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    Video | Oposición amenaza: “No es una inundación, ya estamos en el tsunami” de indicaciones

    Parlamentarios de oposición hablan de la existencia de más de 2.000 indicaciones que sus partidos ingresarían al proyecto de megarreforma.

    Arturo LeónPor 
    Arturo León

    Con molestia reaccionó la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, luego de conocerse un video donde parlamentarios de oposición hablan de la existencia de más de 2.000 indicaciones que sus partidos ingresarían al proyecto de megarreforma.

    “Si nosotros estamos en las 300, probablemente el PC va a llegar con 600, el Frente Amplio va a llegar con 1000. Por eso yo creo que va a mandar cerca de las 2.500 tranquilamente, si uno suma Partido Socialista, Partido por la Democracia, Partido Comunista, Frente Amplio y Democracia Cristiana. Y más las indicaciones que los otros van a tener que hacer necesariamente para no quedarse afuera de esto”, señala el diputado Jaime Araya (IND-PPD) en el video.

    Y agrega: “De hecho La Tercera decía que amenazamos con inundar de indicación el proceso. No es una inundación, ya estamos en el tsunami”, dando cuenta a la diputada Consuelo Veloso (FA), el diputado Marcos Barraza (PC) y Darío Quiroga de lo que podría suceder en la tramitación legislativa del proyecto de reconstrucción nacional.

    “Estamos haciendo el trabajo que nadie ve que va a ser un sufrimiento para este gobierno y que va a ser un problema técnico y que va a ser inviable esto. Porque el efecto práctico de esto va a ser para el gobierno una cosa inmanejable. Imagínate lo que significa negarte indicación por indicación (...) Todos vamos a colaborar para que el debate tenga ese nivel de complejidad”, añade Araya.

    Más sobre:PPDPCFAOposiciónMegarreformaGobiernoJosé Antonio KastJaime ArayaMarcos BarrazaConsuelo Veloso

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