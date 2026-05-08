“Y un crucifijo marca INRI”: el alucinante nuevo videoclip de Los Tres

Ya está disponible el nuevo videoclip de Los Tres. Se trata de INRI, uno de los cortes más llamativos de XCLNT, el álbum que reúne a la formación clásica del grupo, Henríquez, Lindl, Parra y Molina.

Tal como en los clips anteriores del álbum, para Cantar y Amar y Como llegaste te vas, el video fue realizado por Punkrobot. Es un estudio de animación fundado por Antonia Herrera, Gabriel Osorio, Mari Soto-Aguilar y Pato Escala. Desde 2008 han desarrollado trabajos como Las aventuras de Muelín y Perlita (2013) y el cortometraje ganador del Óscar Historia de un oso (2014).

“Escaneamos a cada integrante para modelar sus personajes e integrarlos en escenografías hechas a mano, con elementos impresos en 3D y pintados uno por uno”, explica Pato Escala. Por su parte, NJ López añade: “INRI viene a cerrar una trilogía de videos dedicados a la historia de la banda, a nuestras raíces y a Concepción, la cuna del rock chileno”.

Con el lanzamiento de este tercer single, comienza la cuenta regresiva para los únicos cuatro conciertos donde la banda presentará íntegramente el material de XCLNT junto a sus grandes éxitos. Estos encuentros íntimos, en teatros históricos, representan la oportunidad exclusiva de ver a la formación original en su plenitud técnica y creativa tras 26 años.

Los shows están agendados en Concepción, el 23 y 24 de mayo en el Teatro Universidad de Concepción. Y en Santiago, el 7 y 8 de junio en el Teatro Municipal de Santiago.

Mira el videoclip de INRI a continuación