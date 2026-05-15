Romero critica posible nueva carga opositora contra la megarreforma: “Estamos en presencia de un bloque que quiere destruir”

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Agustín Romero (Republicano), cargó este viernes contra una eventual nueva carga desde la oposición al proyecto de Reconstrucción Nacional del Ejecutivo.

Este jueves durante la madrugada fue aprobado gran parte de la iniciativa en la Comisión de Hacienda, en una maratónica sesión que se extendió hasta cerca de las 5 de la mañana. Así las cosas, ahora el proyecto continuará su trámite legislativo en Medioambiente y Trabajo.

Romero abordó el avance de la megarreforma en el seminario “Desayunos de Actualidad” de la Universidad Gabriela Mistral y el Instituto Res Pública.

Al respecto, enfatizó que “estamos hablando de un proyecto importantísimo para generar trabajo, inversión, crecimiento para el país. Por lo tanto, nosotros no vamos a permitir que ningún sector político secuestre la democracia a través de usar torcidamente herramientas que se han creado para garantizar el trabajo parlamentario”.

En ese sentido, Romero criticó la posibilidad que desde la oposición se pueda busquen reingresar las indicaciones que ya habían sido votadas en la Comisión de Hacienda.

Lo anterior, haciendo referencia a declaraciones por parte de Consuelo Veloso (FA) en el podcast “Provócame” de Darío Quiroga, donde enfatizó: “Yo creo que tenemos una misión y un deber importante de obstaculizar el avance de los retrocesos de José Antonio Kast desde el comienzo hasta el final. Ahí no tenemos que tener complejos ni tenemos que tener pudor”.

En el mismo programa, la semana pasada Jaime Araya (Ind. PPD) había anunciado la presentación del llamado “tsunami” de 2.500 indicaciones al proyecto.

“Naturalmente eso vuelve a dejar en relieve y con claridad quienes están a favor de la democracia y quienes no quieren democracia para nuestro país, sino que quieren dilatarlo. Por esa razón nosotros vamos a tener que actuar con mucha fortaleza para sacar este proyecto adelante”, señaló al respecto Romero sobre esta posible nueva carga opositora.

En ese sentido, el presidente de la Comisión de Hacienda espera que “lo que se declaró inadmisible se entienda que no puede reponerse en la sala, porque finalmente sería una demostración evidente de querer dilatar la discusión.

“Si es eso, usted le suma que quiera alguien reclamar esa inadmisibilidad, naturalmente que eso ya comprueba fehacientemente que estamos en presencia de un bloque que no quiere construir, sino que quiere destruir”, concluyó el parlamentario oficialista.