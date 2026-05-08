Cuatro detenidos deja robo a camión que transportaba cigarrillos en la comuna de Lampa

Cuatro sujetos fueron detenidos tras robar un camión que transportaba cigarrillos en la comuna de Lampa.

Los hechos se registraron en horas de la mañana, cuando personal de la empresa BAT Chile (ex Chiletabacos), que iban a hacer entrega de su carga en un servicentro en la comuna de Lampa, fueron interceptados por cuatro individuos que se transportaban en una vehículo, con el fin de sustraer la carga que transportaban.

De acuerdo a lo que detalló el mayor Alex Aguilera de la 49° Comisaría Quilicura, los sujetos intimidaron al conductor y “un vehículo que acompañaba a este transportador de la mercadería da aviso en forma oportuna a personal de Carabineros”.

Tras esto, personal de la 49ª Comisaría de Quilicura logró detectar el automóvil iniciándose un seguimiento por múltiples calles de la comuna y que culminó con los cuatros sujetos detenidos.

“Las especies que fueron sustraídas por estos individuos son 10 cajas que contienen diferentes especies, tales como cigarrillos, encendedores, vapers y otras especies, las que son avaluadas en 30 millones de pesos”, detalló el funcionario policial.

Los detenidos corresponden a cuatro hombres adultos, uno de los cuales mantenía una orden vigente por robo en bienes nacionales de uso público.