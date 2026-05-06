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    Política

    Agustín Romero por críticas del CFA a megarreforma: “Ellos no plantean en ningún caso rechazar”

    El diputado y presidente de la Comisión de Hacienda además sostuvo que el proyecot será votado en general este jueves y en particular la próxima semana.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    El diputado y presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero (Partido Republicano), se refirió a las críticas que realizó el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) a la megarreforma del Gobierno apuntando que “ellos no plantean en ningún caso rechazar”.

    En conversación con Radio Pauta, es que el diputado del Partido Republicano abordó el informe emitido por el organismo, añadiendo que las palabras del CFA tiene por objetivo “advertir estos riesgos y de alguna manera mitigarlos”, a la vez que apuntó que “la dinámica del crecimiento y el enfoque que ha dado el Gobierno en eficacia del gasto fueron absolutamente valorados”.

    En la misma línea, respecto a si la crítica afectará la discusión política del proyecto, el diputado sostuvo que “siempre la opinión del Consejo Fiscal es una opinión fundada que va a marcar la discusión”.

    Es así como apuntó que “¿Qué hacemos? Inmovilismo, mantenernos estancados, seguir diciéndole a los chilenos que van a seguir por meses con un desempleo sobre el 8% porque eso es lo que hay hoy día. No hacer nada nos deja en esta condición. Hacer algo nos permite a nosotros apostar por un cambio y ese cambio es valorado por el Consejo Fiscal".

    En la ocasión además confirmó que la iniciativa será votada en general en este jueves, abriendo luego un plazo para la presentación de indicaciones, con el fin de votar la próxima semana en particular.

    Respecto al escenario interno del Gobierno, el parlamentario bajó el perfil a las tensiones en el denominado “segundo piso” de La Moneda, señalando que “hay que darles el tiempo suficiente para que se produzcan estos cambios, los equipos se acomoden, como pasaría en cualquier parte”.

    Finalmente, Romero expresó que “este es un gobierno de emergencia y cualquier tipo de distracción en ese camino nos puede desorientar en el objetivo final, que es de entregarle solución a los chilenos, entonces yo creo que tienes que trabajar rápido en organizarse, pero al final yo conozco a todos los involucrados y estoy seguro que van a estar a la altura del desafío que Chile nos está pidiendo”.

    Más sobre:MegarreformaAgustín RomeroPartido RepublicanoGobiernoCFA

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