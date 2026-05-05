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    Sedini sale al paso de críticas a ministros: defiende estilo de Poduje y blinda a Steinert y su agenda en Seguridad

    Aseguró que la titular de Seguridad ha "impulsado una agenda robusta" y sobre el líder de la cartera de Vivienda destacó su trabajo en terreno y manifestó que “Cada ministro tiene su estilo, sí, pero lo importante son los resultados".

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano
    05/05/2026 - MARA SEDINI. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    Al mediodía de este martes en el palacio de La Moneda, la vocera de Gobierno, Mara Sedini, realizó un punto de prensa donde además de defender la megarreforma para la reconstrucción, salió al paso de los cuestionamientos surgidos en los últimos días por la supuesta falta de un plan de la titular de Seguridad, Trinidad Steinert, ypor el estilo confrontacional del ministro de Vivienda, Iván Poduje.

    Agenda de Seguridad

    “En materia de seguridad, la ministra Steinert ha impulsado una agenda robusta para reforzar la presencia policial, combatir el crimen organizado y recuperar el control territorial”, aseguró la ministra de la Segegob.

    De esta manera, enumeró una serie de acciones en esta materia: “Hemos conocido operativos masivos junto a Carabineros y la PDI, que acumulan más de 6.300 detenidos y más de 113.000 controles en distintas regiones. A ello se suma el despliegue del plan Escudo en Ruta”. Además, destacó el viaje de Steinert a Calama.

    Finalmente, la ministra Sedini aseguró que los resultados en temas de seguridad tienen distintos plazos y se basan en acciones y no solo en lo comunicacional.

    “La seguridad no se resuelve de un día para otro, ni se basa solamente en comunicación, sino que en acciones concretas que se toman y tienen resultados(9:50)en el corto, mediano y largo plazo”, dijo.

    Añadió que “la estrategia que tiene la ministra es clara, está avanzando y tiene resultados concretos y más adelante van a haber cifras que son realmente reveladoras de una buena gestión

    Defensa al estilo Poduje

    En tanto, a Sedini se le preguntó si existe respaldo por parte del Ejecutivo al estilo del titular de Vivienda.

    "El ministro Poduje se encuentra todos los días en terreno conversando con los comités de vivienda, llegando a acuerdos con quienes han sido víctimas de los incendios, está haciendo política en terreno, política cercana, y eso es algo que se necesita y es necesario", señaló.

    Cada ministro tiene su estilo, sí, pero lo importante son los resultados y las respuestas que le damos a la ciudadanía desde cada uno de sus ministerios”, recalcó.

    Al ser consultada sobre los cuestionamientos de la oposición sobre el estilo “propotente e irrespetuoso” de Poduje, la vocera de Gobierno sostuvo que: “Hay un porcentaje importante de la oposición que sobre todo desde el 2019 viene optando por ese tipo de políticas. Nosotros hoy día lo que estamos haciendo es política responsable y de cara a la ciudadanía, y siempre con respeto al Estado de Derecho, con respeto a nuestras instituciones y con respeto a los chilenos”.

    Y sobre la críticas que provienen del mismo oficialismo dijo que: “Voy a insistir en que cada ministro tiene su estilo, lo importante es que nosotros estamos trabajando como equipo para sacar adelante los proyectos del gobierno que benefician a los chilenos”.

    Comisión Verdad y Niñez

    A su vez, a la vocera del Ejecutivo también se le consultó sobre la renuncia de varios integrantes de la Comisión Asesora Presidencial Verdad y Niñez y los cuestionamientos sobre la importancia que este gobierno le está dando a ese espacio.

    “El gobierno está totalmente comprometido con la Comisión de Verdad y Niñez, y buscamos acompañar y fortalecerla. Esta no se termina, se va a mantener, y nuestro objetivo es que mejore”, subrayó.

    Así añadió que “se han identificado problemas que tienen que ver con presupuestos y con la eficiencia de cómo se avanza y se generan respuestas a esta comisión. Nosotros tenemos otros estándares, que son estándares más elevados, que buscan ser más objetivos y avanzar más rápido para responderle a la ciudadanía frente a una deuda muy pendiente que tenemos con las víctimas del Cename. Y en ese sentido lo que buscamos es avanzar de la manera correcta”.

    Más sobre:Mara SediniSegegobVocera de GobiernoIván PodujeSteinert

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