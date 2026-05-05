Bancada RN ingresa proyecto de ley que busca aumentar sanciones al delito de secuestro

A propósito de los casos de secuestros que se han registrado en el país en los últimos meses, la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) ingresó un proyecto de ley que fortalece el estatuto de persecución penal para este tipo de delito.

La iniciativa fue presentada por los diputados Mauro González, Diego Schalper, Juan Carlos Beltrán, Ximena Ossandón, Claudia Mora, René García, Francisco Orrego, Daniel Valenzuela, Eduardo Durán, y Jorge Guzmán (EVO), en representación de la bancada.

De acuerdo con los fundamentos del proyecto, el secuestro “constituye una de las formas más graves de afectación de la libertad individual”, generando condiciones de extrema vulnerabilidad para las víctimas y riesgos que pueden extenderse más allá del período de cautiverio.

El texto también advierte que este delito hoy se encontraría “estrechamente ligado” a dinámicas del crimen organizado, como la extorsión, el control territorial y otras formas de violencia.

En esa línea, la propuesta contempla la reducción del umbral de cautiverio: se propone una disminución de 15 a 5 días el plazo necesario para aplicar las penas más altas.

Asimismo, se establece una sanción desde la tentativa: “El secuestro será castigado como delito consumado desde su fase inicial, reconociendo que su sola ejecución ya implica un peligro intolerable”, indica la propuesta.

Junto a ello, se suma una agravante por afectación institucional, estableciendo penas más severas cuando la víctima sea una autoridad o funcionario público en razón de su cargo.

También se sugiere la penalización de la planificación del delito, apuntando directamente a desarticular estructuras de crimen organizado antes de que concreten sus acciones.

El diputado e integrante de la Comisión de Seguridad, Mauro González, explicó que “hoy en día, el secuestro no es un problema entre bandas criminales. El secuestro hoy día es un riesgo para las familias de Chile. Por eso hemos presentado un proyecto que agrava las penas frente a este brutal delito.”

“No puede ser que la ley exija mínimo 15 días de cautiverio, de secuestro para que recién se puedan aplicar las sanciones, por eso hemos presentado este proyecto para entregar herramientas más robustas para la persecución penal, porque sin lugar a dudas es un hecho que debemos frenar y no podemos normalizar”, indicó.

El jefe de bancada de RN, diputado Diego Schalper, señaló que esta iniciativa busca “darle herramientas al Ministerio Público, darle herramientas a las policías y, especialmente, al sistema de persecución penal para enfrentar al secuestro”. La bancada hizo un llamado al gobierno a otorgar urgencia a esta iniciativa.