”?

    Irán asegura que “aún se intercambian mensajes” con Estados Unidos pese al rechazo de Trump a su propuesta

    Volver al escenario después de los 60
    Paula

    Volver al escenario después de los 60

    Festival de Cine Europeo 2026: historias sobre identidad, memoria y humanidad

    “Ella me eligió”: la historia de Elena, una gallina rescatada