Ministro Fernando Rabat sobre polémica en la Comisión Verdad y Niñez: “El modelo de trabajo no sirvió”

“El Estado no le va a fallar a esos niños del Sename”. Así de tajante es el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, al referirse a la polémica que se ha desatado respecto de la Comisión Verdad y Niñez y la renuncia de cuatro de sus siete comisionados, quienes acusaron “falta de condiciones” para llevar a cabo su trabajo.

En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, el titular de Justicia, explicó que si bien la comisión seguirá trabajando porque “es un deber para el Estado”, esta “ había establecido un modelo de trabajo, hace seis meses atrás, un modelo de trabajo que no sirvió” .

De esta manera Rabat explicó que: “Ese modelo de trabajo no sirvió, porque de un universo total de 700 mil personas que pasaron por el Sename, se habían logrado solamente 233 entrevistas. Y eso significa entonces que estábamos a un promedio de menos de una entrevista mensual. Y eso significa entonces que para poder cumplir con el universo, era necesario esperar aproximadamente 700 años”

“Entonces, no podemos como Estado permitir que una comisión en esas condiciones no tenga un cambio relevante ”, recalcó y añadió que “hubo muy buenas intenciones, muy buenas voluntades, pero de eso no se vive”.

Si bien el ministro coincidió que es muy difícil generar las confianzas para que se entreguen testimonios, insistió en que no era posible seguir con la misma dinámica establecida.

“Evidentemente, y es muy relevante generar las confianzas necesarias para niños que fueron efectivamente defraudados por el Estado... Simplemente los números no dan”, añadió.

Asi, respecto de las críticas que han surgido en su contra por su compromiso con los derechos humanos, Rabat sostuvo que “la Comisión nos da una excelente oportunidad para desvanecer cualquier duda”

Agregando que: “Nosotros lo que tenemos que quebrar es el eje de entender los derechos humanos con una mirada unilateral, que es la violencia que ejercen agentes de Estado respecto a las personas. Este ministerio y esta subsecretaría se va a abocar a que la ciudadanía entienda que los derechos humanos corresponden al respeto esencial de los derechos de todas las personas”.

La ampliación de la cárcel de Santiago 1 va

En otro tema, el ministro Rabat confirmó que la ampliación de la cárcel Santiago 1 se realizará. Esto, tras las dudas que surgieron luego que el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, en entrevista con el programa Desde la Redacción de La Tercera asegurara que están buscando construir nuevas plazas en zonas distintas a la capital.

“Yo creo que ningún alcalde quiere que se construyan cárceles en su comuna. Hay que entender, en todo caso, que todo proyecto carcelario tiene importantes medidas de mitigación. Por ejemplo, los proyectos concesionados en algunos lugares tienen medidas de mitigación por 100.000 unidades de fomento, que es mucha plata”, partió diciendo el secretario de Estado.

Rabat añadió: “Y, en todo caso, el ministro Arrau tiene toda la razón, porque no se va a construir una nueva cárcel en Santiago. Lo que se hace es ampliar las actuales instalaciones y eso está establecido, está dentro de las proyecciones, existe, dentro de esta llamada Ley Fast Track para construir o ampliar cárceles, ocupar esa destinación”.

Asimismo, el ministro de Justicia se planteó una meta desafiante en materia de construcción de recintos penitenciarios.

“Uno es el plan carcelario, que es del año 26 al año 30, que son entre 15.000 y 20.000 nuevas plazas, y el desafío nuestro es poder duplicar esa cantidad de plazas durante el gobierno”.

Y que para esto ya se está revisando fórmulas rápidas de construcción, como cárceles modulares. “Haremos lo posible por hacerlo y nos vamos a desvivir en eso”

Además, aclaró que la tuición de las cárceles -Gendarmería- ya está en manos del Ministerio de Seguridad, su cartera seguirá a cargo de las constucciones de estos reccintos.

Reforma de responsabilidad parental

En tanto, el ministro también se refirió a la reforma de responsabilidad parental que empuja el Ejecutivo, aclarando que no involucrará solo lo que ocurre en recintos educacionales. “Es una cuestión más general”, dijo.

Segun expuso Rabat, el objetivo “es recoger distintas normas que se encuentran hoy día diseminadas en nuestra legislación, especialmente en el Código Civil. El Código Civil lo que hace, dentro de un párrafo que se denomina los derechos y deberes de los padres respecto a los hijos, es establecer una serie de obligaciones de los padres”.

Añadió: “Pero nos parece que esas obligaciones también las podemos tomar para que los tribunales nos obliguen a los padres a adoptar ciertos cursos. Es decir, es una reforma que tiene un hincapié muy relevante en la colaboración a los padres y en la prevención en la comisión de hechos ilícitos. Además, esa reforma va a contemplar la posibilidad de que quienes se vean afectados desde un punto de vista patrimonial por hechos de los jóvenes, ¿no es cierto?, puedan requerir la indemnización respectiva a los padres".

Y aclaró que estas situaciones serán vista por los Tribunales de Familias, los que para hacer frente al trabajo se verán beneficiados de un proyecto que hoy se encuentra en el Congreso.

“(Se va a) apurar un proyecto de ley de fortalecimiento de los Tribunales de Familia que está con proyecto financiero aprobado. Y por lo tanto, los Tribunales de Familia nos van a recibir con los brazos abiertos”.

Indultos

También Rabat informó que ya resolvió una, de las 28, solicitudes de indulto que ha tenido que analizar durante su gestión. Sin embargo, no quizo aclarar si la aprobó o rechazó.

“Déjenla en la reserva propia del caso (...) Es que no es algo que se esté publicitando, incluso la ley que regula esta materia establece una reserva que también es propia de la naturaleza de la situación”, sentenció.

Revisa la entrevista completa acá: