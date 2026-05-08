SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Cuatro detenidos deja robo a camión que transportaba cigarrillos en la comuna de Lampa

    Los sujetos intimidaron al transportista con el fin de sustraer la carga. Uno de los detenidos mantenía una orden vigente por robo.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Cuatro sujetos fueron detenidos tras robar un camión que transportaba cigarrillos en la comuna de Lampa.

    Los hechos se registraron en horas de la mañana, cuando personal de la empresa BAT Chile (ex Chiletabacos), que iban a hacer entrega de su carga en un servicentro en la comuna de Lampa, fueron interceptados por cuatro individuos que se transportaban en una vehículo, con el fin de sustraer la carga que transportaban.

    De acuerdo a lo que detalló el mayor Alex Aguilera de la 49° Comisaría Quilicura, los sujetos intimidaron al conductor y “un vehículo que acompañaba a este transportador de la mercadería da aviso en forma oportuna a personal de Carabineros”.

    Tras esto, personal de la 49ª Comisaría de Quilicura logró detectar el automóvil iniciándose un seguimiento por múltiples calles de la comuna y que culminó con los cuatros sujetos detenidos.

    “Las especies que fueron sustraídas por estos individuos son 10 cajas que contienen diferentes especies, tales como cigarrillos, encendedores, vapers y otras especies, las que son avaluadas en 30 millones de pesos”, detalló el funcionario policial.

    Los detenidos corresponden a cuatro hombres adultos, uno de los cuales mantenía una orden vigente por robo en bienes nacionales de uso público.

    Más sobre:CigarrillosLampaRoboDetenidosCarabineros

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Piden urgencia al gobierno para polémico proyecto que prohíbe la apología a la “narcocultura”

    Mo Yan: “Preferiría haber tenido comida de niño y no haber sido escritor”

    Leandro Santoro y encuentro con Boric: “Gabriel es una figura que nos ayuda a reencontrarnos con nuestros valores democráticos”

    El call center electoral y las maniobras por las que Fiscalía investiga a Lavín y lo dejaron en prisión preventiva

    Jaime Araya responde a críticas por tsunami de indicaciones a la megarreforma: “Incomprensible la campaña de desprestigio”

    Ministro Mas reacciona a video viral de diputado Araya contra megarreforma: “Cierto sector de la izquierda decidió darle la espalda al crecimiento”

    Lo más leído

    1.
    Tribunal decreta prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín

    Tribunal decreta prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín

    2.
    Juez Urrutia dará a conocer este viernes decisión sobre solicitud de prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín

    Juez Urrutia dará a conocer este viernes decisión sobre solicitud de prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín

    3.
    Contraloría valida uso de La Moneda como residencia presidencial y para cultos religiosos

    Contraloría valida uso de La Moneda como residencia presidencial y para cultos religiosos

    4.
    Choque múltiple deja tres personas fallecidas en Lampa: debieron suspender el tránsito hacia Santiago

    Choque múltiple deja tres personas fallecidas en Lampa: debieron suspender el tránsito hacia Santiago

    5.
    Kast se reúne con presidenta electa de Costa Rica y recalca que no apoyará a Grynspan para la ONU

    Kast se reúne con presidenta electa de Costa Rica y recalca que no apoyará a Grynspan para la ONU

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    Servicios

    Rating del jueves 7 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 7 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comenzó el Giro de Italia 2026: ¿Dónde ver la competencia de ciclismo internacional en vivo?

    Comenzó el Giro de Italia 2026: ¿Dónde ver la competencia de ciclismo internacional en vivo?

    Temblor hoy, viernes 8 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 8 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Piden urgencia al Gobierno para polémico proyecto que prohíbe la apología a la “narcocultura”
    Chile

    Piden urgencia al Gobierno para polémico proyecto que prohíbe la apología a la “narcocultura”

    Cuatro detenidos deja robo a camión que transportaba cigarrillos en la comuna de Lampa

    Leandro Santoro y encuentro con Boric: “Gabriel es una figura que nos ayuda a reencontrarnos con nuestros valores democráticos”

    Columna de Esteban Polidura: Con la Fed en espera, el oro brilla como cobertura inteligente
    Negocios

    Columna de Esteban Polidura: Con la Fed en espera, el oro brilla como cobertura inteligente

    Ministro Mas reacciona a video viral de diputado Araya contra megarreforma: “Cierto sector de la izquierda decidió darle la espalda al crecimiento”

    Tras inflación de abril, la UF alcanzará nuevo récord y ahora se acerca a los $41.000

    Estudio revela que TikTok ayudó a Donald Trump a ganar las elecciones presidenciales en 2024
    Tendencias

    Estudio revela que TikTok ayudó a Donald Trump a ganar las elecciones presidenciales en 2024

    Por qué Q’orianka Kilcher, actriz indígena, demandó a James Cameron, director de Avatar y Titanic

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Con una artista chilena incluida: FIFA prepara celebración inédita con tres ceremonias de apertura para el Mundial 2026
    El Deportivo

    Con una artista chilena incluida: FIFA prepara celebración inédita con tres ceremonias de apertura para el Mundial 2026

    Manuel Pellegrini aborda la posibilidad de disputar la próxima Champions League con el Betis

    Real Madrid anuncia histórico castigo contra Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni tras grave pelea en el camarín

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2
    Tecnología

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    Mo Yan: “Preferiría haber tenido comida de niño y no haber sido escritor”
    Cultura y entretención

    Mo Yan: “Preferiría haber tenido comida de niño y no haber sido escritor”

    “Y un crucifijo marca INRI”: el alucinante nuevo videoclip de Los Tres

    Trueno, rapero argentino: “Los latinos también podemos rapear como los estadounidenses”

    Leandro Santoro y encuentro con Boric: “Gabriel es una figura que nos ayuda a reencontrarnos con nuestros valores democráticos”
    Mundo

    Leandro Santoro y encuentro con Boric: “Gabriel es una figura que nos ayuda a reencontrarnos con nuestros valores democráticos”

    Trump conmemora Día de la Victoria y celebra el “triunfo monumental de Estados Unidos frente a la tiranía en Europa”

    Nueva York prohíbe a los agentes del ICE usar máscaras para ocultar su rostro

    Semáforo alimentario: lo que realmente aprenden los niños cuando clasificamos alimentos
    Paula

    Semáforo alimentario: lo que realmente aprenden los niños cuando clasificamos alimentos

    Patas y Letras: cuando un perro transforma la vida de un niño

    Los diez años de Kokoro: la marca chilena que hizo del color su sello