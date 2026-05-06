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    Novo Nordisk se dispara en bolsa tras elevar su proyección de ganancias por debut exitoso de la píldora de Wegovy

    Las ventas de la pastilla para bajar de peso superaron el doble de las estimaciones de analistas en su primer trimestre en el mercado estadounidense.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Las ventas del primer trimestre de Novo Nordisk crecieron 32%. Hollie Adams

    Las acciones de Novo Nordisk subieron hasta 8% en la bolsa de Copenhague este miércoles, después de que la farmacéutica danesa elevara su proyección de resultados para 2026 tras un primer trimestre marcado por el sólido desempeño de su píldora para adelgazar Wegovy, en Estados Unidos.

    La compañía ahora espera que sus ventas ajustadas y su beneficio operativo ajustado caigan entre 4% y 12% en base comparable por divisas, una mejora frente a la contracción de entre 5% y 13% que proyectaba anteriormente.

    Las ventas del trimestre crecieron 32% en moneda constante hasta los 96.800 millones de coronas danesas (US$ 15.200 millones), mientras que el beneficio operativo se disparó 65% hasta los 59.600 millones de coronas en términos reportados.

    En base ajustada, que excluye un impacto no recurrente de US$4.200 millones por una reversión de provisiones vinculada al programa 340B de precios de medicamentos en EE.UU., las ventas cayeron 4% y las utilidades 6%.

    En ese contexto, el papel de la empresa sube 5,77% al cierre de esta edición, hasta las 302 coronas danesas, un resultado que le permite recortar las pérdidas en este difícil 2026 y que llegan a 8,10%.

    La píldora, el gran protagonista

    Fue el primer trimestre con ventas de la versión oral de Wegovy en EE.UU. y el resultado fue contundente: 2.260 millones de coronas, casi el doble de las 1.160 millones que estimaba el consenso de Reuters. El fármaco generó alrededor de 1,3 millones de recetas en el período.

    “Los números con la píldora hablan por sí solos”, dijo el CEO Mike Doustdar a CNBC. Novo Nordisk acumula hoy el 65% de todas las nuevas recetas en EE.UU. para tratamientos de obesidad, y la compañía anunció que lanzará la pastilla fuera de EE.UU. en la segunda mitad de 2026.

    Doustdar descartó que la versión oral esté canibalizando al inyectable: las ventas del Wegovy en pluma crecieron 12% interanual hasta 18.200 millones de coronas. Las ventas de Ozempic, en tanto, cayeron 8% aunque superaron las estimaciones.

    La batalla con Eli Lilly

    Novo compite directamente con Eli Lilly, que lanzó en abril su propia pastilla para la obesidad, Foundayo, y que la semana pasada reportó crecimientos de 125% y 80% en sus fármacos GLP-1 Mounjaro y Zepbound, respectivamente, elevando también su previsión anual.

    Analistas del banco Jefferies advirtieron, sin embargo, que la mejora en las perspectivas de Novo podría no tener impacto positivo en las proyecciones de consenso, dado que la compañía no elevó el extremo inferior del rango.

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