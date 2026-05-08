SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Desbordes sube el tono en disputa por cárcel Santiago 1: “Al ministro (Rabat) le falta experiencia política y esto le va a traer costo”

    En convesración con el programa Desde la Redacción de La Tercera el alcalde capitalino el alcalde insistió en su molestía por la decisión del titular de Justicia de ampliar el recinto penitenciario de su comuna: "Yo hubiera esperado que en mi gobierno no pasara esto".

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    La ampliación de la Cárcel Santiago 1 sigue enfrentando al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, con el alcalde de la capital, Mario Desbordes. Los dardos de este último contra el secretario de Estado no se detienen y marcan un distanciamiento total.

    En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, el jefe comunal, lejos de bajar el tono en la disputa con Rabat, quien confirmó la construcción del recinto penitenciario en Santiago, volvió a cargar contra el titular de justicia: “Al ministro le falta experiencia política y esto le va a traer costo en adelante”.

    Desbordes, además de que se ratificara a la capital para la ampliación del penal, resintió el hecho de que Rabat informara por este mismo programa - diferenciándose del ministro de Obras Públicas, Martín Arraú, quien había señalado que se buscaban zonas fuera de la capital para construir cárceles- la decisión de su cartera.

    En esa línea subarayó que: “Yo hubiera esperado que en mi gobierno no pasara esto, quiero ser súper claro. Yo hubiera esperado que una decisión política de este calibre, de este tamaño, porque no, una decisión menor, se produjera después de algún diálogo mínimo”.

    Incluso, Desbordes aseguró que tuvo mucha mayor comunicación con el exnministro de Justicia, el comunista Jaime Gajardo, que con el actual jefe de la cartera.

    “A diferencia de lo que pasaba con el ministro Gajardo, que era militante del Partido Comunista en el gobierno anterior, que tomaba el teléfono, llamaba al alcalde, íbamos conversando el tema, con diferencias de opinión, por supuesto. En este caso, el ministro de Justicia nos avisó por la prensa, en la entrevista de ustedes, de esta decisión que él ha tomado junto al subsecretario”.

    Según explicó el jefe comunal, la postura del secretario de Estado incluso ha sido muy disimil a la del propio José Antonio Kast. “Le pedí una reunión al ministro de Justicia, me dio una reunión para más de un mes después. Y le planteé al Presidente que necesitaba conversar con él, el Presidente me recibió en el mismo día”, aseguró.

    ¿Por qué no en Santiago?

    Según expuso Desbordes la zona donde se pretende ampliar el recinto penitenciario está saturada y por lo tanto, la cárcel debería realizarse en zonas apartadas del radio urbano.

    Una nueva cárcel a esa zona equivale a instalar una termoeléctrica en el medio de la comuna de Quintero, ahí en Ventana, etc. Es exactamente igual. Esa es una zona saturada y por eso rechazo categóricamente esto”.

    Así, consultado por si hablará sobre eventuales medidas de mitigación para la comuna, el alcalde Desbordes insistió en sus críticas al ministro Rabat y lo acusó directamente de mentir al respecto.

    “El ministro ha insistido en las compensaciones, en las mitigaciones. Yo le quiero contar que eso es mentira. No se compensó nada en Santiago 1. Los vecinos no recibieron nada concreto”.

    En esa línea, sostuvo: “Yo no sé qué tiene en mente el ministro, porque como le digo, me imagino que nos contará por los diarios también. Yo voy a avanzar en una conversación con el Presidente, ya con el ministro, la verdad que pasó el momento de conversar. Él eligió este medio para informar, para notificarme”, señaló el alcalde.

    Asimismo, señaló que el ministro de Justicia es un destacado abogado, “pero no tiene experiencia en términos de seguridad pública, lo mismo el subsecretario”.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Desde la RedacciónMario DesbordesCárcelSantiago 1

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Estudio revela que TikTok ayudó a Donald Trump a ganar las elecciones presidenciales en 2024

    Seremi de Salud RM inicia sumario sanitario en sede de Inacap tras muerte de estudiante electrocutado

    Briones (PDG) critica a Quiroz por validar el gobernar por decretos si no avanza megarreforma: “Horrible, horrible, horrible”

    Estados Unidos anuncia nuevos ataques contra otros dos petroleros iraníes en el golfo de Omán

    Trump desclasifica más de un centenar de documentos sobre ovnis y otros objetos no identificados

    Por qué Q’orianka Kilcher, actriz indígena, demandó a James Cameron, director de Avatar y Titanic

    Lo más leído

    1.
    “Bien, Poduje”: diputados del Frente Amplio y el PC aplauden resistencia del ministro a políticas y recortes de Hacienda

    “Bien, Poduje”: diputados del Frente Amplio y el PC aplauden resistencia del ministro a políticas y recortes de Hacienda

    2.
    El modelo de viajes de Kast: Presidencia alterna vuelos comerciales y aviones de la FACH en giras dentro y fuera de Chile

    El modelo de viajes de Kast: Presidencia alterna vuelos comerciales y aviones de la FACH en giras dentro y fuera de Chile

    3.
    Briones (PDG) critica a Quiroz por validar el gobernar por decretos si no avanza megarreforma: “Horrible, horrible, horrible”

    Briones (PDG) critica a Quiroz por validar el gobernar por decretos si no avanza megarreforma: “Horrible, horrible, horrible”

    4.
    Kast aterriza en Costa Rica para asistir al cambio de mando

    Kast aterriza en Costa Rica para asistir al cambio de mando

    5.
    Orrego (RN) responde a Matthei: “Cuando los chilenos eligieron a Kast, lo hicieron por un programa de gobierno claro”

    Orrego (RN) responde a Matthei: “Cuando los chilenos eligieron a Kast, lo hicieron por un programa de gobierno claro”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué podría pasar en Chile con un fenómeno El Niño intenso, según un especialista

    Qué podría pasar en Chile con un fenómeno El Niño intenso, según un especialista

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Servicios

    Rating del jueves 7 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 7 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comenzó el Giro de Italia 2026: ¿Dónde ver la competencia de ciclismo internacional en vivo?

    Comenzó el Giro de Italia 2026: ¿Dónde ver la competencia de ciclismo internacional en vivo?

    Temblor hoy, viernes 8 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 8 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Seremi de Salud RM inicia sumario sanitario en sede de Inacap tras muerte de estudiante electrocutado
    Chile

    Seremi de Salud RM inicia sumario sanitario en sede de Inacap tras muerte de estudiante electrocutado

    Briones (PDG) critica a Quiroz por validar el gobernar por decretos si no avanza megarreforma: “Horrible, horrible, horrible”

    Rating del jueves 7 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    IPC de abril sube menos de lo esperado, pero inflación anual llegó a su nivel más alto en siete meses por la guerra y los combustibles
    Negocios

    IPC de abril sube menos de lo esperado, pero inflación anual llegó a su nivel más alto en siete meses por la guerra y los combustibles

    CMPC reduce sus ganancias 50% el primer trimestre en medio de “un entorno aún desafiante”

    Megarreforma es aprobada en general en la Comisión de Hacienda solo con los votos del oficialismo

    Estudio revela que TikTok ayudó a Donald Trump a ganar las elecciones presidenciales en 2024
    Tendencias

    Estudio revela que TikTok ayudó a Donald Trump a ganar las elecciones presidenciales en 2024

    Por qué Q’orianka Kilcher, actriz indígena, demandó a James Cameron, director de Avatar y Titanic

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    En vivo: Alejandro Tabilo se mide contra Francisco Cerúndolo en Roma
    El Deportivo

    En vivo: Alejandro Tabilo se mide contra Francisco Cerúndolo en Roma

    Sufre uno de los anfitriones: Estados Unidos entra en alerta tras la lesión de Johnny Cardoso

    “He cambiado a Mbappé por Dembelé”: la hilarante imitación de Kramer a Luis Enrique que saca aplausos

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2
    Tecnología

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    “Y un crucifijo marca INRI”: el alucinante nuevo videoclip de Los Tres
    Cultura y entretención

    “Y un crucifijo marca INRI”: el alucinante nuevo videoclip de Los Tres

    Trueno, rapero argentino: “Los latinos también podemos rapear como los estadounidenses”

    La cantante Bonnie Tyler fue puesta en coma inducido tras una cirugía de emergencia

    Estados Unidos anuncia nuevos ataques contra otros dos petroleros iraníes en el golfo de Omán
    Mundo

    Estados Unidos anuncia nuevos ataques contra otros dos petroleros iraníes en el golfo de Omán

    Trump desclasifica más de un centenar de documentos sobre ovnis y otros objetos no identificados

    ¿Quién es Zack Polanski, el nuevo favorito de los Verdes británicos?

    Semáforo alimentario: lo que realmente aprenden los niños cuando clasificamos alimentos
    Paula

    Semáforo alimentario: lo que realmente aprenden los niños cuando clasificamos alimentos

    Patas y Letras: cuando un perro transforma la vida de un niño

    Los diez años de Kokoro: la marca chilena que hizo del color su sello