El ninguneo de Leandro Paredes al DT César Farías tras la derrota de Boca: “Me debe conocer de algún lado; no sé quién es”

Este martes se desarrolló el encuentro entre Barcelona de Ecuador y Boca Juniors por la Copa Libertadores. El cuadro anfitrión terminó imponiéndose en Guayaquil por 1-0, sumando así sus primeros puntos de la competencia y complicando las aspiraciones de los xeneizes.

El gol para los locales llegó en el minuto 73 del partido gracias a Héctor Villalba aprovechando un contraataque.

El duelo también estuvo cargado por tensiones entre los futbolistas de Boca Juniors y el banco de Barcelona. En especial con Leandro Paredes. La primera situación se desarrolló previo a un lateral en el primer tiempo.

Grenddy Perozo, asistente del entrenador César Farías, se había quedado con el balón y no se la pasaba a Paredes, quien, según pudieron captar los micrófonos ambientales, le dijo “¿Querés jugar? Que no jugaste nunca...”.

Una vez concluido el partido, y concretada la derrota de Boca Juniors, Leandro Paredes fue el encargado de enfrentar los micrófonos de la transmisión oficial para entregar las sensaciones del duelo.

Justo antes de salir al aire, Farías se acercó a la zona donde se encontraba el jugador y le dijo algunas palabras que no pudieron ser captadas por el entrevistador.

Por lo mismo, este último le preguntó al futbolista qué era lo que le había señalado el DT, lanzando una respuesta inesperada.

“No sé qué dijo. Tengo mucho respeto yo, no hablo nunca ni antes ni después. Me debe conocer de algún lado, yo no sé quién es. No importa”, comentó.

Luego se centró en el partido. “Lamentablemente no pudimos convertir. Generamos varias situaciones claras, pero si no las aprovechas, el rival también juega”, indicó.

“La cancha estaba igual para los dos, aunque los favoreció por su tipo de juego. No pudimos hacer lo que habíamos preparado, es parte de esto”, señaló sobre la acumulación de agua que había en el terreno de juego en medio de la lluvia.

Con este resultado, el grupo sigue siendo liderado por Universidad Católica por los criterios de desempate, con seis puntos, quedando sobre Boca Juniors y Cruzeiro, todos con seis puntos, mientras que Barcelona sigue último, pero ahora con tres unidades.

Así, las miradas ahora se concentrarán en el duelo que animarán la UC y Cruzeiro este miércoles a partir de las 22.00 horas en el Claro Arena, partido que puede dejar a un nuevo líder.