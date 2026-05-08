Desbordes sube el tono en disputa por cárcel Santiago 1: “Al ministro (Rabat) le falta experiencia política y esto le va a traer costo”

La ampliación de la Cárcel Santiago 1 sigue enfrentando al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, con el alcalde de la capital, Mario Desbordes. Los dardos de este último contra el secretario de Estado no se detienen y marcan un distanciamiento total.

En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, el jefe comunal, lejos de bajar el tono en la disputa con Rabat, quien confirmó la construcción del recinto penitenciario en Santiago, volvió a cargar contra el titular de justicia: “Al ministro le falta experiencia política y esto le va a traer costo en adelante”.

Desbordes, además de que se ratificara a la capital para la ampliación del penal, resintió el hecho de que Rabat informara por este mismo programa - diferenciándose del ministro de Obras Públicas, Martín Arraú, quien había señalado que se buscaban zonas fuera de la capital para construir cárceles- la decisión de su cartera.

En esa línea subarayó que: “ Yo hubiera esperado que en mi gobierno no pasara esto, quiero ser súper claro. Yo hubiera esperado que una decisión política de este calibre, de este tamaño, porque no, una decisión menor, se produjera después de algún diálogo mínimo”.

Incluso, Desbordes aseguró que tuvo mucha mayor comunicación con el exnministro de Justicia, el comunista Jaime Gajardo, que con el actual jefe de la cartera.

“A diferencia de lo que pasaba con el ministro Gajardo, que era militante del Partido Comunista en el gobierno anterior, que tomaba el teléfono, llamaba al alcalde, íbamos conversando el tema, con diferencias de opinión, por supuesto. En este caso, el ministro de Justicia nos avisó por la prensa, en la entrevista de ustedes, de esta decisión que él ha tomado junto al subsecretario”.

Según explicó el jefe comunal, la postura del secretario de Estado incluso ha sido muy disimil a la del propio José Antonio Kast. “ Le pedí una reunión al ministro de Justicia, me dio una reunión para más de un mes después. Y le planteé al Presidente que necesitaba conversar con él, el Presidente me recibió en el mismo día”, aseguró.

¿Por qué no en Santiago?

Según expuso Desbordes la zona donde se pretende ampliar el recinto penitenciario está saturada y por lo tanto, la cárcel debería realizarse en zonas apartadas del radio urbano.

“ Una nueva cárcel a esa zona equivale a instalar una termoeléctrica en el medio de la comuna de Quintero , ahí en Ventana, etc. Es exactamente igual. Esa es una zona saturada y por eso rechazo categóricamente esto”.

Así, consultado por si hablará sobre eventuales medidas de mitigación para la comuna, el alcalde Desbordes insistió en sus críticas al ministro Rabat y lo acusó directamente de mentir al respecto.

“El ministro ha insistido en las compensaciones, en las mitigaciones. Yo le quiero contar que eso es mentira. No se compensó nada en Santiago 1. Los vecinos no recibieron nada concreto”.

En esa línea, sostuvo: “Yo no sé qué tiene en mente el ministro, porque como le digo, me imagino que nos contará por los diarios también. Yo voy a avanzar en una conversación con el Presidente, ya con el ministro, la verdad que pasó el momento de conversar. Él eligió este medio para informar, para notificarme”, señaló el alcalde.

Asimismo, señaló que el ministro de Justicia es un destacado abogado, “pero no tiene experiencia en términos de seguridad pública, lo mismo el subsecretario”.

Revisa la entrevista completa acá: