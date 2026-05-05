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    Política

    Partidos piden a La Moneda evitar nuevos errores y que les entreguen insumos para defender la megarreforma de Kast

    Preocupadas por la descoordinación, las colectividades del oficialismo aprovecharon el comité político de este lunes para solicitar al gobierno que se les entregue material para promover el plan de reconstrucción, que se mantiene como el principal blanco de críticas de la oposición.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    04/05/2026 - COMITE POLITICO. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    La sensación es transversal. Al interior del oficialismo hay un diagnóstico extendido sobre que las descoordinaciones de distintos ministerios -así como también del Segundo Piso de La Moneda- pueden pasarle la cuenta al gobierno del Presidente José Antonio Kast y a la megarreforma presentada por el Mandatario que actualmente es tramitada en el Congreso.

    Con la intención de que los traspiés cesen de una vez, timoneles y parlamentarios de los partidos de gobierno llegaron la mañana de este lunes a La Moneda, para participar del habitual comité político ampliado de los lunes, que encabezó el ministro Claudio Alvarado (Interior).

    04/05/2026 - COMITE POLITICO. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    De cara a la tramitación de la megarreforma, los representantes de los partidos políticos solicitaron a los ministros presentes evitar nuevos errores y que se les entreguen insumos para que ellos puedan defender públicamente los beneficios que tendría la iniciativa. Esto, en medio de la arremetida de la oposición por intentar instalar que la reforma de Kast está diseñada para beneficiar a los más ricos del país y no a la clase media.

    La senadora María José Gatica (Renovación Nacional) dijo a la salida del comité político que, por parte del gobierno, “se reconoce que ha habido descoordinaciones”. En ese sentido, sostuvo que “a través de reconocerlo, se abre la oportunidad para poder mejorar. Eso es lo que necesitamos. De los errores sacamos oportunidades para hacer las cosas mejor”.

    Una de las descoordinaciones que más resienten en el oficialismo es que desde el gobierno no se les informe cuándo los distintos ministros tendrán visitas a regiones. Ese, de hecho, fue uno de los puntos abordados en el comité político. Los parlamentarios esperan que el Ejecutivo pueda adelantarles a ellos el despliegue con el fin de que puedan acompañar a los secretarios de Estado en terreno.

    Otro elemento que preocupa es el cruce que hubo la semana pasada entre el ministro Iván Poduje (Vivienda) y su par Jorge Quiroz (Hacienda), a raíz de los recortes presupuestarios que prepara La Moneda.

    En conversación con radio Infinita, y en referencia a los recortes, el arquitecto dijo: “Yo tengo que hacer una serie de cosas que él (Quiroz) me pidió, que algunas las vamos a hacer, otras no las vamos a hacer”.

    Que los secretarios de Estado hayan evidenciado esa diferencia encendió las alarmas en la derecha. “Esperamos que los ministros entiendan que aquí no se mandan solos, sino que tiene que haber una coordinación previa, porque esto es política. La política no se hace solo, se hace conversando y llegando a acuerdos”, dijo Gatica.

    Hasta el cierre de esta edición, el mandatario sostenía en el despacho presidencial una reunión de trabajo por el plan de reconstrucción, junto al ministro del Interior, Claudio Alvarado, y su par de Hacienda, Jorge Quiroz, en una cita destinada a afinar la coordinación política.

    Más sobre:PolíticaLa Tercera PMPartido RepublicanoChile VamosComité políticoPresidente KastJosé Antonio Kast

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